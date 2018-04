Půjčky do výplaty se zdají zprvu skvělé. Podruhé už jsou riskantní

Jenže v této kategorii musíte obzvlášť dobře počítat, s kým si sjednáte smlouvu. Důležité je nespoléhat se na letákové zkratky a skutečně důkladně si pročíst všechny podmínky smlouvy.

Ty totiž na první pohled vypadají maximálně výhodně. Půjčíte si dnes, vracet budete za měsíc a ani korunu navíc! O peníze přitom žádáte kdykoli prostřednictvím internetu a na svém účtu je máte do druhého dne, mnohdy však i za pár minut. No neberte to...

Jenže to není standardní nabídka, takhle výhodně pořídíte půjčku jen poprvé. Znáte přece to úsloví – Když ptáčka lapají... Při druhém a dalším úvěru už to tak radostné nebude. Představte si třeba nabídku společnosti Zaplo (to je ta televizní reklama s rychlým zajícem). Napoprvé si můžete půjčit zdarma až pět tisíc korun. Podruhé však už budete platit.

K pěti tisícům půjčeným na 25 dní přidáte poplatek ve výši 850 korun (RPSN 890 procent, slovy roční procentní sazba nákladů osm set devadesát procent). Když náhodou budou chybět peníze i po uplynutí lhůty 25 dní, můžete žádat o prodloužení splatnosti. To možné je, ale opět to něco stojí.

Prodloužení o týden je za 490 korun, o 14 dní za 630 korun, a když dokážete zaplatit až o měsíc později, budete muset přidat 950 korun. První půjčka zdarma vás naučila, jak žádat, že to funguje, zapsali jste si číslo účtu, kam splácet – prostě cesta je umetená.

Počítejte a prověřujte

Zdeněk Soudný z projektu Navigátor bezpečných úvěrů k problematice říká: "Jistou výhodou takzvaných půjček před výplatou je, že si lidé půjčí relativně malé peníze, které budou s velkou pravděpodobností schopni splácet – nepůjčují si prostě nad své možnosti." Tím jsou půjčky do pěti tisíc korun zajímavou alternativou klasických úvěrů.

"Je v podstatě jedno, zda jde o malé či velké půjčky – lidé by si je měli vždycky brát jen u stabilního a bezpečného poskytovatele. Obzvláště na trhu malých půjček můžete narazit na slušné nabídky, ale také na ty špatné, kde je RPSN třeba přes tisíc procent," dodává Zdeněk Soudný.

Proto je vždy třeba si nabídky srovnat a společnost, u níž si půjčujete, si prověřit – podle sídla, kontaktů nebo třeba podle recenzí na internetu. Pozor byste si měli dát i na skryté poplatky nebo sankce.