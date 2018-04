Půjdete v létě na brigádu? Jak si ji zajistíte?

Michaela Houfková, 20let, VŠ Na brigádu chodím v průběhu celého roku. V prvním ročníku jsem využívala služeb agentury pro studenty. Letos jsem odpověděla na inzerát a vypomáhám jedné rodině v domácnosti.Marek Šnajdr, 17 let, SŠ: Letos budu pracovat na stejném místě jako vloni - u benzinové pumpy. Brigádu mi sehnali rodiče.Jana Kafková, 20 let, VŠ: Ještě nevím, mám zrovna zkouškové období, rozhodnu se až potom. Od spolužáků jsem slyšela, že nějaká agentura přijímá jazykově vybavené studenty na výpomoc při přípravě Mezinárodního měnového fondu. To by mě zajímalo.Jáchym Šanda, 18 let, SOU: Budu muset, abych měl peníze. Zřejmě někam na stavbu nebo do supermarketu. Podívám se na inzeráty.Eva Vaněčková: 17 let, SŠ: Určitě půjdu, alespoň na 14 dní. Teď zrovna si ji zařizuji, využiji specializovanou agenturu a počítám s tím, že půjde spíš o manuální práci než kancelář.Radek Dohnal, 18 let, SŠ: O prázdninách nebudu pracovat, protože na brigádu chodím po celý rok. Prázdninové možnosti jsou přitom hodně zúžené, i výdělky jsou během roku podle mých zkušeností vyšší.