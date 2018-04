Půjčky jsou zatím díky inflaci výhodné

Dluhy jsou ostuda, říkají někteří dříve narození. Možná i proto, že zatím příliš neznají dopad inflace, tedy znehodnocování peněz v důsledku růstu cen. Kdo si totiž peníze půjčí ve chvíli, kdy je vysoká, může získat výhodu. Pokud například inflace dosáhne, podobně jako letos v létě, necelých šesti procent, znamená to, že ač si banky naúčtují za úvěr ročně zhruba dvanáct procent (dnešní průměrná úroková sazba), reálně je jeho "cena" poloviční.

Finanční poradkyně Jitka Šimánková doporučuje, aby si lidé před tím, než si půjčí peníze, zjistili všechny možnosti a pak vybrali pro sebe tu nejvýhodnější. "Většinou se vyplácí vzít si úvěr na bydlení a vzdělání. V těchto případech stát poskytuje různé výhody - příspěvek k hypotékám, stavebnímu spoření, případně zlevněné úvěry pro mladé. Pokud potřebuje člověk peníze na zboží, měl by se nejprve poohlédnout po možnosti bezúročných splátek. Konkurence mezi obchodníky je velká a někteří jsou ochotni placení rozložit. Nebo si třeba půjčit od příbuzných," radí Jitka Šimánková.

Jestliže takové možnosti neexistují je možné, jak říká, sáhnout i po bankovním úvěru. Ten je totiž mezi běžně dostupnými typy půjček nejlevnější. Průměrný úrok se pohybuje okolo dvanácti procent. Naopak dobře zvážit by měli zájemci o úvěr podle Jitky Šimánkové poměrně lehce dostupné "drahé" úvěry, které nabízejí přímo v obchodech úvěrové firmy Multiservis, Cetelem a Home Credit. Za jejich půjčku zaplatí člověk v průměru téměř 27 procent za rok. Dražší je nákup na dluh i prostřednictvím bankovní kreditní karty, tato půjčka je ročně úročena průměrně dvaceti procenty. Když si chce člověk pořídit například novou výbavu domácnosti a nemá hotové peníze, je pro něj tedy při současné inflaci výhodnější šetřit, nebo si vzít spotřebitelský úvěr? "Otázka zní, jak nejlépe porazit inflaci, a při odpovědi na ni je třeba vždy vycházet z konkrétního případu a také z toho, jak se může investice zhodnotit," upozorňuje analytik Fincentra Miroslav Beneš. Je dobré mimo jiné zvážit, jak dlouho by musel člověk na věc, kterou si chce pořídit, spořit a o kolik by se ukládané peníze rozmnožovaly.

Například na termínovaném vkladu v bance dnes úrok, který činí v průměru zhruba čtyři procenta, ani nepokryje inflaci, takže se peníze fakticky znehodnocují. Kdo uvažuje o půjčce, měl by si nejspíš pospíšit. Úrokové sazby se mohou v souvislosti s inflací zvýšit, to znamená, že by úvěry podražily. O změně úrokových sazeb musí nejprve rozhodnout Česká národní banka. Ta se zatím k takovému kroku nechce vyjadřovat. Podle jejího tiskového oddělení je rovněž předčasné spekulovat o případném pohybu úrokových sazeb v souvislosti s teroristickým útokem na Spojené státy.

Hrubou představu o výhodnosti či nevýhodnosti některých druhů úvěrů si můžete udělat i z následující tabulky, ve které naleznete průměrné úrokové sazby těchto instrumentů poskytovaných na českém trhu.

Druh půjčky Průměrná roční úroková sazba účelový spotřebitelský úvěr na 12 měsíců 11,93 % účelový spotřebitelský úvěr na 24 měsíců 12,22 % neúčelový spotřebitelský úvěr na 12 měsíců 12,93 % neúčelový spotřebitelský úvěr na 24 měsíců 14,18 % kontokorentní úvěr 15,03 % kreditní karty 20,23 % nákupní úvěrové karty 26,64 %

Je podle Vašeho názoru vhodné si v současné době vzít úvěr? Dokážete svými investicemi míru inflace porazit tak, aby Vaše protředky neztrácely svou kupní sílu?