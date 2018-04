Půjčky: nejlevnější jsou klasické úvěry, za pohodlí karet se připlácí

Aby byl úvěr opravdu výhodný, je třeba správně se rozhodnout, od koho a jakou formou si peníze půjčit. Existuje totiž několik možností a jejich podmínky se značně liší v závislosti na dostupnosti a rychlosti rychlosti, se ktrou zájemce peníze dostane.

Spotřebitelské úvěry

Banky nabízejí obvykle dva druhy úvěrů - účelové poskytované na konkrétní zboží a neúčelové, které může klient použít na cokoli. Přičemž první typ bývá levnější. Komerční banka úrokovou sazbu nerozlišuje. Některé banky, například Citibank, eBanka, Raiffeisenbank a GE Capital Bank poskytují pouze hotovostní půjčky.

Spotřebitelskou půjčku je zpravidla třeba splatit do jednoho roku až sedmi lety, podle výše částky. Ručení se rovněž odvíjí od velikosti úvěru, některé finanční ústavy, například GE Capital Bank, žádné jištění nepožadují. Většina ale vyžaduje od určité částky záruku v podobě jednoho, případně několika ručitelů. Od jaké sumy je nutný ručitel, záleží většinou na tom, jak si banka ohodnotí klienta, jeho příjmy a schopnost splácet. Při výběru banky je dobré sledovat nejen výši úrokové sazby, ale i velikost poplatků. Ty se totiž mohou značně lišit a zejména v případě nižších úvěrů výrazně ovlivnit sumu, kterou člověk nakonec zaplatí. V Raiffeisenbank si naúčtují 2 procenta z úvěru, a to jen v případě, že ho opravdu získá. Poplatek z půjčených dvaceti tisíc korun tak činí 400 korun. Komerční banka si řekne o 800 korun plus 0,3 procenta, tedy 860 korun u dvacetitisícového úvěru, i pokud úvěr nepřidělí. Kdo žádá o úvěr, musí se připravit, že bude banka zkoumat jeho finanční situaci. Zpravidla požaduje potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele nebo daňové přiznání u podnikatelů, informace o jiných dluzích, případně doklady k ověření adresy, například účet za telefon či SIPO. Výhodu má ten, kdo osloví "svoji" banku, která zná pohyb peněz na jeho účtu. Peníze lze mít zhruba za jeden až sedm dní, hodně záleží na bonitě klienta.

Na jaký úvěr by mohli dosáhnout tito lidé?

Muž s platem 10 000 korun, manželka na mateřské dovolené, jedno dítě, žije v rodinném domku rodičů:

Citibank: 80 000 korun, měsíční splátka 2157 korun, roční úrok 18,95 procenta

Bank Austria Creditanstalt: neposkytne

Česká spořitelna: 51 600 korun, roční úrok od 12,1 procenta, měsíční splátka 1033 korun, splatnost 72 měsíců

ČSOB: 32 000 až 60 000 korun, úroková sazba 13,5 až 15 procent, splatnost 3 až 7 let podle typu úvěru

Poštovní spořitelna: neposkytne

Raiffeisenbank: neposkytne

Živnostenská banka: neposkytne



Žena s platem 15 000 korun čistého, žije sama v nájemním bytě za 3500 Korun:

Citibank: 130 000 korun, měsíční splátka 3417 korun, roční úrok 17,94 procenta

Bank Austria Creditanstalt: 100 tisíc korun, splatnost 4 roky, roční úrok 11 procent

Česká spořitelna: 459 100 korun, roční úrok od 12,1 procenta, měsíční splátka 8892 korun, splatnost 72 měsíců

ČSOB: 110 000 až 195 000 korun, úroková sazba 13,5 až 15 procent, splatnost 3 až 7 let podle typu úvěru

Poštovní spořitelna: 150 000 až 250 000, splatnost 3 až 7 let, úrok 14,5 nebo 15 procent podle typu úvěru

Raiffeisenbank: 75 000 bez ručitele, 150 000 s ručitelem, roční úrok 14 nebo 16 procent

Živnostenská banka: 100 000 korun, splatnost 48 měsíců, roční úrok 14,5 procenta



Rodina s čistým příjmem 35 000 korun, dvě děti ve školním věku, platí nájem 5000 korun:

Citibank: 510 000 korun, měsíční splátka 13 061 korun, roční úrok 16,94 procenta

Bank Austria Creditanstalt: 300 tisíc korun, splatnost 4 roky, roční úrok 11 procent

