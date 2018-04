Půjčky: nezamotejte se do splátek

Výhodné nákupy s sebou přinášejí jeden problém – peněženka není bezedná. Řešení je zdánlivě jednoduché, všude přece nabízejí splátky. A kolotoč dluhů se roztáčí. Vystoupit z něj bývá někdy pořádně těžké a dopad na zem tvrdý. Pokud uvažujete o půjčce, mějte přehled o svých příjmech a výdajích, veďte si domácí účetnictví, radí odborníci, kteří se zabývají rodinnými financemi. Sledujte pravidelně své výdělky i výdaje a po několika měsících vyhodnoťte své finanční možnosti.

Nenakupujte bezhlavě na dluh jen proto, že vám poštou domů přišla „výhodná“ úvěrová karta. A už vůbec ji nepoužívejte, dokud přesně nezjistíte, jaká je cena peněz, které si jejím prostřednictvím půjčíte. Jestliže se ocitnete ve finanční tísni, ať už vinou neuvážených půjček nebo nenadálé složité rodinné situace, nestyďte se obrátit na finančního poradce. V popisu jejich práce není jen radit, kam nejlépe investovat, ale také jak vyřešit zadlužení. Vyhodnotí stav domácího rozpočtu a navrhne řešení, například zaměnit drahé nevýhodné půjčky za levnější.

Na bydlení ano, na DVD nikoli

Obecně finanční poradci nabádají: půjčte si na pořízení vlastního bytu nebo domu či na studium, to znamená, investujte do budoucnosti. Zatímco hypotéka je všeobecně považovaná za dobrou investici, nákup ledniček, mobilů, nebo dokonce dovolených na dluh nikoli. Záleží však vždy na finanční situaci konkrétní rodiny. Pokud má dostatečnou finanční rezervu, za kterou se obecně považuje nejméně trojnásobek měsíčního rodinného příjmu, a její výdělky jsou pravidelné a „jisté“, neměla by nová pračka či televize na splátky rodinnou pokladnu narušit.

Pro rodiny, pro které jsou dva tisíce na splátky poslední volné peníze v napnutém rozpočtu bez finanční rezervy, je úvěr zvláště na spotřební předměty, které nutně nepotřebujete, velký hazard. Lidé to vědí, ale nedbají. Dokládají to i výsledky firem poskytujících spotřebitelské úvěry. Například společnost Cetelem půjčila v prvním čtvrtletí letošního roku 1,88 miliard korun, proti loňskému stejnému období je to o 37 procent více.

Nebezpečná jednoduchost

Zadlužování napomáhají i internetové obchody. Podle průzkumu společnosti GfK loni nakoupilo v elektronických prodejnách více než 80 procent uživatelů internetu. A někteří z nich i v tomto virtuálním prostoru pořizovali zboží na dluh. Je to totiž snadné, všechno včetně úvěru lze vyřídit z domova. Jak vysvětluje Irena Loukotová z Cetelem: „On-line půjčku, kterou společnost poskytujeme od loňského května, vyřídí klient prostřednictvím internetu a požadované doklady zašle poštou.“

Půjčku lze získat i po telefonu

Společnost Home Credit tak umožňuje sjednat spotřebitelský úvěr až 30 000 korun. Stačí telefonicky objednat a poté vyzvednou peníze na poště. Při splatnosti 10 měsíců je roční úroková sazba 10 procent. Obecně se však úroky, respektive ukazatel RPSN (roční procentní sazba nákladů, do které se započítávají i poplatky spojené s úvěrem), u pohodlných spotřebitelských úvěrů vyřizovaných přímo v obchodě mohou vyšplhat až na desítky procent ročně, podobně jako v případě úvěrových karet.

Aby byl úvěr výhodný

1. Veďte si domácí účetnictví, mějte přehled o tom, co si můžete vzhledem ke své finanční situaci dovolit.

2. Když už se zadlužíte, pak kvůli bydlení, studiu nebo věcem, které nezbytně potřebujete.

3. Vyberte si cenově co nejvýhodnější, nikoli nejpohodlnější úvěr.

4. Chtějte vědět, kolik za úvěr zaplatíte se vším všudy, nenechte se „odbýt“ jen úrokovou sazbou nebo RPSN.

5. Berte v úvahu dobu splatnosti a odpovězte sami sobě na otázku, zda jste ochotni a schopni po celou tuto dobu pravidelně splácet.

6. Pokud se dostanete do potíží se splácením, ihned začněte komunikovat s věřitelem, obraťte se na poradce, ať vám s řešením finanční situace pomůže.