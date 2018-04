Půjčky na kliknutí jsou novým hitem, šetří čas

Ještě nedávno bylo nutné v případě půjčky od banky počítat nejméně se dvěma návštěvami pobočky. Dnes stačí jediná a brzy nebude třeba ani ta. Jste-li aktivním klientem běžného účtu, využíváte internetové bankovnictví a splňujete bankou stanovená kritéria, máte vyhráno. Česká spořitelna takových klientů ve svých řadách našla téměř půl milionu, Komerční banka v první vlně přibližně sedmdesát tisíc.

Půjčky na jedno kliknutí - kdy a kde

„Novinku“ v tomto týdnu představily hned dvě banky – Komerční banka a Česká spořitelna. Komerční banka službu spustí už v předvánočním čase, Česká spořitelna (ČS) si počká až na rok 2008. V tuto chvíli svůj systém totiž ČS testuje na malém vzorku klientů, od ledna plánuje ostrý provoz.

Prozatím se bude jednat pouze o tzv. předschválené úvěry nabízené v internetovém bankovnictví. Konkrétně půjde o spotřebitelské úvěry, kreditní karty a později také o kontokorenty. (Kontokorenty však bude prozatím možné zařídit jedině prostřednictvím telefonního kanálu služby Servis 24 a také za předpokladu, že byl klient osloven písemně. Telefonicky pak stvrdí svůj zájem.)

Velmi podobný způsob uvedení své „půjčky na jedno kliknutí“ na trh zvolila i Komerční banka. Na rozdíl od ČS se ale rozhodla využít tradičně zvýšeného zájmu o úvěry v předvánočním období. První její klienti tak odkaz na personalizovanou nabídku úvěrových produktů (spotřebitelské úvěry a kreditní karty) v internetovém bankovnictví našli už v říjnu, avšak využít ji budou moci až od 24. listopadu. Ostatní klienti se nabídky nedočkají dříve než v březnu příštího roku. To iDNES.cz potvrdila Zuzana Čepelková z tiskového oddělení KB.

Jedinou výhodou je úspora času

Díky tomu, že se obě banky rozhodly nejprve oslovit již předem vytipované klienty, mohou oslovení počítat s vyřízením celé transakce během několika minut. Čerpat získaný úvěr slibují svým klientům také obě banky ještě na týž den, kdy vyplnili žádost o úvěr v internetovém bankovnictví.

Nevyžaduje se předložení žádných dalších dokladů jako v případě, kdy žádáte o úvěr standardní cestou u své banky, případně u banky jiné než své domácí. Shánět tak nemusíte potvrzení o výši svého výdělku či druhý doklad totožnosti a ještě se navíc můžete zcela vyhnout cestě do banky. Jedna schůzka v bance vás ale nemine, využijete-li nabídky kreditní karty. Pro kartu si totiž budete muset na pobočku zajít z bezpečnostních důvodů.



Jiné zvýhodnění od banky ale nečekejte. Využitím nabídky prostřednictvím internetového bankovnictví nezískáte ani nižší úrok, ani nižší nebo snad nulové poplatky. Neliší se ani ostatní podmínky úvěrů, např. nároky na zajištění.





Přibližný postup získání úvěru on-line



1. Měli byste se nejprve seznámit s obchodními

podmínkami produktu, případně stanovit výši splátek a

délku splácení úvěru.

2. Až poté můžete přistoupit k vyplnění on-line žádosti,

resp. dotazníku.

3. Jakmile žádost vyplníte, dojde k předschválení,

resp. schválení žádosti, k dispozici už bývá úvěrová

smlouva.

4. Následně smlouvu podepisuje banka (elektronicky, příp.

vám ji zašle k podpisu, pak teprve sama potvrzuje).

5. Posledním krokem je čerpání,

peníze banka nejčastěji převádí na účet žadatele.



"Novinka" ČS a KB však žádnou novinkou není. Předschválené půjčky, o něž je možné zažádat prostřednictvím internetového bankovnictví, pár let důvěrně znají klienti eBanky. Ta službu poskytuje od roku 2005. A pokud klient osloven konkrétní nabídkou banky nebyl, přesto nemusí odejít s prázdnou. Jednoduše přes internetbanking o úvěr požádá. „To bude v blízké době možné také z internetového bankovnictví Raiffeisenbank,“ sdělil iDNES Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí banky.S trochu jinou podobou půjček on-line se mohou setkat také klienti GE Money Bank. Banka totiž úvěry přes internet nabízí všem těm, co mají přístup na internet už od roku 2001. Rozlišuje přitom pouze to, zda žadatel je, či není jejím klientem. Schválení je takřka okamžité, nicméně nový klient banky musí do některé z poboček nejdříve doručit další doklady (potvrzení příjmu, resp. daňové přiznání). Toho je současný klient banky ušetřen. Podepsat smlouvu však musí na pobočce každý žadatel a měl by to stihnout do čtrnácti dnů od podání žádosti. V takovém pojetí se tak de facto o on-line půjčku nejedná.Podobným způsobem prodává své úvěry i splátková společnost Cetelem. Schvalovací proces je stejně rychlý jako u bank, nicméně má dvě kola. Půjčka je definitivně schválena a vyplacena až v okamžiku, kdy je společnosti doručena klientem podepsaná smlouva (tu si po vyplnění žádosti a předběžném schválení sám vytiskne). V ideálním případě to celé lze vyřídit během jediného dne, spíše je ale třeba počítat s několika dny (viz doručení dokladů poštou, převod peněz na účet žadatele).Jak je vidět, banky se snaží různými způsoby přiblížit své produkty i těm klientům, které ze svých poboček "vyhnaly" službami přímého bankovnictví, především pak internetbankingem. Blíží se vánoční svátky, tlak na naše peněženky, zejména pak v úvěrové oblasti, jen zesílí. Nenechte se však zcela zaslepit nabídkami, díky nimž jednoduše a rychle přijdete k penězům. Nejdříve dobře zvažte vlastní finanční možnosti a vždy jednotlivé nabídky porovnejte. Nezapomeňte se rovněž seznámit se všemi "záludnostmi" úvěrové smlouvy a obchodních podmínek. Jestliže vám něco z toho není jasné, nechte si věc vysvětlit. Jakmile smlouvu podepíšete, bývá už pozdě.