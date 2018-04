Quantum neříká klientům celou pravdu

V časopise Quantum report, který je určen klientům, se lze zase dočíst, že loňská kontrola komise přinesla "jasný závěr, který byl nám všem od počátku zřejmý - finanční situace KTP je stabilní". Podepsán Karel Takáč z vedení skupiny. Dodává, že takovým závěrem kontroly se jen málokdo může pochlubit.

Skutečnost, kterou zveřejnila komise dohlížející nad akciovým trhem, je však jiná: KTP několikanásobně porušila zákon. Komise jí zakázala poskytovat garantovaný výnos; to už se klienti dozvěděli. Nařídila firmě napravit další věci, především oddělit klientské peníze od firemních, což firma již udělala. Zásadním požadavkem KCP je však i to, aby firma namísto neobchodovatelných akcií dala na účty klientů cenné papíry, jejichž cena je zřejmá. To se zatím KTP ne zcela daří.

Quantum report dokonce klientům, kteří mají původní smlouvu, a tedy stále garantovaný výnos, radí, aby přidávali na svůj účet další peníze. "Na smlouvu s garantovaným výnosem můžete i nadále přikládat další prostředky. Budou zhodnoceny se stejnou garancí." To je však v rozporu s pokyny, jež dostala KTP od komise loni v srpnu, což MFD potvrdil člen vedení komise .

KTP Quantum: letadlo, nebo zodpovědný správce vkladů?

Za pouhé tři týdny bude 28 tisíc klientů makléřské firmy KTP Quantum mít poprvé informaci o tom, zda správce jejich peněz dostojí závazkům a vyplatí jejich vysoce úročené vklady. Anebo zjistí, že pouze nasedli do dalšího z letadel, z něhož se vystupuje s pláčem, a navíc s vyluxovanou peněženkou namísto slibovaných až 14 procent navíc.

Zajímá vás, jak se celá kauza KTP Quantum vyvíjela? Jaké služby tito makléři nabízeli, kdy se objevily první náznaky problémů a jak probíhalo šetření Komise pro cenné papíry? Přečtěte si ucelené téma: KTP Quantum - splněný sen nebo past na peníze?

Fakta jsou následující: firma vybrala od lidí 2,2 miliardy korun a nainvestovala je z velké části do těžko ocenitelných akcií firmy Médeia Bohemia. Je navíc podezřelá, že dříve vyplácela klienty z peněz, jež jí přinášeli noví střadatelé. Situace je tak dnes taková, že majetek společnosti je výrazně nižší, než kolik stojí na straně vkladů od lidí.

Komise pro cenné papíry firmu prověřovala loni v létě. Nařídila jí vyměnit stěží ocenitelné akcie za takové, jejichž cenu si může každý investor zjistit z veřejných zdrojů, a zakázala dál lákat na vysoký garantovaný výnos. Do konce února, kdy musí firma nařízení splnit, zbývá hodně málo času. A KTP dál drží původní akcie.

Nejhodnotnější majetek v zástavě

A je tu ještě jedna špatná zpráva: nejhodnotnější majetky - tři lázeňské firmy - má firma v zástavě u banky. A ten vůbec nejlepší - lázně v Jáchymově nedávno převedla za 80 milionů slovenské firmě Penta Group. Něco podobné předvedli i zkrachovalí Private Investors. Ve chvíli, kdy padala americká burza, zastavili akcie klientů, aby získali peníze a obchodovali dál. Místo přiznání, že se nepodařilo peníze zhodnotit, přišel bankrot.

A jak nahlížet na chování Komise pro cenné papíry, jejímž posláním je dohlížet nad akciovým trhem? KTP několik let nelegálně nabízela garantovaný vysoký úrok, komise to však zakázala až před půlrokem. I nařízení vyměnit akcie Médeie přišlo až dva roky poté, co do nich obchodník investoval.

Dřívější hromadné rozdávání licencí obchodníků s cennými papíry muselo jednou přinést problémy. KCP tvrdí, že nápravná opatření, která spolu s pokutou 2,5 milionu korun Quantu nařídila, byla dostatečná. Možný je i druhý výklad: komise se chovala podobně jako makléř, který zjistil, že má ztráty. Přijít s přiznáním by mohlo znamenat konec kariéry. A tak se makléř žene do dalšího rizika a prohrává stále víc. Konec února ukáže, kdo měl pravdu.