Půjčujete peníze? Zajistěte si riziko!

Asi většina z nás dospělých občanů někdy čelila prosbě známého či příbuzného o finanční výpomoc. Potenciální dlužník se pravděpodobně odvolával na kamarádskou notu a tvrdil, že jde o vysloveně krátkodobou potřebu a že během několik měsíců půjčku bezproblémově splatí. Zpravidla to ještě podpořil slovy „Vždyť jsme přece kamarádi.“ Někteří půjčili a jiní ne, avšak půjčovat peníze je hra s velkým rizikem a zpravidla minimálním přínosem.

Peníze nepůjčujte! Přijdete o ně a o kamaráda! Od půjčování jsou přece banky.

Moje osobní doporučení podpořené o vlastní negativní zkušenost zní jednoznačně. Už jen fakt, že se na vás někdo obrací s žádostí o finanční výpomoc je sám o sobě podezřelý. V první řadě takový člověk neumí hospodařit s penězi, když se svými příjmy nedokáže vyžít a potřebuje si peníze půjčovat.

V takových případech je dobrou radou dlužníkovi odkaz na banky, které jsou dnes po takových žadatelích o půjčku jako on přímo lačné a s velkou ochotou jim půjčují. Je ovšem možné, že člověk, který vás žádá o peníze, již návštěvu banky absolvoval a zakopaný pes je někde jinde. Banky totiž dobře vědí, proč člověku stojícímu před vámi nechtějí půjčit. Nedělejte to tedy ani vy, pokud nechcete o peníze a rádoby kamaráda přijít.

Ale vzhledem k tomu, že jsme na serveru osobních financí a nikoli na serveru hodnotícím lidské vztahy a chování, tak se zaměřme na problematiku půjček z pohledu práva, daní a zejména ochrany věřitele.

Na dobré slovo nepůjčujte nikdy. Využijte smlouvy a mimosoudního zajišťovacího instrumentu

Máme-li tedy dostatečnou dávku odvahy a dobré vůle někomu půjčit, pak by měla být mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o půjčce. Tento smluvní vztah je upraven v Občanském zákoníku, a to konkrétně v paragrafu 657 a 658. Smlouvu o půjčce uzavírají mezi sebou jak občané, tak i podnikatelé. Ať už je ovšem smluvní stranou kdokoli, vztahuje se k ní výlučně úprava v Občanském zákoníku.

Velice často se tento smluvní vztah zaměňuje se smlouvou o. Tento smluvní vztah naopak najdeme v Obchodním zákoníku. Zásadní rozdíl mezi těmito smluvními typy spočívá v aktu poskytnutí finančních prostředků, tedy vlastní půjčky. Smlouva o půjčce totiž reálně vzniká předáním peněžních prostředků (bez jejich přenechání nemůže ke vzniku této smlouvy vůbec dojít). Naopak smlouva o úvěru zavazuje dlužníka k předání peněžních prostředků, avšak nemusí to být k datu podpisu smlouvy. Ani jeden ze smluvních typů nemusí mít nutně písemnou povahu, avšak zcela určitě ji lze zejména z pohledu věřitele doporučit. Smlouva o půjčce může mít bezúročnou podobu nebo naopak (a je to i logické) může být úročená. Výšepopřípadě jejich výpočtová základna by měla být ve smlouvě uvedena.

Dlužník neplatí? Soudní řízení bývá strašně zdlouhavé – raději se mu vyhněte!

Máme-li uzavřenou smlouvu a dlužník poctivě plní svoje závazky, pak můžeme být spokojeni. Smlouva následně automaticky zanikne zaplacením všech závazků dlužníka. Co ovšem dělat v případě, že dlužník z nejrůznějších důvodů neplatí?

V takovém případě věřiteli v podstatě nezbývá nic jiného než se domáhat svých práv u soudu a na dlužníka podat žalobu. Po přezkoumání oprávněnosti žaloby (nyní věřitel pozná, jak důležitá je písemná smlouva a zejména její náležitosti – kupříkladu vůbec faktická existence dlužníka) se rozbíhá soudní řízení, které by mělo být zakončeno soudním rozsudkem. Teprve existence soudního rozhodnutí je rozhodujícím předpokladem pro exekuci majetku dlužníka, z něhož bude pohledávka věřitele uspokojena. Celý tento proces ovšem může trvat i roky a sami zvažme, jestli nám takové akce stojí za to.

