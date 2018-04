Quantum shání peníze pro klienty

Klienti Quanta závodili o peníze s časem, opozdilci teď musí čekat Ještě ve středu si klienti KTP Quantum mohli bez problémů dojít pro své vklady. Nyní jsou jejich peníze zablokovány. Komise pro cenné papíry se bála, že se nedostane na všechny. A měla pravdu. Zásoby hotovosti KTP se ztenčily natolik, že rozhodovaly hodiny. Muž, jenž svěřil peníze plzeňské pobočce, závod s časem vyhrál. Zdeněk H. si uložil v KTP něco přes sto tisíc loni. Tehdy firma ještě nabízela garantovaný roční výnos 14 procent, který převyšoval úroky dostupné v bankách. "KTP mi poradil můj známý, který mu sám svěřil peníze. Je to ekonom, a tak jsem mu věřil," vzpomíná Zdeněk. Obchodní zástupci KTP mu navíc řekli, že jeho vklad je pojištěn u Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. "Říkali, že i kdyby přišly potíže, mám garanci na to, že dostanu zpět 90 procent vkladu." A tak neváhal. Minulý týden však dostal strach, když poslouchal rozhlas. "Když jsem slyšel, že ve fondu nejsou peníze a že se garance na firmu KTP nemusí vztahovat, ihned jsem šel a žádal peníze zpátky. To bylo minulý pátek," vzpomíná. Nezrušil svůj účet, protože by na výplatu musel čekat měsíc. Jen vybral většinu peněz a nechal v KTP tři tisícovky. Dočkal se. "Ve středu jsem dostal v KTP šek a hned jsem si jej nechal proplatit v bance." Druhý den slyšel, že KTP nevyplácí, a spadl mu kámen ze srdce. "Teď už dám peníze jen do banky," říká. Podnikatelka ze Vsetína se opozdila, a když ve čtvrtek přišla pro peníze, odešla s prázdnou. Teď si bude muset počkat. "Jestli mi nevrátí mých 300 tisíc, nezačneme stavět, jak jsme plánovali. Je to zlé," stýská si. S Quantem měla až dosud dobré zkušenosti: "Byla jsem u nich dva roky. Loni jsem slyšela, že mají problémy, ale zrovna jsem tam neměla nic, tak se mne to netýkalo. Pak o nich nebylo slyšet. Řekla jsem si, že je vše v pořádku, tak jsem tam před dvěma měsíci dala část úspor," vypráví. V pondělí sice vypověděla smlouvu, ale ve čtvrtek, kdy si měla pro svých 300 tisíc přijít, už bylo pozdě.