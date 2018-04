Radíme, jak se zbavit stresu přímo v práci

Oblíbenou a jednoduchou formou potřebné relaxace je hudba. Pokud však nejste na svém pracovišti sami, musíte se nejprve domluvit se svými kolegy, zda jim vaše volba nevadí. Jinak by to, co vám pomáhá, mohlo naopak kolegy ještě víc vynervovat. Pokud se s nimi neshodnete, pusťte si dvě tři oblíbené písničky do sluchátek. Hned vám bude lépe.

„Velmi účinnými zbraněmi proti stresu jsou také různé relaxační techniky,“ radí psycholožka Zdeňka Židková. Některé z nich můžete provádět i vsedě, třeba za svým psacím stolem. Mezi takové patří například „uvědomování si břišního dechu“. Zavřete oči, přestaňte vnímat okolí a soustřeďte se jen na to, jak se břicho s nádechem pohybuje od páteře dopředu a při výdechu směrem dozadu k páteři. Nic víc nedělejte. Na svůj dech se soustřeďte tak dlouho, jak vám to bude příjemné. Pak se protáhněte, nakonec otevřete oči. Okysličený, zklidněný mozek je připraven k dalším výkonům.

Způsobů, jak relaxovat přímo v práci, je mnoho

Při některých cvičeních nemusíte ani naprosto „vypnout“. Takovým technikám se říká diferencovaná (částečná) relaxace. Snažíte se uvolnit pouze určitou část těla, zatímco ty ostatní zůstávají aktivní. To je vhodné v okamžicích, kdy musíte reagovat na podněty zvenčí, ale potřebujete se uklidnit - například před důležitým jednáním. Snažte se nenápadně uvolnit třeba jen ruku. I tento dílčí způsob přispívá k celkovému zklidnění.

Doneste si kousek přírody

Z případných jízlivých poznámek kolegů si nedělejte hlavu. Pravděpodobně se vás časem zeptají na návod, jak relaxovat, protože uvidí, že vám cvičení prospívá. Stejně tak se nenechte zviklat okolím, když si budete chtít své pracovní místo „vyzdobit“ věcmi, ke kterým máte vztah. Příjemný pocit, kdykoli se na ně podíváte, je také vynikajícím antistresovým prostředkem. Nemusí to být jen obligátní fotografie rodiny. Stačí model vysněného auta nebo živá květina ve váze. Můžete si přinést kámen, který vám připomene nějaký hezký výlet. Nebo si doneste kousek kůry ze stromu na vaší zahradě. Prostě cokoli milého, co na chvíli odvede vaše myšlenky od pracovní reality.