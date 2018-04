Raději šéfa, či šéfovou?

Řekne-li se muž nebo žena, společnost si představuje určitý typ chování. Mužům se obecně přisuzuje racionálnost, dominance, umění rozhodovat, ženám zase pasivita, citlivost, schopnost vcítit se do druhého. Jenže ona to nemusí být vždy pravda.



Žena mužnější než chlap



Na to, že jsou některé ženy ve vedoucích pozicích více maskulinní než jejich mužští kolegové, přišla během svého průzkumu mezi českými manažerkami Radka Gilarová z poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers. Proč tomu tak je?

"Muži šéfují častěji, a tak jsou to oni, kdo vybírá své kolegy a následovníky. Jako vzor při určování žádoucích vlastností a stylu přirozeně používají sami sebe," míní Radka Gilarová z PricewaterhouseCoopers. Není divu, že si převážně vyberou mužského kolegu.

A když zvolí ženu, pak jí často musí být vlastní vysoká míra dominance, dravost, tvrd

Poznáváte svého šéfa/svou šéfovou? Ženám ve vedoucí pozici se přisuzuje:

* Lépe snášejí podřízenost, jsou citlivé.

* Jsou sebekritické, kreativní.

* Mají schopnost komunikovat.

* Do všeho vkládají emoce, v pozitivním i negativním smyslu.

Mužům ve vedoucí pozici se přisuzuje:

* Jsou racionální, schopni analyzovat.

* Při řešení problémů sahají k osvědčeným postupům.

* Mají organizační schopnosti.

* Jsou sebejistí.

ost a chladnost v jednání s lidmi. A tak se některé ženy do mužské podoby šéfa stylizují z obav, že jinak by neuspěly. Některým to jde lépe, jiným hůře, ale všechny tak v podstatě posilují mužské ladění manažerského světa. Existují však i ženy, které úspěchu dosáhly odborností spojenou s osobním ženským kouzlem. "Je výhodou, pokud žena dokáže uvažovat jako muž, ale zároveň vnese do jednání i ženský prvek," říká Hana Kollertová, vrchní ředitelka jednoho z úseků České pojišťovny.Podle ředitele poradenské společnosti MC Triton Luďka Pfeifera jsou talent a schopnost vést lidi a řídit práci vlastní jak některým mužům, tak některým ženám. Rozdíly tedy vidí v odborných schopnostech, v míře zastoupení takzvaných ženských a mužských vlastností u každého jedince a v tom, jak jich ve své pozici využívá.Tradiční dělení mužských a ženských vlastností opravdu pokulhává za skutečností.Například mnoho lidí potvrdí, že ženy zatahují do práce emoce a bojí se řešit problémy. "U žen na vedoucích pozicích cítím obecně o poznání větší ochotu problémy věcně řešit. Někteří jejich mužští kolegové se naproti tomu čas od času zaseknou a nesouhlas druhé strany vnímají jako útok na svou osobu," popisuje svou zkušenost zaměstnanec České pojišťovny v Praze Martin Pochman. Za dobu své dvacetileté praxe vidí Tomáš Mohorko, pracovník pražské banky, hlavní rozdíl v tom, že ženy využívaly jako formu komunikace více osobní rozhovor, diskusi, zatímco muži dávali přednost písemným příkazům a tabulkám. To tradičnímu dělení vlastností odpovídá.Ale co výdrž, tak často přisuzovaná mužům? "Při řešení krizových situací jsem byl překvapen, že ženy vydržely víc než muži. Hlavně psychicky," vypráví Mohorko. "Na druhou stranu jsem nikdy neviděl, že by šéfová přiznala chybu," vyvrací mýtus o tom, že jsou ženy sebereflexivnější než muži.Některé ženy se ale, byť i nabízené vedoucí pozice raději zřeknou z obavy, že by nezvládly tuto roli ještě spolu s úlohou matky a manželky. Pokud si ale partneři rozdělí starost o rodinu rovným dílem, může to být pro ně při budování pozice v zaměstnání výhodou. Kariéra pak totiž není to, s čím všechno stojí a padá, jsou tu i jiné jistoty a směry seberealizace. "Pokud má ale žena na starosti opravdu všechno, je pro ni vedoucí pozice v práci těžší," říká Jana Byczkowská, ředitelka oddělení lidských zdrojů společnosti GlaxoSmithKline."Ale stále častěji pozoruji, že se muži také podílejí na péči o rodinu a děti a že někteří dokonce opouštějí zaměstnání, aby se mohli starat o děti, zatímco žena zůstává v práci," dodává. Udělal to i její manžel, který nepracoval pět let. A naopak, v době, kdy dostal lepší pracovní příležitost, opustila ona své zaměstnání a přestěhovala se s ním.Jana Byczkowská, ředitelka úseku lidských zdrojů, GSK Manažerské pozice mohou zastávat ženy stejně jako muži. Kritéria výběru manažerů jsou přitom stejná pro obě pohlaví - rozhodující je pouze profesionální kompetence a manažerské schopnosti.