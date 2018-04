Půlka pojišťoven od loňska povinné ručení nezdražila

Sjednat si povinné ručení můžete u třinácti ústavů, oproti loňsku jeden ubyl. Dolnorakouská pojišťovna totiž v létě ukončila svou činnost v Česku a její klienty převzala Kooperativa. A ta vedle pojišťovny Triglav a Wüstenrot patří k ústavům, které sazby zatím měnit nebudou vůbec. Tento krok si nechávají až na jaro příštího roku.

Mají nové sazby, ale nemusíte platit víc

Česká podnikatelská pojišťovna zdražila od letošního října zhruba o 6 procent, ale díky novým slevám pro dobré řidiče vychází těm, kdo jezdí tři roky, aniž by zavinili nehodu, levněji. Spadnou totiž automaticky do tabulek podle regionu a podle věku do výhodnější skupiny. Základní sazbu nabízí ve všech modelových příkladech výrazně menší než loni.

Generali upravila sazby už letos v létě, ale pouze rozřazením vozidel do více skupin dle objemu motoru. Uniqua upravila sazby již v září, ale jen kosmeticky, motoristi z menších měst na tom dokonce vydělali. ČSOB Pojišťovna bude zvyšovat sazby od ledna 2010.

Individuální ceny

Kapitolou samou pro sebe je pojišťovna Direct, ta se totiž žádnými sazebníky nezdržuje. Její systém segmentace je natolik složitý, že klasický sazebník nevydává, cena pro každý vůz a pro každého řidiče je tak v podstatě individuální.

Na kolik by pojistka vyšla právě vás, si můžete spočítat na kalkulačce na webových stránkách pojišťovny.