Česká spořitelna: 886 000 korun, roční úrok od 12,1 procenta, měsíční splátka 17 125 korun, splatnost 72 měsíců

ČSOB: 150 000 až 480 000 korun, úroková sazba 13,5 až 15 procent, splatnost 3 až 7 let podle typu úvěru

Poštovní spořitelna: 150 000 až 475 000, splatnost 17 měsíců a 7 let, úrok 14,5 nebo 15 procent podle typu úvěru

Raiffeisenbank: 150 000, roční úrok 14 nebo 16 procent

Živnostenská banka: 430 000 korun, roční úrok 14,5 procenta

Kontokorent

Přečerpat neplánovaně účet znamená i pětadvacetiprocentní sankci. Lze se ale s bankou domluvit, aby bylo možné brát z konta peníze, byť už tam vlastně nejsou a ty pak splácet platbami či vklady, které na konto přicházejí. Kontokorent, jak se tento druh půjčky nazývá, je pohodlnější, než klasický spotřebitelský úvěr. Stačí jednou požádat o jeho povolení a pak čerpat a splácet. Finanční ústavy zpravidla nechtějí ani žádná potvrzení o příjmech, výši kontokorentu totiž stanoví podle předchozích zůstatků na účtu. Vyrovnat dluh je nutné zpravidla do jednoho roku.

Kontokorent je ale v porovnání s klasickou půjčkou o něco více úročen, ročně v průměru zhruba 15 procenty. Ovšem narozdíl od spotřebitelského úvěru za něj platí klient mnohem nižší poplatky, například Komerční banka nechce nic, Česká spořitelna si naúčtuje jednorázově za jeho zřízení dvě stě a Živnostenská banka pět set korun.

Kreditní karty

Pozor: neplést s klasickými platebními, které používá většina klientů bank. Kreditní karty, které umožňují čerpat dluh, aniž by měl člověk na účtu nějaké své peníze, zatím ve větší míře nabízí pouze Bank Austria Creditanstalt, Citibank, Česká spořitelna a Komerční banka. Přičemž Česká spořitelna a Komerční banka vydají kartu jen klientům s pravidelnými příjmy, kteří u nich mají účet, a tedy znají jejich historii. V Bank Austria Creditanstalt stačí čistý měsíční příjem 9500 korun, české občanství a plnoletost. Citibank si klade podmínku věku 21 až 65 let a čistý měsíční příjem 9000 korun. Pokud zájemce o kartu splní tyto požadavky, banka žádost posoudí a rozhodne. V obou případech není nutné mít v bance účet.

S kartou lze nakupovat, vybírat z bankomatu a platit na všech místech, kde ji přijímají. Za pohodlí a dostupnost karty se ovšem připlácí. Citibank si účtuje 26,4 procenta za rok, Bank Austria Creditanstalt 23,4 procenta z dlužné částky. Pokud ale klient vyrovná dluh do 14 nebo 15 dní od té doby, co dostane z_banky výpis, žádný úrok neplatí. Česká spořitelna úročí kreditní kartu podobně jako spotřebitelský úvěr nebo kontokorent.

Nákupní úvěrové karty na zboží

Pohodlná, ale dražší varianta úvěru - roční úrok se může vyšplhat až ke 30 procentům. Ve větším nabízí kartu společnosti Cetelem (karta Aura), Multiservis (O.K.karta) a Home Credit (Yes). S kartami je možné nakupovat v obchodech i vybírat z bankomatu. Za jeden výběr se ale platí i několik desítek korun. Nejnižší úrok nabízí Aura, naopak dražší je O.K.karta. Multiservis také na rozdíl od konkurence neumožňuje splatit dluh dříve, aniž by si za to nenaúčtoval sankci.

Kartu lze získat prostřednictvím obchodníků. Zájemce musí vyplnit žádost, doložit potvrzení o výši příjmu a doklad vážící se k jeho adrese, například vyúčtování SIPO či telefonu. Obchodník pak odešle údaje společnosti, která zpravidla jeden až dva dny žádost vyhodnocuje. Roli hraje finanční situace žadatele, vedle příjmů například i jeho rodinný stav či další závazky. Konkrétní postup vyhodnocení firmy tají, a pokud kartu nevydají, nemusí sdělit důvody.

Který z uvedených způsobů byste zvolili Vy? Máte s některým z výše uvedených produktů vlastní zkušenosti?