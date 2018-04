Stát nabízí novou půjčku pro mladé na bydlení. Většině se nevyplatí

1. Kdo může žádat o úvěr

Žádat o úvěr mohou pouze mladí lidé, kteří v době podání žádosti o úvěr nedovršili 36. rok věku a zároveň pečují o dítě mladší 6 let. Další podmínkou je skutečnost, že žadatelé nejsou vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitosti k bydlení a nejsou ani nájemci družstevního bydlení.

Úvěr nelze poskytnout opakovaně stejnému žadateli ani jinému žadateli, který žije v rodinné domácnosti s příjemcem úvěru. Žadatel musí samozřejmě být trestně bezúhonný a zároveň nesmí být v insolvenci.

2. Na co jde úvěr použít

Úvěrem lze financovat koupi bytu nebo převod družstevního podílu v bytovém družstvu. Dále koupi rodinného domu nebo výstavbu či dostavbu domu. Posledním účelem může být dostavba a přístavba, ale vzhledem k podmínce nevlastnění nemovitosti se bude pravděpodobně jednat o méně častý účel.

Zároveň platí, že nově pořizované bydlení musí sloužit k trvalému bydlení příjemce úvěru a dítěte. A že pořizované bydlení musí být mimo záplavové území. Tato skutečnost se dokládá vyjádřením příslušného vodoprávního úřadu.

3. Co je potřeba k žádosti doložit

K podání žádosti bude potřeba vyplnit žádost o úvěr (formulář), který obsahuje základní osobní údaje k identifikaci žadatele a dítěte. Dále informace k účelu úvěru a potřebné podklady k nemovitosti (kupní smlouva, projektová dokumentace). Zároveň se také dokládají příjmy žadatele (či žadatelů) o úvěr. Nejedná se tedy o úvěr bez prokazování příjmu. Žádosti se podávají Státnímu fondu rozvoje bydlení a lze je zasílat poštou.

4. Jakou výši úvěru je možné získat a s jakým úrokem

Úvěr je poskytovaný v minimální výši 50 tisíc korun a maximálně lze dostat 600 tisíc korun.

Úroková sazba je fixní po dobu minimálně 5 let a je stanovena minimálně ve výši základní referenční sazby Evropské unie zvýšené o 1 procentní bod. Aktuálně je referenční sazba na úrovni 0,46 % p. a., a s přirážkou jednoho procenta je výsledná sazba 1,46 % p. a.

Úvěr je poskytován maximálně do výše 50 % skutečných investičních nákladů (kupní cena, náklady na výstavbu). Dále platí, že výše úvěru od státu a součet všech dalších úvěrů za účelem pořízení nového bydlení nesmí překročit částku odpovídající 90 % investičního záměru. Jinými slovy, žadatelé budou vždy potřebovat minimálně 10 % vlastních zdrojů.

5. Jak probíhá čerpání úvěru

V případě, že jsou ze strany žadatelů splněny podmínky pro získání úvěru a fond rozvoje bydlení má peníze, předloží fond žadateli návrh smlouvy o úvěru. Smlouva musí být podepsána do 2 měsíců a do jednoho roku od podpisu musí být zahájeno čerpání úvěru.

V případě výstavby, rekonstrukce, bude úvěr poskytnut s tím, že do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru předloží příjemce doklady prokazující účelné vynaložení úvěru (list vlastnictví, kolaudační rozhodnutí, atd.) a příjemce vrátí nevyčerpaný zůstatek. U účelu koupě je lhůta pro doložení potřebných podkladů zkrácena na 1 rok.

6. Jak je to se splácením

Úvěr je třeba splácet v měsíčních splátkách jistiny a úroku. Nejdéle ovšem 15 let, pokud fond nedovolí splácení přerušit. Přerušení splácení jistiny úvěru (úroky se platí stále) na období až 2 roky může fond povolit například z důvodu narození nebo osvojení dítěte, více než tříměsíční pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti, či v případě úmrtí.

Zároveň platí, že v případě přerušení splácení nesmí celková doba splácení přesáhnout délku 21 let. Po dobu přerušení splácení je úroková sazba poloviční. Úvěr je možné kdykoliv předčasně a bez sankcí splatit.

Příklady využití státní půjčky v praxi

Cílem státu je pomoci mladým rodinám získat snáze peníze pro vlastní bydlení. Proto se v našich modelových příkladech snižují měsíční splátky/náklady domácnosti na minimum. To znamená, že státní úvěr se počítá se splatností 15 let a úvěr od banky se splatností 30 let. Státní půjčka bude s úrokem 1,46 % p. a., u hypoték je počítáno s úrokovou sazbou 2 % p. a., kterou lze dnes bez větších potíží získat. Běžný účet je pro tyto příklady vedený zdarma.

Výhodnost jednotlivých řešení bude posuzována pouze z pohledu výše měsíčního zatížení, které je pro bezproblémové hospodaření mladé rodiny s omezenými příjmy klíčové.

Příklad 1

Marek a Jitka Svobodovi jsou manželé ve věku 26 a 25 let a společně se svojí roční dcerou Aničkou žijí v pronajatém bytě 2+1. Jelikož je jim byt malý, rozhodli se, že si pořídí větší třípokojový byt. Ten stojí včetně všech poplatků a daně 1 500 000 Kč. Jelikož se Marek s Jitkou na vlastní bydlení dlouhodobě připravují, dokázali si s pomocí rodičů našetřit 300 000 Kč. Marek pracuje jako elektrotechnik s čistou mzdou 20 891 Kč a Jitka pobírá rodičovský příspěvek ve výši 5 116 Kč.

