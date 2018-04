V práci trávíme velkou část dne a dokonce i značnou část svého života. Jsme obklopeni technikou, chladnou barvou počítačů, a i přesto, že se architekti, kteří navrhují nová kancelářská centra, snaží kancelářské interiéry oživit zářivějšími barvami nábytku i stěn, stále máme pocit, že nám chybí něco „z domova“. Proto se stále častěji setkáváme s kancelářemi, které jsou více či méně „vyzdobeny zelení“. Rostliny na pracoviště určitě patří, ale není možné je brát jen jako dekoraci, ale musíme si uvědomit, že se také o ně musíme starat, a zvolit co nejvhodnější druhy pro tuto příležitost.

Správná rostlina na správném místě bude zdravá, bujná a bude se jí dařit mnoho let. Naopak nevhodná a špatně umístěná rostlina nebude vypadat dobře a může brzy uhynout. Věnujte tedy dostatek času výběru vhodných druhů podle podmínek místa, které chcete zaplnit, včetně jejich schopnosti vyrovnat se s nevhodnými podmínkami.

Pokojové rostliny na pracovním místě zlepšují kvalitu vzduchu, zvlhčují ho a v neposlední řadě pomáhají odstraňovat znečistění včetně emisí z počítače. Umístěte však rostliny tak, aby při zalévání neutrpělo zařízení.

Musíme si také uvědomit, že rostliny vyžadují naši neustálou péči a v době naší nepřítomnosti na pracovišti musíme požádat některého z kolegů, aby péči o ně převzal za nás. Když se tedy rozhodnete pro „ozelenění“ vaší kanceláře, z počátku zvolte některou z méně náročných rostlin na pěstování.

Jaké rostliny zvolit?

Nenáročná je například Aloe variegata, která snáší i zanedbávání a přežije, i když na ni občas zapomenete. Vynikající rostlinou pro pěstování v kanceláři je Fikus benjamina, který má pěkně tvarované lístky, lze jej pěstovat jako stromek, ale v dospělosti zabírá mnoho prostoru, takže se hodí spíše do velkých místností.

Vhodná je také Tenura trojžilná (sansiviera), která se pěstuje pro elegantní mečovité listy. Její podzemní oddenek shromažďuje vodu pro období sucha. Tato rostlina přežije cokoliv, jen dávejte pozor na přelití nebo neustálé přesazování.

Existují také prospěšné pokojové rostliny, které mají ve větší míře schopnost odstraňovat některé škodlivé látky z ovzduší. Patří mezi ně například Schefflera arboricola. Je to statná rostlina se vzpřímeným kmínkem, dobře roste a vytváří lesklé, tmavozelené listy, které pohlcují chemické nečistoty z ovzduší. Také všechny druhy břečtanů pohlcují škodliviny a břečtan popínavý je zvlášť vhodný k odstraňování formaldehydu z různých lepidel.

Pokojové rostliny doplňují styl vnitřního zařízení místnosti a výrazná dekorativní rostlina se dobře hodí k jednoduchému kancelářskému nábytku. Rostliny přirozeně obohacují vzduch kyslíkem a vlhkostí, takže se jeho kvalita blíží vzduchu, který dýcháme v přírodě. Navíc každodenní péče o ně je uklidňující činností.

Psa nechte raději doma

Někdy se na pracovištích můžeme setkat s přítomností nejlepšího přítele člověka – psa. Podle názorů odborníků na toto místo pes v žádném případě nepatří. Jednak vyžaduje péči – krmení, venčení a v neposlední řadě je to pro něho stresující prostředí. Ne každý pes po příchodu do kanceláře zaujme místo pod psacím stolem a vydrží tam celou pracovní dobu. Je to hlídač a může různě reagovat na příchod člověka, kterého nezná, a z toho mohou vzniknout i nepříjemné potíže. Také ne každý zaměstnavatel je milovníkem zvířat a je ochoten akceptovat zvíře na pracovišti. Nejlépe je nechat psa doma, v prostředí, na které je zvyklý, a s některým členem rodiny se domluvit, aby se po dobu naší nepřítomnosti o něho postaral.

Ivana Strnadová

