Půl miliardy investic pomohlo k rekordu

Uplynulý týden byl příznivý hlavně pro akciové fondy, které bez výjimky potěšily podílníky kladnou výkonností. Akciové trhy sice v průběhu týdne mírně zakolísaly, nicméně nakonec skončily v černých číslech. Domácí akcie navíc podpořily dividendy ohlášené velkými domácími společnostmi (Český Telecom, ČEZ, Česká spořitelna). Z akciových fondů si nejvíce připsaly fondy ze skupiny ČP Invest: ČPI Fond nové ekonomiky (+3,21 %) a ČPI globálních značek (+2,72 %), který je třetím největším domácím akciovým fondem. Nad dvěma procenty skončil ještě Živnobanka akciový fond (+2,3 %). Díky těmto výsledkům akciové fondy celkově zhodnotily portfolia v průměru o 1,44 %.

Dluhopisové fondy si již druhý týden za sebou vedou velmi dobře. Pořadí na prvních třech místech žebříčku zůstalo nezměněné, ovšem výsledky byly o něco horší než v předchozím týdnu. ISČS Trendbond (+0,58 %) je v ročním horizontu stále ve ztrátě (-2,84 %), ale IKS Plus bondový (+0,24 %) se v roční výkonnosti již přehoupl do kladných hodnot (+0,74 %). ISČS ČS korporátní dluhopisový (+0,2 %) se může vzhledem ke krátké historii pochlubit pouze nejvyšší výkonností za poslední měsíc u dluhopisových fondů (+0,27 %). Se zápornou výkonností skončily tentokrát pouze dva fondy pro retailové investory, ISČS Bondinvest (-0,07 %) a nově otevřený ČSOB Kvanto korunový dluhopisový (zatím patřící spíš mezi smíšené fondy), se kterým bylo v minulém týdnu zahájeno obchodování. Investoři z něj i přes poplatky uplatňované šest měsíců po otevření fondu vybrali 3,5 mil. Kč.

V ročním horizontu je mezi domácími dluhopisovým fondy stále nejlepší ČPI korporátních dluhopisů s 1,62 %. U tohoto fondu také dochází ke zmíněné konsolidaci. Investiční společnost ČP Invest se totiž rozhodla sloučit právě s fondem ČPI korporátních dluhopisů dva středně velké smíšené fondy ČPI Moravskoslezský a ČPI Český (dohromady činí majetek v těchto dvou fondech 543 mil. Kč). Sloučení proběhne k datu 7. srpna 2004, kdy by mělo následně dojít ke krátké přestávce o obchodování s podílovými listy fondu ČPI korporátních dluhopisů. Podílníci dvou slučovaných fondů mohou své podílové listy prodat investiční společnosti do 28. července. Poté se již stanou podílníky přejímajícího fondu.

Ani smíšeným fondů se nevedlo nijak špatně. V průměru se každá koruna uložená ve smíšených fondech zhodnotila pouze o 0,2 %, ale dva fondy zaznamenaly výsledky podobné akciovým fondům. ČPI Smíšený zhodnotil portfolio o 1,34 % a ISČS Výnosový o 1,11 %.

Nový irský fond Consequ

Druhou novinkou v nabídce pro domácí investory je nový fond ze skupiny Conseq. Akciový a dluhopisový fond nově doplňuje další korunový fond s názvem Conseq Invest Konzervativní dluhopisový fond. Z popisu jeho investiční strategie je patrné, že je svým zaměřením blízký spíše fondům peněžního trhu: fond investuje do korunových dluhopisů zejména kratších splatností; rating dluhopisu musí odpovídat minimálně investičnímu stupni (rating BBB); průměrná splatnost dluhopisu nesmí přesáhnout 18 měsíců. I benchmark fondu, jímž je 6M PRIBID, hovoří o méně rizikovém zaměření fondu.

Fond byl založen již 15.1.2004, nicméně doposud byl nabízen pouze korporátním klientům, a proto majetek ve fondu přesahuje již 185 mil. Kč. Nyní je nabízen i drobným klientům s minimální investicí 10 000 Kč a další následnou investicí minimálně 2 000 Kč. Maximální vstupní poplatek je 0,5 %. Fond má stejně jako oba předchozí fondy růstovou i dividendovou třídu a stejně tak má i irský domicil.

Prodeje domácích podílových fondů opět jednou nejsou smutnými čísly. Čisté prodeje za všechny fondy dosáhly 113,5 mil. Kč, když nejvíce nových investic

směřovalo tradičně do. Ten v minulém týdnu poprvé překročil hodnotou majetku ve správě 35 mld. Kč. ISČS Sporoinvest tak představuje necelých 32 % majetku ve všech domácích fondech ze statistiky UNISu.

Dluhopisové fondy jsou stále v nelibosti, a tak zaznamenaly opět největší odliv prostředků. Celkem z nich investoři odebrali 115,8 mil. Kč. Další výrazný odliv postihl i ISČS Sporotrend, který přišel o 36,5 mil. Kč. Akciové fondy tak skončily s bilancí -24 mil. Kč.

Ze zahraničních skupin poskytují pravidelně zprávy o prodejích a odkupech pouze KBC a ING. Do fondu KBC přibylo za poslední týden 338 mil. Kč nových investic. Z toho 139,7 mil. Kč do aktuálně nabízených zajištěných fondů a 120,6 mil. Kč do fondu peněžního trhu KBC Multi Cash ČSOB CZK. Rovněž i fondy ING byly pro investory atraktivní. Domácí investoři do nich přesunuli celkem 56,3 mil. Kč. Nejvíce získal ING Český fond peněžního trhu (+30 mil. Kč.), naopak odlivem 10 mil. Kč z ING Českého fondu obligací pokračuje úprk domácích investorů z dluhopisových fondů.

Celkově investovali domácí investoři úctyhodných 508 mil. Kč. Většina směřovala sice do velmi konzervativních fondů, ale i tak lze mluvit o úspěchu kolektivního investování.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI F. nové ekonomiky 3,21% ČSOB Akciový Mix 0,66% ČPI globál. značek 2,72% ISČS EUROTREND 0,96% Živnobanka akciový fond 2,30% ISČS SPOROTREND 1,02% Dluhopisové ISČS TRENDBOND 0,58% ČSOB KVANTO Kurunový d. -0,18% IKS Plus bondový 0,24% ČSOB nadační -0,13% ISČS ČS korp. dluhopisový 0,20% ISČS BONDINVEST -0,07% Fondy fondů IKS Fond fondů 1,00% ISČS GLOBALTREND 0,18% Peněžního trhu ISČS SPOROINVEST 0,07% Živnobanka Sporokonto 0,04% IKS Peněžní trh 0,05% ČPI Peněžní 0,04% ČSOB výnosový 0,04% Smíšené ČPI Smíšený 1,34% ČSOB KVANTO Kombinovaný -0,32% ISČS Výnosový 1,11% J&T AG2000 -0,21% Živnobanka dynamický 0,74% ČSOB Křišťálový fond -0,14% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 250,8 ISČS SPOROBOND -75,9 ČPI korp. dluhopisů 15,3 ISČS SPOROTREND -36,5 IKS Peněžní trh 14,9 IKS Dluhopisový -32,8

