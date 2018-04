Půjčky studentům jsou až příliš snadné

Už při založení studentského účtu, na který ještě nepřišly žádné peníze, vám spadne do klína pěkných pár tisíc. Že to není možné? Je, a zpočátku to opravdu nestojí víc než jeden podpis. O tom se přesvědčil i student Petr.

V den, kdy si založil konto, získal možnost vybrat 20 tisíc korun. „Ještě včera jsem počítal drobné a rozmýšlel si, zda si koupím hamburgra, nebo radši skripta, a najednou jsem mohl jít pro vysněný notebook. Bylo to jednoduché, vlastně po mně chtěli jen potvrzení o studiu. Na to, že budu muset peníze také splatit, jsem tehdy nemyslel,“ vypráví student z malého města. Prostě mu v tu chvíli stačilo, že se bude moci vyrovnat svým majetnějším spolužákům.

Finanční svoboda a nástrahy velkého města. To všechno je velký šok, který zamává i s inteligentním a rozumným mladým člověkem. „Že bych mohl někdy žít na dluh, mě ani ve snu ne napadlo. Ale bankéři mi volali skoro každý týden, že mají pro mě připravenou kreditní kartu, a když jsem ji našel ve schránce, podlehl jsem a aktivoval ji,“ svěřil se Jan z Prahy. „Možná jsem měl být ostřejší a nebát se odmítnout nabídku razantněji. Třeba bych se nedostal později do potíží,“ dodává smutně.

Cesta do registru dlužníků je rychlá

Takhle se totiž snadno může roztočit dluhová spirála. Naprosto bez příjmů můžete najednou přijít i ke sto tisícům. Stačí si založit více účtů v různých bankách, využít nabízených kontokorentů, k tomu si přibrat pár kreditních karet, a je to. A pak stačí, když se vám nepovede sehnat brigádu, rodiče a kamarádi už půjčit nechtějí... Jednoho dne dostanete obálku s exekučním příkazem. Banky se totiž o své peníze tak lehce připravit nedají. Pošlou upomínku, a pokud nezaplatíte, nechají vám obstavit majetek. Navíc informace o každém vašem dluhu, a může to být třeba jen pár korun, se dostává do registru, kde je uchovávána čtyři roky.

Všechny banky mají do registru přístup, a pokud si v budoucnu budete chtít vzít například hypotéku, nemusíte ji dostat. Stane se z vás problémový klient jen proto, že jste z mladické nerozvážnosti zapomněli zaplatit úroky.



Více půjčí čtyři banky

Zatímco přečerpat účet umožní u studentských účtů většina bank, kreditní karty bez prokázání příjmů získáte jen u Komerční banky a České spořitelny.

Studentské půjčky nabízí:

Komerční banka

Úvěr Gaudeamus až do výše 500 000 korun, zajištění požaduje například ručením rodičů či jiným vkladem.

Úvěr Gaudeamus až do výše 500 000 korun, zajištění požaduje například ručením rodičů či jiným vkladem. Poštovní spořitelna

Účelový úvěr na vzdělání i studentům bez vlastního příjmu.

Účelový úvěr na vzdělání i studentům bez vlastního příjmu. Volksbank

Pokud nemá student příjmy, musí mít ručitele s pravidelným doložitelným příjmem.

Pokud nemá student příjmy, musí mít ručitele s pravidelným doložitelným příjmem. Živnobanka

Studentskou půjčku do výše 300 000 korun s délkou splatnosti 10 let a odkladem splácení po dobu studia. Pokud nemá student vlastní příjmy, stačí, že se zaručí například rodiče.

Dejte si pozor

To, že se vám první dluh podařilo ustát a splatili jste vše včas, neznamená ještě, že se vám to podaří i nadále. Heslo – „žít na dluh je normální“ – které banky tak rády propagují, v praxi vždy neplatí. Zdravě se zadlužit se každý musí nejprve naučit, a žít na dluh od mládí zrovna tou nejlepší školou není. Finančně vzdělaný člověk by měl především nejprve vyjít s tím, co má. Kontokorent je rezerva, musíte-li rychle zaplatit a na účtu není dost peněz. Počítat však musíte s tím, že nikdo, ani banka, vám nedá nic zadarmo a za půjčené peníze si naúčtuje vysoké úroky.