Quo vadis PX 50?

Na sklonku loňského roku oslovilo Fincentrum přední akciové analytiky s jednoduchým dotazem: Kde si myslíte, že skončí český kapitálový trh na konci roku 2001? Odpovědi, jež se sešly vzbuzovaly na první pohled dojem, že letošní rok bude pro naše akcie poměrně příznivý. Posuďte sami: podle průměrného odhadu by měl oficiální index pražské burzy PX 50 dosáhnout na konci prosince úrovně kolem 556 bodů, což je přibližně 14% nad jeho současnou hodnotou (488,6). Žádný z analytiků se nedomnívá, že by tento rok zaznamenal český trh pokles a jejich odhady prosincové hodnoty indexu se pohybují v rozmezí 530 – 600 bodů.

Amerika a privatizace: dva klíčové faktory

Akcie na pražské burze budou pro tento rok především v područí amerického trhu, s tím rozdílem, že jejich pohyb se bude vyvíjet s menšími odchylkami, a to v závislosti na pokračující privatizaci nejdůležitějších společností. Česká republika je ve světovém akciovém měřítku malou zemičkou, a proto je nasnadě, že pohyb českých akcií bude mít poměrně vysokou závislost na vývoji světových trhů, zvláště pokud vezmeme v potaz, že hlavní slovo u nás mají zahraniční investoři (více než 70% burzovních obchodů). Abychom si uvědomili, jak malinký je náš trh ve srovnání s některými světovými burzami uveďme jeden příklad: zatímco tržní kapitalizace (obchodovatelných akcií) všech 50 podniků, které jsou obsaženy v indexu PX 50 dosahuje 378 mld. Kč, tak jen samotné akcie internetové společnosti Yahoo mají tržní kapitalizaci v přepočtu 610 mld. Kč.

Jak tedy vypadají odhady předních analytiků? Na tuto otázku přináší odpověď následující tabulka:

Analytik Společnost Odhad hodnoty indexu PX 50 ke konci roku 2001 Změna oproti současné hodnotě Jiří Staník Wood & Company 550 +12,6% Miroslav Nosál Merrill Lynch 550 +12,6% Dan Karpíšek Komerční banka 570 +16,6% Libor Vinklát Česká spořitelna 530 +8,5% Ondřej Kyrián Baader Securities 550 +12,6% Jan Schiesser Atlantik FT 539,2 +10,4%

A jak to tedy bude s jednotlivými akciemi?

Jelikož 84% váhy indexu PX 50 tvoří 7 nejlikvidnějších SPADových titulů, je zcela zřejmé, že to budou právě tyto akcie, které budou ovlivňovat vývoj tohoto indexu. Pojďme se teď podívat blíže, co především bude určovat hodnotu těchto akcií.

Akcie Komerční banky by měly být v tomto roce daleko méně volatilní (kolísavé), než tomu bylo v posledním kvartále minulého roku. Definitivní příslib státní pomoci by měl zařadit tuto akcii mezi méně rizikové a nadcházející privatizace by bance měla jenom prospět. Otázka, kdo je v této privatizaci nejžhavějším favoritem, je zdá se zodpovězena. Jiří Staník z Wood & Company tvrdí, že „nejžhavějším kandidátem je italská banka UniCredito, které k vybudování silného středoevropského impéria chybí už jen krůček v podobě koupě Komerční banky“. I když ostatní zájemce nelze podceňovat, poslední šance k získání významné banky v ČR bude s největší pravděpodobností znamenat, že Italové nabídnou zřejmě nejvíce, zvláště když navíc nebyli úspěšní při svém nedávném pokusu o akvizici Slovenské spořitelny.

Českou spořitelnu by podle všech indicií měl čekat klidný rok. S touto akcií bude patrně spjato nízké riziko poklesu její ceny, jelikož její úvěrové portfolio je v současnosti garantováno státem (tzv. ring fencing) a další negativní zprávy více méně nelze očekávat. Na druhou stranu impulsem pro výrazný růst hodnoty těchto akcií by musel být významný pokrok v oblasti restrukturalizace banky či v jejím investičním programu, což s největší pravděpodobností nelze v blízké době očekávat. Dobrá zpráva na konec: vzhledem k tomu, že vlastní jmění banky je vzhledem k jejím aktivům na příliš vysoké úrovni (jinými slovy - banka je překapitalizovaná), není vyloučeno, že by se akcionáři mohli v půlce roku těšit na symbolickou dividendu.

