Půjčit, nebo nepůjčit na auto? Proklepli jsme internetové nabídky

Chci si pořídit auto. Jedno už mám vybrané, stojí 355 tisíc korun, ale kde na něj vzít? Hotovost čítá něco málo přes 50 tisíc korun. Zvolím tedy úvěr či leasing. A ten si chci najít přes internet sama. Do vyhledávače zadávám „půjčka na auto“.

Jako první si projdu AutoPůjčku od Equa bank. Reklama na ni běžela i v televizi, jde o novinku na trhu. Chtěla bych si půjčit tedy 300 tisíc korun na čtyři roky, tedy 48 měsíců. V bance mi nabídnou:

Měsíční splátka: 7 592 Kč



Úroková sazba: 9,90 % p.a.



RPSN: 10,36 %



Celkem zaplatím: 364 416 Kč



K vyřízení úvěru mi stačí jen jeden doklad totožnosti, ostatní informace si banka prověří sama. Účet u banky mít nemusím. Ale pokud bych ho měla, můžu si půjčku vyřídit rychle on-line a peníze na účtu budu mít za pár desítek minut.

Půjčit, nebo nepůjčit? Než cokoliv podepíšete, zjistěte si, jaké máte možnosti. Kalkulačka na Osobni.Finance.iDNES.cz vám nezávazně srovná, která půjčka je nejvýhodnější právě pro vás.

Auto bude napsané na mě, velký technický průkaz budu mít u sebe. Sama si však musím sjednat povinné ručení a případně i havarijní pojištění. Úvěr mohu splatit dřív a zdarma. Vyřízení úvěru nestojí nic, výhodou je, že si bez poplatku mohu nastavovat výši měsíční splátky podle vlastních potřeb. Celý úvěr si lze pojistit proti nesplácení za měsíční poplatek 390 korun.

I když nejsem klientem banky, mohu si půjčku sjednat po internetu, druhý den za mnou přijede kurýr se smlouvami k podpisu. Peníze slibuje Equa bank poslat do dvou dnů.

Nižší splátky, ale auto nebude moje

Ale nenechám se přece zlákat hned první nabídkou, a tak procházím další. GE Money bank má také úvěr - autoCredit.

Měsíční splátka 7 168 Kč



Úrok: 6,9 %



RPSN: 7,1 %



Celkem zaplatím: 344 064 Kč



Finální splátka i úrok se mohou lišit, záleží prý na bonitě klienta. K vyřízení úvěru potřebuji občanský průkaz, řidičský průkaz, platné telefonní číslo a potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele ne starší než jeden měsíc. Pro jistotu mám přinést i doklad pro ověření adresy ne starší než dva měsíce. To už je dost papírování. Účet u banky mít nemusím.

Technický průkaz auta bude uložen u leasingové společnosti, která také bude vlastníkem. Já budu pouze provozovatel. Havarijní pojištění a povinné ručení mi banka může sjednat, když budu chtít. Peníze do ruky, respektive na účet, nedostanu, banka je zaplatí přímo prodejci. Smlouva může být vystavena i bez poplatku.

Půjčku můžu splatit předčasně a budu za to platit maximálně jedno procento z nesplacené jistiny. Do banky nemusím, vyřídím to u prodejce. GE Money Auto totiž spolupracuje s většinou prodejců na trhu. Nalákat by mě mohla současná nabídka, kdy třetí splátku úvěru mi vrátí na účet.

Splátky jsou nižší, ovšem vadí mi, že po dobu čtyř let nebudu vlastníkem auta. Tak jdu dál. Cetelem je další na řadě.

Měsíční splátka: 8 033 Kč, ovšem za řádné splácení můžu získat odměnu ve výši 16 066 Kč



Úrok: 12,9 % p.a. před slevou, 10,77 p.a. při řádném splácení



RPSN: 13,69 před slevou, 11,31 po slevě



Celkem zaplatím (při řádném splácení): 369 518 Kč



Půjčku vyřídím na pobočce, po telefonu, nebo on-line. Doložit musím potvrzení o výši příjmu, nebo poslední dvě výplatní pásky, kopii posledního výpisu z bankovního účtu a dva doklady totožnosti.

Auto bude mým majetkem. Havarijní pojištění a povinné ručení mi na žádost sjednají. Peníze dostanu na účet do dvou dnů. Mohu si úvěr pojistit, stojí to 3,99 % ze splátky. I u Cetelemu mají bonus, k půjčce vydávají zdarma kreditní Autokartu, se kterou ušetříte 4 % z ceny pohonných hmot, až 9 600 korun ročně.

Pohádková nabídka bez údajů

Půjčku na auto slibují na internetu i další banky, ale po rozkliknutí zjišťuji, že nejde o účelové půjčky na vůz, ale o klasické spotřebitelské úvěry na cokoliv. Kalkulačky, kde si lze vypočítat výši splátek a úroků, najdete na webových stránkách jednotlivých bank.

A pak jsou tu další nabídky na výhodné půjčky na auto, ale z některých nevyčtete, kdo je nabízí. Na jeden odkaz kliknu. Smějící se pán na fotce slibuje nulovou akontaci, vyřízení půjčky do 10 minut, slevy a nízké splátky. Ovšem ať hledám, jak hledám, nikde telefon, adresa, jméno.

Píšu na uvedený e-mail ze soukromé pošty, že bych měla zájem o půjčku a zda by mi mohli napsat bližší podmínky. Nikdo neodepisuje, ani ten den, ani následující, ani celý týden. Právě před takovými podivnými nabídkami odborníci varují. Nízké splátky ještě neznamenají, že za úvěr zaplatíte v konečné sumě méně. Naopak, poplatky za poskytnutí úvěru, či jiné skryté poplatky, mohou nakonec půjčku prodražit o desítky tisíc.

Daňové výhody Finanční leasing - firmy si mohou uplatnit leasingovou splátku jako daňově uznatelný náklad, pokud smlouvu uzavřou na dobu odpovídající minimálně době odepisování daného zařízení zkrácené o 6 měsíců.

- firmy si mohou uplatnit leasingovou splátku jako daňově uznatelný náklad, pokud smlouvu uzavřou na dobu odpovídající minimálně době odepisování daného zařízení zkrácené o 6 měsíců. Úvěr - nepodléhá DPH a úroky jsou daňově uznatelný náklad při splnění určitých podmínek daných zákonem. Majetek financovaný úvěrem může uživatel odepisovat, rovnoměrně nebo zrychleně.

Zdroj: UniCredit Bank

„Dříve probíhal nákup vozu tak, že si lidé sjednávali úvěry prostřednictvím autobazaru a rozhodovali se podle výše splátek a už mnohem méně se dívali na náklady na úvěr. Tedy na to, o kolik celkově víc zaplatí. Prodejci aut mnohdy doporučovali půjčky na auto ne podle výhodnosti pro zákazníka, ale podle provize, kterou dostali. V posledních několika letech se setkáváme s tím, že lidé, kteří si chtějí pořídit auto, se stále častěji chodí ptát do banky, jestli jim dají výhodnou půjčku,“ říká Pavel Vlček z mBank.

Doplňuje, že se zvyšuje povědomí o tom, co znamenají náklady na úvěr a že je potřeba se dívat na RPSN, tedy roční procentní sazbu nákladů. „K posouzení nabídky tak nestačí jen výše úrokové sazby, zvláště když je obvykle uvozena slůvkem „od“, což ve většině případů znamená, že klient takovou sazbu nedostane,“ dodová Pavel Vlček.

Co si pohlídat, když si auto berete na leasing, nebo na úvěr