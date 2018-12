Vánoční dárky na dluh mohou přijít pěkně draho

Zatímco v průběhu celého roku si rizikově půjčuje čtvrtina Čechů, v předvánočním období je to téměř polovina. Údaje vyplynuly z průzkumu Poradny při finanční tísni a Sdružení českých spotřebitelů.

Spousta lidí si dělá alibi sama před sebou, za výhodnou cenu si koupí něco pro sebe, třeba pračku, počítač nebo foťák. A když je cena výhodná, půjčí si na to. Naspořené peníze si schovávají na Vánoce. Na dárky, jak většina respondentů tvrdí, si přeci půjčovat nebudou.

Pokud si přiznáte skutečnou podstatu věci, budete lépe schopni buď svou spotřebu ukočírovat nebo si alespoň vybrat takový typ půjčky, která vás do budoucna neohrozí. Jaké jsou jednotlivé typy půjček a rizika, která přinášejí?

1. Nákup na splátky

Je pohodlný, sjednáte ho hned v obchodě. Mnohdy bývají akce „bez navýšení“, a ty jsou zajímavé. Pokud splatíte dluh například do tří měsíců, nebudete platit žádný úrok ani poplatky. Splátkový prodej je možné sjednat i v e-shopech.

RIZIKA: Dobře počítejte. Pět výhodných půjček bez navýšení může znamenat celkovou měsíční částku, kterou nezvládnete. Přinejmenším nesplatíte vše v limitu a úroky kolem 15 až 20 % vás neminou.

2. Spotřebitelský úvěr

Patří k bezpečnějším produktům. Úroková sazba láká už od 3,9 %, jde však o nabídku „od“ a na takto nízkou nemusíte dosáhnout. Půjčky v bance začínají už na 5 000 korunách, s nízkým požadavkem uspějete u nízkonákladových bank, kamenné banky půjčují tímto způsobem od 20 000 výš.

RIZIKA: Půjčujte si jen u společnosti, která má na spotřebitelské úvěry licenci ČNB.

3. Kontokorent

Jde o doplněk běžného účtu, který vám umožňuje jít občas do minusu. Roční úroková sazba je mezi 16 a 19 %, platí se jen za dobu, kdy máte opravdu půjčeno.

RIZIKA: Většina bank už dnes za kontokorent neúčtuje poplatky, nebo jen za dny, kdy kontokorent čerpáte. Ale pozor, například u České spořitelny se mohou majitelé základního účtu (bez služby Moje zdravé finance) setkat s poplatkem 25 korun měsíčně. Počítejte s tím, že například při žádosti o hypotéku se bere sjednaný limit kontokorentu jako dluh, i když ho vůbec nevyužíváte.

4. Kreditní karta

Pohodlná varianta půjčky, banky nabízejí bezúročné období až 55 dní, během kterého neúčtují úrok. Ten je ročně 20 až 24 %, účtuje se jen za dny, kdy máte půjčeno. Některé banky mají ke kartě slevové programy či cashback (z nákupů placených kreditkou vracejí jedno až dvě procenta zpět), umí to například mBank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Moneta, Raiffeisenbank a UniCreditBank.

RIZIKA: Snadné použití často vede k tomu, že klient nezvládne dodržovat bezúročné období. Limit se opět počítá do celkových dluhů, i když kreditku nevyužíváte.

5. Půjčka do výplaty

Rychlé a pohodlné, obratem máte peníze na kontě. První půjčku dávají společnosti často bezúročně, takzvaně zdarma. Pokud ovšem nesplatíte včas, jsou úroky v desítkách až stovkách procent. Šanci půjčit si mají i lidé, kteří v bance neuspějí, společnosti si však vyšší riziko nechají zaplatit.

RIZIKA: Snadnost půjčení vede k opakování, napodruhé už však úroky platíte. Pozor, k půjčce se můžete zavázat i telefonicky. Spousta lidí si to neuvědomuje, sjedná si půjčku po telefonu, a protože nemá v ruce papír, peníze utratí, ztratí přehled a zapomene splácet.

6. P2P půjčky

Typ půjček, kdy si lidé půjčují navzájem mezi sebou. Stačí se registrovat, doložit potřebné doklady, napsat pár slov o sobě, uvést, na co a kolik peněz potřebujete a kolik jste ochotni zaplatit navíc. A pak jen čekat, zda do vás někdo investuje (půjčku nemusíte nakonec přijmout). Vše je podloženo smluvně, za zprostředkování a právní servis si bere zprostředkovatel provizi, která však nebývá zdrcující.

RIZIKA: Tento typ půjček nese rizika spíš pro věřitele – investory. To však neznamená, že když dlužník nebude platit, nic se nestane, exekuce hrozí stejně jako u každého jiného nesplácení. A také rizikovému klientovi nikdo nepůjčí.

7. Půjčka se zástavou

Říká se jí také americká hypotéka. Dáte dům do zástavy a peníze můžete utratit za cokoli. Úroky jsou kolem šesti procent ročně.

RIZIKA: Taková půjčka má smysl, když potřebujete něco velkého, typicky peníze do začátku podnikání, které vám pak přinese zisk. Rozhodně je riskantní zastavit byt za miliony proti stotisícové půjčce a pod stromeček nadělit rodině exotickou dovolenou.