Co se týče dividend, svým akcionářům udělá bezpochyby radost i Philip Morris ČR (bývalý Tabák). Předpokládaná hrubá dividenda ve výši kolem 950 Kč na akcii dává v poměru k současné ceně akcií (5 800 Kč) velmi zajímavý výnos ve výši 16,3%, v ČR absolutně bezkonkurenční. Pro investory toužící po pravidelných vysokých dividendách tak nemá smysl doporučovat akcie jiné firmy než je Philip Morris ČR.

Dividendy, a to nejen malé, se v tomto roce výjimečně dočkají i ti, jež budou mít ve svém vlastnictví akcie Českých radiokomunikací (ČRa). V důsledku vypořádání mezi novými vlastníky majoritního podílu v RadioMobilu a stávajícími akcionáři, bude v první polovině roku stávajícím akcionářům vyplacena částka blízká 350 Kč na akcii. Blížící se dokončení privatizace (s hlavním favoritem společnosti TeleDanmark) by mohlo být jedním z dalších impulsů k růstu ceny. Podle některých analytiků je cena, kterou nový vlastník státu zaplatí za jeho 51% podíl velmi blízká hodnotě 2 000 Kč za akcii (včetně zmiňované dividendy). Telekomunikační tituly v Čechách čekají pouze na to, jakým způsobem se evropské telekomunikační společnosti rozhodnou financovat nákup licencí na provozování sítí 3. generace. V ten moment se očekává příchod masivní vlny nákupních doporučení, neboť ceny drtivé většiny menších evropských telekomunikačních titulů jsou v současné době hluboko pod svými možnostmi. Pod tímto stavem je podepsána právě obava o způsobech financování zmíněných licencí, která s sebou stáhla dolů i ostatní telekomunikační akcie bez ohledu na jejich místní podmínky. Z těchto důvodů tedy nemá smysl pochybovat o tom, že akcie ČRa jsou jedním z nejžhavějších kandidátů na titul „skokan roku“.

I Český telecom letos pravděpodobně zažije jeden ze svých úspěšnějších roků. Jednak bude benefitovat z toho, že konkurenční tlaky přicházejí a budou přicházet velmi opožděně oproti původnímu plánu a celková liberalizace na telekomunikačním trhu se tak fakticky dá očekávat až kolem roku 2003 a jednak pro něj platí přibližně to samé, co o ČRa a jeho podhodnocení. Pro hodnotu Českého telecomu bude také důležité sledovat, jakým způsobem budou v ČR oceněny licence na provoz sítí 3. generace. Pokud bude cena licencí nepřiměřeně vysoká, nelze vyloučit negativní dopad na obě české telekomunikační akcie. Ve druhé polovině roku pak lze očekávat pozitivní sentiment pramenící v postupující privatizaci, která by měla být ukončena v závěru roku.

Příliv pozitivních zpráv lze očekávat i u Unipetrolu. Podle většiny analytiků lze očekávat, že klesající ceny ropy a oslabující dolar ve spojení se sílícím Eurem jsou vodou na mlýn právě pro firmy jako je Unipetrol. S tímto tvrzením nelze než souhlasit, pakliže si uvědomíme, že Unipetrol nakupuje své suroviny v dolarech a za své produkty si naopak účtuje v Euru. U této akcie však nesmíme zapomenout pozorně sledovat privatizační proces, který by se měl naplno rozběhnout ve druhém čtvrtletí tohoto roku, a rovněž tak další snahy státu o integraci a konsolidaci chemického sektoru, které ne vždy přinášejí společnosti hodnotu.

Nejkontroverznější akcií se tak v tomto roce nejspíše stane ČEZ. U něj se názory analytiků výrazně různí. Zatímco jedna skupina tvrdí, že růst HDP, přijetí nového energetického zákona a ustavení nezávislého regulátora budou mít pozitivní dopad na hospodaření tohoto elektrárenského giganta, druhá skupina se obává významného přebytku výrobních kapacit, který povede k uzavírání některých elektráren a problému spojených s exportem elektřiny (kvóty, cenová nevýhodnost, politické důvody). Neoficiální informace dokonce tvrdí, že za snahou omezování exportu (především do Německa) stojí společnosti, které se chtějí účastnit privatizace a mají zájem na tom, aby před touto privatizací došlo ke snížení cen akcií ČEZu. O tom, nakolik to jsou jen čiré spekulace nebo naopak holá skutečnost, se budeme moci přesvědčit v nejbližších měsících.

Které akcie byste v tomto roce doporučovali ke koupi Vy? A proč? Myslíte si, že ještě má smysl investovat na českém kapitálovém trhu? Těšíme se na Vaše reakce