Notářským zápisem se vyhneme soudnímu řízení – máme exekuční titul v kapse

Samotná smlouva potvrzující půjčku je tedy vhodný nástroj přinejmenším k úspěšnému soudnímu řízení, avšak existuje jiný zajišťovací instrument, který nám k exekuci pomůže podstatně rychleji.

Chcete-li mít vůči dlužníkovi skutečně všechny trumfy v ruce, tak s ním zajděte k notáři a proveďte notářský zápis s charakterem exekučního titulu. Jde v podstatě o prohlášení dlužníka, který svým podpisem svoluje k vykonatelnosti notářského zápisu. Jinými slovy jde o to, že v případě neplnění svých ze smlouvy vyplývajících závazků může být na pokyn věřitele na jeho majetek provedena exekuce. Odpadá tudíž zdlouhavé soudní řízené vedoucí k rozsudku.

Tato dohoda o splnění závazku se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu může být uzavřena na již existující pohledávku nebo na pohledávku právě vznikající. Z praktických důvodů lze věřiteli doporučit, aby si poskytnutí půjčky podmínil svolením dlužníka k tomuto zápisu u notáře. Je logické, že neplatící dlužník v průběhu trvání smluvního vztahu se bude k tomuto zápisu stavět zády. O náležitostech dohod o splnění závazku se svolením k vykonatelnosti se nehodlám zmiňovat, avšak každý notář je bude bezproblémově ovládat. Realita je taková, že jde o jeden z nejlepších a především nejrychlejších zajišťovacích instrumentů. Hledejme inspiraci u bank, které tohoto instrumentu také velmi rády využívají.

Pojistěte si notářský zápis zástavním právem

Jedinou achillovou patou tohoto instrumentu je situace, kdy dlužník ve snaze zabránit výtěžnosti exekuce, různými způsoby převede majetek někam jinam. Tuto obavu byste ovšem měli mít pouze v případě, že půjčujete peníze v řádech statisíců nebo dokonce miliónů. U menších půjček považuji svolení dlužníka k exekuci majetku za dostatečné preventivní opatření k tomu, aby plnil svoje závazky řádně a včas.

Za ještě dokonalejší nástroj lze považovat notářské zápisy s exekučním titulem doplněné o zástavní smlouvu vztahující se na některý dlužníkův majetek. V takovém případě se věřitel domůže svých práv i v případě, že se věřitel zbaví veškerého majetku. Majetek se zástavním právem totiž nelze převést na jinou osobu bez souhlasu věřitele. Věřitelova pohledávka bude tudíž primárně uspokojena prodejem majetku, na kterém je evidováno zástavní právo.

A co daně? Samotná jistina je daňově neutrální!

Pokud je smlouva o půjčce bezúročná a dlužník vrátí přesně na haléř vypůjčené peníze, pak je její dopad na obě smluvní strany daňově neutrální. Z vrácené jistiny se neplatí daň z příjmů ani jakákoli jiná, a to platí i v případě, že je dlužník podnikatelem.

Jiná situace ovšem nastává, jde-li o půjčku úročenou a dlužník kromě umořování svého závazku platí věřiteli i úroky. Úroky jako takové jsou v obecné rovině nákladovou položkou u dlužníka a výnosovou u věřitele. Inkasujeme-li od dlužníka úroky, pak bychom se o problematiku daně z příjmů měli zajímat. Obecně platí, že přijatý úrok z půjček je zdanitelným příjmem a zdaňuje se v rámci skupiny příjmů z kapitálového majetku.

Někdy může nastat situace, že se věřitel v důsledku nejrůznějších pohnutek rozhodne svoji pohledávku dlužníkovi odpustit. V takovém případě nám ovšem vstupuje do hry daň darovací a dlužník se tímto aktem stává obdarovaným se všemi povinnostmi vůči finančnímu úřadu. Jeho povinností je podat přiznání k dani darovací a dar dle platné legislativy zdanit.

Když už, tak s rozmyslem

Obecně bych půjčování peněz známým v žádném případě nedoporučoval, neboť vděku se vám nedostane. Pokud se ovšem k takovému kroku odhodláte, pak se zajistěte výše uvedeným způsobem. Do určité míry totiž realizace takových kroků působí preventivně a dlužník si buď rozmyslí vás o půjčku vůbec žádat, nebo vám půjčku zaplatí do posledního haléře.

Půjčujete známým peníze? Máte s nimi pouze kladné zkušenosti nebo vás někdo podrazil? Těšíme se na vaše názory obohacené praktickými zkušenostmi.

