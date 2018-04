Půjčte si do firmy peníze od andělů

Business angels jsou subjekty, které mají dostatečné kapitálové zázemí, aby mohly investovat do myšlenek či podniků, které jsou pro ně zajímavé. Nehledají pouze nejvyšší výnos a minimum rizika, hledají především oblast, ve které se mohou aktivně angažovat a využívat své zkušenosti a kontakty pro růst firmy, do níž investují.

Business angel koncept pochází z USA a Velké Británie a postupně se rozšířil do celé západní Evropy. Odhaduje se, že v USA v současné době působí cca 1 milion aktivních business angel investorů a v Evropě cca 125 tisíc. V ČR se jedná o koncept, který se teprve rozvíjí a který aktivně podporuje jen několik málo subjektů na trhu, např. Business Angels Czech (www.bacz.cz) či Central Europe Angel Advisors (www.ceaa.com).

Je důležité upozornit, že „andělský“ prvek tohoto typu investorů nespočívá v tom, že jakémukoliv podniku svěří jakékoliv množství peněz a již se nestarají o jejich efektivní využití a návratnost. Právě naopak. Business angels si samozřejmě pečlivě vybírají společnosti, do kterých vloží své prostředky a prověřují management společnosti.

ŠVARCSYSTÉM – ÚČINNÝ, GENIÁLNÍ,

ale stále nelegální ŠVARCSYSTÉM – ÚČINNÝ, GENIÁLNÍ,

Důraz na nápad

Business angels se soustřeďují na společnosti, které přicházejí na trh s novým nápadem (nový výrobek, oslovení nových segmentů či trhů), mají jasně definovatelnou konkurenční výhodu a jasnou vizi rozvoje cílové společnosti. Sektorové zaměření business angels lze velmi těžko vymezit. Samozřejmě existují obory, do kterých investují raději, a sektory, kterým se stejně jako ostatní investoři vyhýbají - např. zemědělství, stavebnictví.

Business angel investoři neinvestují pouze proto, aby zhodnotili své úspory. Jak již bylo uvedeno, za svou investici získávají business angel investoři minoritní podíl a své zkušenosti a poradenské služby tak předávají zástupcům managementu formou účasti ve statutárních orgánech společnosti. Business angel investor tedy v žádné případě nezasahuje do každodenního chodu firmy a jeho přínos je výhradně na straně strategického směřování společnosti a poskytnutí prostředků na rozvoj.

O jaký typ investice jde?

Stejně jako u rozvojového kapitálu se v případě business angels jedná o finanční typ investice, tj. business angel do společnosti vstupuje na omezené časové období (nejčastěji opět 3-5 let) s tím, že po uplynutí tohoto období svůj podíl prodá.

V průběhu investice business angel neodčerpává z firmy žádné prostředky a svůj zisk tedy realizuje až prodejem podílu dalšímu subjektu. V zásadě existují tři možné výstupy investora ze společnosti: prodej podílu angel investora strategickému investorovi/partnerovi společnosti, prodej podílu angel investora silnějšímu finančnímu investorovi, např. fondu rozvojového kapitálu, a případně zpětný odkup podílu vlastníky/managementem společnosti.