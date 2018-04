Quality Manager sleduje zacházení s odpadními materiály, spolupracuje s managementem společnosti na řešení problémů výroby a plnění operativních úkolů. Pracovník na pozic Quality Managera by měl být vysokoškolsky vzdělán ­ upřednostňuje se technické zaměření (mechanika, metalurgie, inženýr chemie a podobně). Měl by to být člověk, který má dobré obchodní schopnosti, je nezávislý, rozhodný, měl by mít dobré prezentační schopnosti a výborné analytické myšlení.

Předností zájemce o tuto práci je schopnost pracovat v týmu, umět motivovat své spolupracovníky a podřízené k lepším výsledkům a měl by být schopen zvládat stresové situace. Výhodou většinou bývá, pokud pracovník ucházející se o pozici Quality Managera vlastní certifikáty managementu kvality či prošel již různými školeními z této oblasti. Finanční ohodnocení na pozici Quality Managera se zpravidla pohybuje mezi 30 000­120 000 v závislosti na zkušenostech daného člověka a jeho přínosu společnosti.



***



Co jsme psali a co si přečtete



Business Unit Manager

Category Manager

Country Manager

Area Manager

HR Manager

Sales Manager

Marketing Manager

Brand Manager

Quality Manager

Plant Manager

Security Manager