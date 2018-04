Půjčte si kvalitního manažera, vyplatí se vám

Firmy tuto situaci léta řešily najímáním poradců. Poradce radí, konzultuje a na základě jejich návodu se pak domácí manažeři snaží situaci řešit. Každodenní nutnost operativně řešit nastalé problémy uvnitř společnosti však mohou jasnou vizi řešení zahalit a proces neúměrně prodloužit. Mnohdy k jasnému cíli ani nedojde.

Případ, kdy navrhované řešení přijde uvést do života k přesně stanovenému datu odborník, je pro zadavatele výhodné. Odpovědnost za výsledek rázem není věcí firmy a padá na cizího manažera, záruka za uskutečnění je smluvně dohodnuta a navíc v průběhu své práce se cizí manažer stará o dlouhodobé udržení zaváděných změn tím, že školí nástupce z řad domácího vedení. To je práce interim manažera. V zemích Evropské unie se interim manažerů využívá při řešení krátkodobých problémů již něco přes 20 let.

Jak řešit vzniklé problémy?

Chce-li firma řešit problém, má několik možností. Z charakteru problému vyplynou podmínky, které musí odpovědný manažer splňovat, a tak začne personální práce se vším co k ní patří. Většinou se hledá nejprve ze zdrojů uvnitř firmy, teprve poté vně firmy. Jakýmkoli způsobem vybraný odborník pak buď okamžitě nastoupí na řešení daného problému (v lepším případě), nebo podstoupí řadu školení, aby byl vůbec schopen problém řešit a až pak jej řeší. Firmu to stojí ne málo času, nákladů a v případě krátkodobého, jednorázového projektu také odpověď na otázku: Co s novým manažerem po splnění úkolu?

Řešte kreativně!

Další možností je Interim manažer, který bývá ve většině případů autorem návrhu řešení. Ten je samozřejmě sestaven ve spolupráci s vedením firmy a jeho implementace má jasné datum začátku a konce. Z personálního hlediska je interim manažer v novém prostředí (stejně jako každý nově nastoupivší manažer) plný invencí, kreativity, flexibility a chuti do práce. Není svázán osobními vazbami se spolupracovníky, takže si zachovává objektivní náhled na společnost a situaci, ve které se nachází. Je-li problém jednorázového charakteru, po jeho vyřešení manažer odchází. V opačném případě nastupuje vyškolený domácí manažer.

Proč právě interim?

Práce interim manažerů je vzhledem k charakteru úkolů, kterými jsou pověřováni, velmi náročná jak po odborné, tak i psychické stránce. Přestože je tento aspekt finančně zohledněn, je pro organizaci v řadě případů výhodnější využití služeb interim manažera ve srovnání s manažerem - zaměstnancem a to z těchto důvodů:

Okamžitý nástup: interim manažer je schopen v krátkém čase začít působit v organizaci klienta. Jde o člověka bez závazků z pracovně právních vztahů.

Rychlé zapracování: zkušenost v poradenské činnosti a působení interim manažera v řadě organizací umožňují jeho rychlé zapracování v organizaci klienta.

Široká profesní zkušenost: práce interim manažerů je vysoce náročná po odborné stránce. Vzhledem k povaze řešených úkolů vyžaduje širokou odbornou zkušenost, kterou manažer – zaměstnanec nemá. Zkušenosti poradců získané v předchozích projektech jsou velmi přínosné.

Nové nekonvenční pohledy: schopnost samostatné práce a rozhodování složitých otázek, odborné znalosti poradce a zkušenosti z řady zajímavých poradenských a manažerských projektů umožňují nekonvenční pohled a nalézání nových řešení.

Využití už i v malých podnicích

Názory na práci dočasných manažerů jsou zpravidla velmi rozporuplné. Krátkodobost jejich angažmá je laiky často vnímána jako projev selhání či neúspěchu v řídící činnosti. V krizovém či projektovém řízení však naopak platí, že ten, kdo dokáže splnit stanovené úkoly v kratším časovém úseku, je také mnohem lépe hodnocen. Někteří vlastníci a vrcholoví manažeři si však již uvědomují mnoho výhod, které firmám tento způsob řízení poskytuje a proto začínají využívat interim manažerů i ve středních a malých podnicích.

Jaké jsou sazby pro interim manažery?

Sazby jsou vždy velmi individuální. Samozřejmě záleží, zda interim manažer je z Prahy či musí dojíždět či bydlet v jiném městě, na benefitech, které mu firma poskytuje jako je automobil, mobilní telefon či ubytování. Obecně se škála pohybuje od 4 000 do 25 000 Kč za den, ale záleží na velikosti firmy a dalších okolnostech.

Jak si vybrat toho pravého?

Jsou to velmi specifičtí lidé, kteří mají dlouholeté zkušenosti s úspěšným řízením a které láká výzva. Obvykle v podniku stráví od tří měsíců do jednoho roku. Ve smluvních podmínkách je vždy stanoveno, čeho by během této doby mělo být v podniku dosaženo (růst obratu, zisku, překonání krize).

Jaké jsou obvykle kompetence a zodpovědnosti interim manažera?

Měl by mít stejné pravomoci jako manažer, který by působil jako kmenový zaměstnanec na stejné pozici. Interim manažer je také během celé doby zaměstnanec podniku. Jeho přidaná hodnota je hlavně v tom, že může nové metody a postupy naučit i zaměstnance, kteří po jeho odchodu převezmou jeho práci.