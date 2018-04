Poznat podvodné e-shopy je čím dál těžší, zneužívají už i logo důvěry

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) upozorňuje na stále častější zneužívání tohoto loga důvěry podvodnými a podezřelými e-shopy. Ty, ač nejsou certifikovány a prověřeny, se snaží zákazníky uvést v omyl a vyvolat dojem, že jsou důvěryhodné.

"Každý měsíc prověřujeme několik e-shopů, které na svých stránkách neoprávněné uvádějí, že získaly certifikaci," uvádí Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci a vysvětluje, že získání loga "Certifikovaný obchod" předchází důkladné ověření nákupního procesu, včetně mystery shoppingu i ověření obchodu a obchodních podmínek.

Kde hledat Certifikaci obchodu od APEKU lze ověřit na www.apek.cz

Hodnocení obchodů hledejte hlavně na www.heureka.cz

Doménu, na které obchod běží, si můžete ověřit na www.nic.cz

Firmu, která obchod provozuje najdete na www.justice.cz

Užitečné informace a zkušenosti najdete na www.dtest.cz

Zkušenosti nakupujících shromažďují například i www.podvodnefirmy.cz či www.spolecnaobrana.net

Informace o podvodných obchodnících na slevových serverech najdete na www.bloklist.cz

"Každý kdo certifikací získá, prochází náročným testováním, a za to mimo jiné získává i oprávnění užívat značku Česká kvalita," dodává.

Raději si ověřte již "ověřené"

Pokud se tedy rozhodnete nakupovat na neznámém e-shopu, který uvádí certifikaci APEK, raději si to sami ověřte. Jak? Stačí na www.apek.cz zadat do pole pro ověření certifikace internetovou adresu obchodu. Když i přesto nebude něco jasné, nebo si nebudete jistí, můžete se e-mailem obrátit na adresu ombudsman@apek.cz. Nebo zavolat v pracovní dny od 8 do 16 hodin na telefon +420 267 312 899.

"Před několika dny jsme upozorňovali na podezřelé působení obchodu www.smartexpert.cz," říká Jan Vetyška a dodává, že přestože se krátce po upozornění tento e-shop ze sítě ztratil, existuje již bohužel řada poškozených zákazníků. "Aktuálně řešíme další případ zneužívání loga APEK na adrese www.e-nakupnicentrum.cz. Ani s tímto e-shopem se nám nedaří spojit."

Příznaky Jak poznat podezřelý obchod

Existuje řada podezřelých příznaků, na které je vhodné si dát pozor. Přinášíme ty nejdůležitější:

Příliš nízké ceny, nabídka zboží, které už není v prodeji.

Zmatená skladba sortimentu, zboží není rozdělené, často jde o aktuálně módní zboží.

Na stránkách obchodu chybí kontakty, není uveden e-mail, je tam pouze kontaktní formulář.

Telefon, na který se nedá dovolat.

E-mail na který nikdo neodpovídá.

Internetová doména registrovaná krátce a skrývající údaje o vlastníkovi.

Požadavek na platbu předem, nemožnost poslání na dobírku.

Podvodné uvádění certifikace APEK, Heuréka.cz či dalších organizací a firem.

Zmatené obchodní podmínky, často okopírované odjinud.

Vznik obchodu před několika dny, či pár týdny.

Žádné hodnocení ani recenze od kupujících.

Pokud na některý z příznaků ve vybraném obchodě narazíte a nebudete chtít být podvedeni, nezbude vám než obchod pečlivěji prověřit, nebo jít nakupovat jinam. Pomoci může i to, když do vyhledávače zadáte doménu, název obchodu, provozovatele či kontakt a pokusíte se najít na internetu zkušenosti, hodnocení i reference ostatních.

