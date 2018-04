Od prosince si půjčíte podle nových pravidel. Za kolik a co si ohlídat

Bezpečné úvěry Rating bezpečných poskytovatelů úvěrů za rok 2016. Kromě ceny jsou hodnoceny i obchodní podmínky, poplatky, sjednané sankce, atd. Vynikající Airbank



Komerční banka



Home Credit

Velmi dobré Era B+



Equa bank B+



BNP Paribas B+



Česká spořitelna B+



Essox



ČSOB

Dobré mBank C+



UniCredit Bank C+



Oberbank



Raiffeisenbank

V normě Sberbank D+



Moneta Money bank D+



Waldviertler Sparkasse D+



Expobank



Cofidis D+



Provident Financial

Zdroj: Navigátor bezpečného úvěru