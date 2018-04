Půjčky se vyplatí jen těm, kdo na ně mají

Pokles cen úvěrů ocení zejména ti, kteří si půjčují větší sumy, například pokud investují do nemovitostí nebo svých firem. „Pro toho, kdo již delší dobu plánoval, že se zadluží, například kvůli pořízení bytu, je nyní ta pravá chvíle. U hypoték se rozhodně vyplatí zafixovat stávající sazbu na pět let,“ míní analytik společnosti Sophia Finance Pavel Jílek. Jak říká, lze očekávat, že se úroky zhruba do šesti měsíců až jednoho roku z nynějšího historického minima znovu zvýší. O kolik - to záleží především na konkurenci mezi finančními ústavy. „Podle mého názoru bude hrát roli boj o klienta, a proto by nárůst nemusel být nijak velký,“ uvádí.

Naopak k opatrnosti při půjčování vybízí ty, pro které by hlavním impulzem k půjčce byl právě jen pokles sazeb a kteří by na dluh nakupovali to, co vlastně nepotřebují. U běžného spotřebitelského úvěru v řádu několika tisíc či desítek tisíc korun, který člověk využije například na novou pračku či sedací soupravu, je totiž výhoda téměř zanedbatelná. Kolik bude stát úvěr 20 000 korun na jeden rok Kontokorentní úvěr - roční úroková sazba 14,8%

- měsíční splátka 1803 Kč

- celkem 21 636 Kč

(bez poplatků z běžného účtu) Spotřebitelský úvěr účelový na jeden rok - roční úroková sazba 12,7%

- měsíční splátka 1784 Kč

- celkem 22 058 Kč včetně poplatků Spotřebitelský úvěr neúčelový na jeden rok - roční úroková sazba 13,7%

- měsíční splátka 1793 Kč

- celkem 22 166 Kč včetně poplatků Úvěr z kreditní karty - karta pořízena za účelem nákupu v hodnotě 20 000 Kč, který je splácen pravidelnými splátkami

- úroková sazba 19,3% ročně

- měsíční splátka 1846 Kč

- celkem 22 867 Kč včetně poplatků Úvěr od splátkové společnosti: jednorázový - měsíční splátka 1983 Kč

- celkem 23 796 Kč včetně poplatků Úvěr od splátkové společnosti: nákupní úvěrová karta - karta pořízena za účelem nákupu v hodnotě 20 000 Kč, který je splácen pravidelnými splátkami

- úroková sazba 2% měsíčně, úvěrový limit 30 000 korun

- měsíční splátka 1 891 Kč

- celkem 24 252 Kč včetně poplatků „Rychlá“ půjčka - roční úroková sazba 80%

- měsíční splátka 2473 Kč

- celkem 29 676 Kč Zastavárna - úrok 7% měsíčně

- celkem 30 416 Kč Zdroj: Fincentrum

Pro příklad: rozdíl mezi cenou dvacetitisícového úvěru na jeden rok při zhruba třinácti- nebo čtrnáctiprocentním navýšení činí asi jednu stokorunu. „Zadlužit se vyplatí jen tomu, kdo ví, že mu díky očekávaným příjmům nebude vracení půjčky činit potíže,“ doplňuje finanční poradkyně firmy Slon Miriam Hanáková. Pokud například člověk uvažoval, že bude pět let na něco šetřit, nastala nyní vhodná doba, aby postup „obrátil“ a půjčil si. Stejně jako Pavel Jílek i ona varuje před bezhlavými dluhy. „Závazky je třeba splácet a musí být z čeho. Drobnému střadateli by mohly neuvážené půjčky způsobit problémy,“ říká.

Ač se banky předhánějí v nabídce výhodných úvěrů, nelze počítat s tím, že každý zájemce zaplatí úrok „z reklamních letáků“. Finanční ústavy totiž většinou vyhlašují sazby s kouzelným slůvkem od, které v praxi znamená: ty nejnižší jen pro nejlepší klienty, tedy solventní, jejichž účty již dlouho spravují, a tudíž znají. Člověku přicházejícímu z ulice mohou nabídnout podmínky velmi podobné těm před zásahem centrální banky.

Platí i to, že mezi bankami a společnostmi, které peníze půjčují, a jejich produkty existují značné rozdíly. Zatímco například Komerční banka snížila úrok u Osobní půjčky tak, že ho lze získat již od 9,67 procenta ročně, což je od začátku letošního roku snížení sazby o více než 1,34 procenta, některé firmy na změnu nijak nereagovaly. Ve splátkové společnosti Home Credit vysvětlili, že nejsou bankovní institucí, a proto se jejich podmínek snížení úrokových sazeb České národní banky přímo nedotkne.

Liší se i podmínky podobných služeb v různých finančních ústavech. Například Raiffeisenbank snížila úročení u kontokorentu (opakující se úvěr vázaný na žirový nebo běžný účet) ze 14,1 na 13,2 procenta, v České spořitelně je nyní úročen 13,7 procenta ročně. Kdo má termínovaný vklad v eBance, může takzvaný zajištěný kontokorentní úvěr získat nyní s devítiprocetním úročením, zatímco dosud si banka účtovala 13 procent.

Obecně také většinou platí: čím pohodlnější a rychlejší půjčka, tím dražší. Například účelový spotřebitelský úvěr od banky na konkrétní zboží patří k nejlevnějším (úroková sazba se zpravidla pohybuje mezi 12 až 16 procenty), ale je náročnější na vyřízení. Zájemce musí mimo jiné předložit potvrzení o výši příjmu či sehnat ručitele a čekat na schválení půjčky i několik dní, a to pokaždé, když bude o půjčku žádat. S úvěrovou kartou od splátkové společnosti či s kreditní bankovní kartou podstoupí tento proces jen jednou, a pak může opakovaně nakupovat, ovšem zaplatí navíc i dvacet až pětatřicet procent za rok.

Ještě mnohem více se může prodražit půjčka lidem, kteří se například chtějí vyhnout administrativním procedurám a získat peníze rychle, nebo by prostě kvůli svým nízkým příjmům na bankovní úvěr nedosáhli. Lákavé inzeráty „půjčky snadno a rychle" či nabídky zastaváren, kde lze rovněž získat chybějící zdroje, totiž mohou skrývat mnohá úskalí. Za dluh se tu často platí úrok dosahující desítek procent ročně i více, i za menší úvěry se jako záruka často požaduje nemovitost či věc několikanásobné hodnoty v porovnání s půjčenou částkou.