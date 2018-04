Půjčit si kolo nebo loď se vyplatí. Potřebujete ale hotovost na zálohu

Uvažujete o dovolené na kolech? Jestliže má být cyklodovolená premiérou, nevyplatí se vysoké počáteční vydání. Vždyť co když vás to nebude bavit tak, jak očekáváte?

Koupit si příliš levné kolo (nepohodlné, na kterém se nadřete) je k ničemu. A samozřejmě ještě brašny, přilbu, blikačky a další věci. Vypůjčení vyjde levněji. Pokud se vám aktivita zalíbí, můžete si pak koupit vlastní nové vybavení.

Výhodou pro vás bude fakt, že už budete mít zkušenosti, snáze tedy poznáte, na co si máte dát při výběru pozor. Třeba zjistíte, že vám vyhovuje více trekové než horské kolo, nebo že máte lepší pocit, když je přehazovačka páčková než otočné řazení v rukojeti. Prostě vychytáte drobnosti.

A další výhoda půjčovny: nemusíte řešit uskladnění kol, servis, pojištění. Samozřejmě musíte počítat s tím, že za půjčení něco zaplatíte. Sami si určete hranici. Pokud byste třeba chtěli půjčit křovinořez na deset dnů, zaplatíte skoro tolik jako za nový. Navíc se dá očekávat, že obhospodařujete velký pozemek (když ho budete sekat 10 dnů), a tak by se vám vyplatil stroj vlastní.

Pokud jste novým zákazníkem půjčovny, berte v úvahu ještě jednu věc. Budete potřebovat hotovost. Kromě platby totiž složíte ještě vratnou zálohu. Ta bývá v řádech stovek až tisíců korun (podle hodnoty půjčované věci, může to být třeba polovina ceny).

Co se dá půjčit a za kolik? Podívejte se zde

Jestli je pro vás záloha finanční problém a raději byste nechali na místě občanku, je to úvaha špatným směrem. Osobní doklady budete potřebovat k sepsání smlouvy o nájmu, ale ponechat je v zástavě nesmíte (a provozovatel půjčovny to ani nesmí požadovat). Navíc by to bylo velmi nerozumné, zneužití osobního dokladu třeba k podvodné půjčce není totiž příliš složité.

Proti výhodám stojí riziko

Tomu hlavnímu riziku se říká odpovědnost. Když totiž půjčenou věc poškodíte, budete hradit škodu. Tak je to sepsané v nájemní smlouvě. Vaší starostí tedy je, abyste půjčenou věc nerozbili a aby vám ji ani nikdo neukradl.

Kolo z nádraží Kolo si můžete půjčit také ve stanicích Českých drah. Celodenní půjčovné vyjde na 150 korun (majitele In Karty ještě levněji). Výhodou je i to, že můžete kolo vrátit v jiné stanici, než kde jste si ho půjčili, podle toho, kam dojedete. Podmínky a seznam stanic zapojených do programu ČD Bike najdete na www.cd.cz.

Jedinou možností, kdy by pro vás tato povinnost neplatila, by podle občanského zákoníku bylo, jestliže byste věc poškodili v krajní nouzi, při které byste odvraceli jinou (vyšší) škodu. Třeba zachraňovali poloutopeného vodáka pod jezem a mezitím by uplavala vaše loď.

Jenže podle slov advokáta Jiřího Hartmanna, věc se nedá zevšeobecňovat. „Každý případ krajní nouze je třeba posuzovat samostatně a nelze jednoznačně říct, kdo by v takovém případě škodu zaplatil,“ doplňuje právník.

Jestli si v tuto chvíli říkáte, že vy se bát nemusíte, protože máte „pojistku na blbost“, tedy pojistku odpovědnosti za škody v běžném občanském životě, musíme vás zklamat. Na vypůjčené věci se tento typ pojištění obvykle nevztahuje.

Věc si dobře prohlédněte

V podmínkách nájmu věci, kterou si půjčujete, bývá napsáno, že si máte předmět dobře zkontrolovat při převzetí. Půjčovna pak prý nenese odpovědnost za škody.

Jenže. Je jasné, že si člověk všimne ohnutého rámu kola. Když však praskne při sjezdu brzdové lanko a vy se nepříjemně vymelete, budete hradit vy půjčovně škodu na kole, nebo půjčovna vám odškodné za zranění?

Podle právníka Hartmanna se onen požadavek na kontrolu může týkat jen zjevných vad. Naopak půjčovna je povinna udržovat věci v takovém stavu, aby je bylo možné bez rizika používat k obvyklému účelu. Pokud tomu tak není, je velká šance, že byste se odškodnění domohli.

Jiří Hartmann ještě upozorňuje na jednu důležitou věc, stejná pravidla platí, když si věc půjčíte bezúplatně třeba od souseda. Když ji rozbijete, zaplatíte, a naopak když se zraníte kvůli špatnému technickému stavu věci, můžete žádat odškodné.