Půlúvazky: Přichází jejich čas

Dívky, které před patnácti lety zaplnily tehdy ve velkém vznikající výrobní haly a kanceláře, zakládají rodiny. S rostoucím počtem matek mezi zaměstnanci roste i zájem o zkrácené úvazky. Některé firmy už přišly na to, že se jim vyplatí vyjít ženám vstříc a udržet si tím kvalifikované zaměstnance. Pro toho, kdo se rozhodne pracovat na částečný úvazek, to však může znamenat i nepříjemné změny, o kterých je dobré vědět předem.

Cizina je rychlejší

Zahraniční firmy znají práci na zkrácený úvazek už dlouho. V Evropské unii pracuje na částečný úvazek šestina lidí. V České republice je to sotva dvacetina. Přitom zájem o zkrácené úvazky výrazně převyšuje nabídku a poslední dobou stoupá. Zdá se, že jejich čas teprve přichází.

„Vidím to jako přirozený vývoj. Když jsme přišli na český trh, byli mezi našimi zaměstnanci většinou mladí lidé bez rodin. Pro částečné úvazky nebyl důvod. Dívky se dnes stávají matkami, zájem o částečné úvazky stoupá a my mu vycházíme vstříc,“ vysvětluje současný vývoj generální ředitel úvěrové společnosti Provident Financial Kenneth McPartland. O stejném trendu hovoří i šéfové firem jako Procter&Gamble, IBM a dalších.

Manažerky v nevýhodě

Zdaleka ne všechny pozice lze obsadit lidmi, kteří pracují jen část týdne. Nejsnáze si zkrácenou pracovní dobu vyjednají lidé pracující v administrativě - účetní, daňoví poradci. Problém to není ani u samostatně pracujících profesí, jako jsou prodejci, učitelé nebo právníci. Nejhůře se zkracují úvazky lidem v řídících pozicích. Své o tom ví i ředitelka překladatelské a jazykové agentury Channel Crossings Lenka Pavelková: „U lektorů to není problém, ale manažerské posty jsou stavěné na čtyřicet hodin týdně plus přesčasy, tam to zkrátit nejde.“ Všude se však najdou výjimky, a tak i některé manažerky pracují jen část týdne. Zkrácení úvazku většinou znamená i větší zásah do jejich pracovní náplně. I v Channel Crossings působí marketingová manažerka, která pracuje při rodičovské dovolené na deset až patnáct hodin týdně. „Z původně širokého záběru její profese jsme spolu vybraly činnosti, které může dělat na částečný úvazek, a zbytek jsme převedly na ostatní lidi v týmu,“ dodává Pavelková. Například Provident Financial měl ještě před čtyřmi lety na rodičovské dovolené jen pět žen, dnes jich je padesát. Většina z nich pracuje v administrativě, ale část z nich jsou i manažerky. Pokud mají zájem, vedení hledá způsob, jak jim umožnit práci ve zkráceném režimu. Ten funguje většinou tak, že žena pracuje buď jen dva či tři dny v týdnu, nebo určený počet hodin. Ve stejném poměru se pak snižuje i plat.

Přechod na jiné místo

Když firmy hledají způsob, jak umožnit práci na částečný úvazek manažerkám ve vyšších pozicích, často ženu přesunou na jiné, stejně prestižní, ale samostatnější místo. Například firma Procter&Gamble řešila nedávno umístění vedoucí oddělení balení pracích prášků.

Po návratu z rodičovské dovolené ji vedení převedlo do jiného oddělení, a to jako organizační vedoucí. V této pozici mohla pracovat jen čtyři hodiny denně. Navíc nebylo přesně stanovené, kdy musí být v podniku přítomna.

Podobně to udělala i IBM v případě své zaměstnankyně v řídící pozici v regionu. „Odešla na mateřskou a projevila zájem o krácený úvazek. Nemohli jsme jí nabídnout stejnou pozici na poloviční úvazek, našli jsme proto místo v naprosto odlišné oblasti. Zůstala na stejné úrovni v hierarchii i v platovém pásmu, ale úplně změnila profesi,“ vysvětluje personální ředitel Petr Draxler.

Není částečný druhořadý?

Někdy přechod do práce na částečný úvazek přinese i znatelně horší postavení. Například vedoucí prodejny bývá nabídnuto, že se může po skončení rodičovské vrátit na zkrácený úvazek k práci prodavačky.

Jinde umožní firma ženám pracovat na původním místě, ale bez vyhlídek na postup. „Kolegyně, která pracuje na zkrácený úvazek, se ptala, zda se jí bude týkat povyšování, které probíhalo v celém oddělení. Řekli jí, že jedině, když se vrátí na plný úvazek,“ říká ekonomka Ludmila z velké poradenské firmy.

Podle personálního specialisty z firmy Catro Martina Voseckého je s tím třeba počítat: „Firmy berou práci na částečný úvazek jako nutné zlo, které podstoupí, aby o zaměstnance nepřišly. Povyšovat ale chtějí ty, kteří pro ně odvádějí maximum práce ve dne v noci, protože ti pro ně v tu chvíli mají cenu.“

Příjemnou informací však může být, že ženy či muži na rodičovské dovolené si mohou přivydělat bez finančního omezení.

Důležité pouze je, aby zajistili péči o dítě jinou zletilou osobou. Přivýdělkem nepřicházejí ani o státní rodičovský příspěvek.

Práce na částečný úvazek

dbejte na to, abyste měli v pracovní smlouvě přesně stanovený rozsah pracovní doby

ve smlouvě musí být stanovena i pravidla, pokud pro firmu pracujete nepravidelně

na třicetiminutovou přestávku máte nárok nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce

při práci na zkrácený úvazek se vám nekrátí délka dovolené

pokud budete pracovat ne více než dvacet hodin týdně, můžete uzavřít i dohodu o pracovní činnosti

Zdroj: Mgr. Markéta Tillerová, advokátka