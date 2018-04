Radíme, jak zvítězit při reklamaci výrobku: automatickou výměnu prosadíte do šesti měsíců

V tomto článku se zaměříme výlučně na odpovědnost za vady a s nimi související reklamace z takzvaných spotřebitelských smluv. Jde vždy o vztah mezi prodávajícím v podobě podnikatele (živnostníka nebo právnické osoby) a kupujícím – spotřebitelem (osoba, která výrobek sama spotřebuje).

Chybujeme už při koupi

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, takzvaně je bez vad. Jakmile se nějaké vady objeví, automaticky vznikne prodávajícímu za tyto vady odpovědnost.

Aby byla věc bez vad, tak musí splňovat okruhy následujících kritérií: Jakost a užitné vlastnosti, které jsou ve smlouvě anebo jsou popisovány prodávajícím výrobcem (například jestliže si koupíte stoprocentní bavlněné tričko a pak v něm zjistíte umělá vlákna, tak jde bezpochyby o vadu, kterou musí prodávající odstranit a zákon mu to ukládá). Výrobek disponuje odpovídajícím množstvím nebo mírou. Výrobek se hodí k účelu, který prodávající uvádí.

Zde lze jen doporučit, abyste si výrobek překontrolovali z hlediska těchto parametrů již při jeho přebírání. Samozřejmě záleží na charakteru výrobku, ale pokud to jeho povaha umožňuje, tak není na škodu tuto kontrolu provést okamžitě.

Zejména v případě různých spotřebičů si nechte výrobek předvést prodavačem. Nenechte se odbýt uváděnou jednoduchostí obsluhy apod. Prodávající je povinen vám výrobek předvést a můžete tím odhalit případnou nefunkčnost. Díky tomu odpadne pozdější dokazování, že jste nefunkčnost zavinili sami. Jestliže povaha produktu nutně vyvolává potřebu písemného návodu k použití, trvejte na tom, aby byl k výrobku přiložen návod v českém jazyce

Při reklamaci do půl roku žádejte výměnu

Co se týče záruční lhůty, tak ta činí u spotřebního zboží 24 měsíců. Není to tak dávno, kdy jsme měli pouze šestiměsíční záruční dobu, ale od roku 2003 již pracujeme s touto prodlouženou lhůtou. Spotřebitel má ovšem nepoměrně silnější vyjednávací pozici při reklamaci vad v prvních šesti měsících od převzetí než v následujícím roce a půl trvání záruční doby.

Jestliže se objeví vada právě do šesti měsíců od převzetí, tak se podle občanského zákoníku předpokládá, že výrobek byl takto vadný již při jeho převzetí. Obsah této relativně kostrbaté formulace vám dává právo si vybrat odstranění vady buď prostřednictvím opravy věci, anebo její výměnou. Určitě cítíte, že je výhodnější získat nový výrobek než opravovat již použitou věc. Pokud se objevíte s vadou na výrobku u prodávajícího do šesti měsíců, tak trvejte na výměně výrobku, máte na to právo. Co se týče lhůty na vyřízení reklamace, prodávající ji musí uspokojit nejpozději do třiceti dnů (bez ohledu na to, zda jde o výměnu nebo opravu).

Objeví-li se vada na výrobku až po šesti měsících od převzetí, tak se již nelze opírat o právní domněnku existence vady již při převzetí věci. V takovém případě sice máte právo na odstranění vady, avšak prodávající má již silnější postavení v tom, že si může vybrat způsob nápravy vady. Pokud bude reklamovaná věc opravitelná, tak vás může uspokojit pouze její opravou. Na druhé straně, pokud jedinou uspokojivou formou opravy bude výměna věci, tak potom máte nárok na výměnu (dle povahy věci půjde o výměnu věci celé nebo její části).

Běžné opotřebení není důvodem k reklamaci

Jak vidno, tak máte coby spotřebitel poměrně silné právní zázemí k odstranění vad. Čas od času se objevují lidé, kteří tohoto institutu zneužívají a snaží se reklamovat výrobky, které vadné nejsou. Co je a co není vadou?

. tip Při reklamování výrobků je nutné se na návštěvu prodávajícího připravit. Prodávající se bude totiž s velkou pravděpodobností snažit odpovědnost za vady přesunout především na špatné zacházení s výrobkem z vaší strany, například se bude snažit zdůraznit jeho použití v nevhodném prostředí apod. Je tedy nutné, abyste se důkladně seznámili s fakty, která odpovídají správnému účelu použití, a vyvrátili domněnku nevhodného zacházení s výrobkem.

Samozřejmě nemá cenu zdůrazňovat vady jako chybějící počet výrobků apod. V takovém případě je odpovědnost jasná. Mnoho lidí se ovšem snaží najít vady v takzvaném běžném opotřebení výrobku.

Tak například běžné spotřební zboží jako obuv. Spotřebitelem může být na jedné straně bezdomovec, který nosí boty 16 hodin denně, a na druhé straně normální občan měnící si pět párů bot. Lze předpokládat, že bezdomovec bude mít za půl roku výrazně opotřebené boty a ty samé boty u jiného zákazníka budou po šesti měsících téměř zánovní. Bez ohledu na dobu záruční lhůty nemá bezdomovec nárok na uplatnění reklamace, neboť jsou boty opotřebené nadměrným používáním.