Řešení:

Varianta č. 1 - půjčka od státu

Vlastní investice 150 tisíc Kč (minimální potřebná hotovost)



Rezerva pro nečekané výdaje 150 tisíc Kč



Státní půjčka 600 tisíc Kč, měsíční splátka 3 714 Kč



Hypoteční úvěr 750 tisíc Kč, měsíční splátka 2 772 Kč



Celkové měsíční náklady na splácení úvěrů 6 486 Kč



Varianta č. 2 - hypotéka

Vlastní investice 150 tisíc Kč



Rezerva pro nečekané výdaje 150 tisíc Kč



Hypoteční úvěr 1 350 tisíc Kč, měsíční splátka 4 990 Kč



Celkové měsíční náklady na splácení úvěru 4 990 Kč



V případě koupě nového bytu přes hypotéku ve výši 1 350 tisíc korun ušetří Marek s Jitkou měsíčně 1 496 Kč. To je za rok úspora 17 952 Kč a případná rezerva ve výši 3,5 měsíční splátky. Zároveň platí, že banka je ochotna s celkovým příjmem domácnosti ve výši 26 007 Kč půjčit až 2 miliony korun.

Příklad 2

Petra a Josef Novákovi ve věku 28 let se domluvili s majitelem bytu, že bude možné byt odkoupit do osobního vlastnictví za 1 200 000 Kč. Manželé Novákovi žijí v bytě společně se svými tříletými dvojčaty Klárkou a Terezkou. Jelikož je byt stále v původním stavu, rozhodli se pro kompletní rekonstrukci s celkovými náklady 400 tisíc korun, aby více vyhovoval potřebám čtyřčlenné rodiny. Petra s Josefem mají na realizaci nového bydlení nachystáno 450 tisíc Kč a celkové čisté měsíční příjmy ve výši 22 500 Kč.

Řešení:

Varianta č. 1 - půjčka od státu 600 tisíc korun

Vlastní investice 160 tisíc Kč (minimální potřebná hotovost)



Rezerva pro nečekané výdaje 290 tisíc Kč



Státní půjčka 600 tisíc Kč, měsíční splátka 3 714 Kč



Hypoteční úvěr 840 tisíc Kč, měsíční splátka 3 104 Kč



Celkové měsíční náklady na splácení úvěrů 6 818 Kč

Z důvodu započítání splátky státního úvěru do výdajů domácnosti nelze požadovaný hypoteční úvěr v bance získat. Muselo by být použito více hotovosti.

Varianta č. 2 - půjčka od státu 300 tisíc

Vlastní investice 160 tisíc Kč (minimální potřebná hotovost)



Rezerva pro nečekané výdaje 290 tisíc Kč



Státní půjčka 300 tisíc Kč, měsíční splátka 1 857 Kč



Hypoteční úvěr 1 140 000 Kč, měsíční splátka 4 231 Kč



Celkové měsíční náklady na splácení úvěrů 6 088 Kč



Varianta č. 3 - hypotéka

Vlastní investice 410 tisíc Kč



Rezerva pro nečekané výdaje 40 tisíc Kč



Hypoteční úvěr 1 190 000 Kč, měsíční splátka 4 416 Kč



Celkové měsíční náklady na splácení úvěrů 4 416 Kč



Opět se potvrzuje, že úvěr Státního fondu rozvoje bydlení prodražuje měsíční splátky a dokonce se může stát, že znemožní získat úvěr v bance. U tohoto příkladu by bylo možné doporučit manželům Novákovým variantu č. 2. Sice nebudou nejnižší měsíční splátky, ale zůstane dostatečně velká rezerva pro případ nečekaných výdajů nebo poklesu příjmu.

Výhody i nevýhody půjčky od státu

Výhody: Hlavním plusem je především možnost získání úvěru bez nutnosti zajištění úvěru nemovitostí. Lze tak jednodušeji získat výhodnější podmínky v bance. Zároveň je možné si ponechat vlastní peníze jako pohotovostní rezervu.

Mezi další výhody patří možnost v případě vážných událostí přerušit splácení úvěru. V takovém případě se sníží splátka u úvěru na 600 tisíc Kč z 3 714 Kč na pouhých 365 Kč měsíčně. Měsíční úspora ve výši 3 349 Kč se v takovém případě bude zcela jistě hodit. Příjemná je také skutečnost, že je možné úvěr kdykoliv splatit.

Nevýhody: Krátká splatnost úvěru automaticky znamená vyšší měsíční splátku. A nízká úroková sazba to nezmění. Nevýhodou také je nutnost vlastních prostředků alespoň ve výši 10 % investičního záměru. Jestli je tento parametr nastaven z důvodu zvýšení bezpečnosti a celkového snížení úvěrové angažovanosti, tak je to chyba. Lze souhlasit s tím, že by úvěr neměl být nad možnosti žadatelů, ale právě zachování potřebné hotovosti může mladé rodině při jakýchkoliv nenadálých výdajích nebo poklesu příjmů velmi pomoci.

Závěr: Úvěr se hodí na dofinancování stavby domu

Z uvedených příkladů je jasné, že pokud bude cílem mladé rodiny financovat bydlení s co nejnižší měsíční splátkou, bude lepší se bez státní půjčky obejít. Velkou pomocí může být půjčka od státu v případě, kdy mladá rodina staví rodinný dům a rozpočet se v průběhu výstavby navýší a vlastní peníze společně s hypotékou již nestačí. V takovém případě se 600 tisíc Kč na dokončení stavby bez nutnosti zástavy zcela jistě hodí. Otázkou je, kolik takových případů bude a jestli ministerstvo chtělo podporovat mladé bonitní rodiny stavějící si rodinné domy.