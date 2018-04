Radíme, které loňské bankovní novinky se vám vyplatí a které nikoliv

V průběhu roku 2007 jsme v tuzemském bankovnictví zaznamenali celou řadu novinek a úprav. Některé banky definitivně zmizely - např. Živnostenská banka - jiné se u nás naopak objevily - UniCredit Bank či mBank. Bankovní domy se obecně snažily zajistit co možná nejvyšší bezpečnost bankomatů (instalace antiskimmovacích zařízení), snažily se rozšířit služby tzv. přímého bankovnictví, ale také obohatit svá produktová portfolia o řadu novinek především v úvěrové oblasti. Objevily se nové bankovní balíčky a ceníky většiny bank doznaly změn.

Pochopitelně nelze hodnotit všechny loňské novinky. Vybrali jsme proto jen ty, které se dotkly co možná největšího počtu klientů nepodnikatelů.

Bawag Bank

Zatímco se první měsíce nesly v duchu úvěrů, závěr roku svědčil spíše spoření. V lednu banka představila novinku v podobě hypotéky na hypotéku, tedy možnosti jejího přefinancování. V prosinci banka zase uvedla na trh svůj nový spořicí účet s výhodným úročením ve výši 3 % p. a. (nyní 3,33 % p. a.)

Hodnocení analytika: hypotéka na hypotéku 50 %

spořicí účet 100 %

Vysvětlivky: 0 % = nedoporučeno100 % = doporučeno

Citibank

Nové spořicí konto představila Citibank v únoru. Stanovila přitom pro vklad hranici 100 tisíc korun. Toto omezení padlo v květnu, nicméně pomyslně zůstalo zachováno v souvislosti s možností získat běžný účet CitiOne (dnes Citi konto) zdarma. Největší novinkou roku v Citibank však bezesporu bylo zrušení poplatku za vedení kreditní karty Classic. Jako jediná banka tak od dubna nabízí kreditní kartu zdarma bez jakýchkoli podmínek, a to včetně až tří doplňkových karet. Na podzim pak banka upravila i své běžné účty, neboť uvedla na trh balíček služeb "all inclusive" Citi konto s paušálním poplatkem 99 korun.

Hodnocení analytika: spořicí účet 50 %

kreditní karta 100 %

běžný účet 75 %

Česká spořitelna

Hned na počátku nového roku upravila svůj Servis 24 Česká spořitelna (dále jen ČS), a to tak, aby jej mohli využívat i ti, co nejsou klienty banky, ale jen jejích dceřinných společností. V únoru pak nabídla drobným českým investorům možnost investovat prostřednictvím vlastní dceřiné společnosti Reico do prvního realitního fondu u nás. Možná některé dosud neúspěšné žadatele o hypoteční úvěr potěšila i skutečnost, že od května nemusí při podání žádosti o hypotéku ČS dokládat své příjmy.

V druhé polovině roku se dočkali inovací i držitelé platebních karet. Zásadních změn totiž doznal věrnostní program ČS – tzv. Bonus Program. Ti, co chtějí získávat jakékoliv výhody z užívání platebních karet, se tak museli do konce roku nově zaregistrovat.

Dlouho očekávaný cash back přinesla ČS v létě (výběr hotovosti při platbě kartou u obchodníka) a přišla s novým účtem pro privátní klientelu, tzv. Osobním účtem ČS, který zcela nahradil dosavadní bankovní balíčky. Klient si má díky tomuto účtu možnost vybrat a platit tak jen za ty služby, jež skutečně potřebuje.

Závěr roku patřil dalším úpravám Servisu 24, díky němuž uživatelé služby získali řadu nových funkčností. Všechny však nebudou do konce roku plně k dispozici, banka je od konce listopadu ověřuje v pilotním provozu.

Hodnocení analytika: Servis 24 75 %

investice 75 %

Bonus program 75 %

cash back 50 %

Osobní účet 50 %

ČSOB

Změny, jimiž se může pochlubit ČSOB, se v loňském roce nejvíce dotkly hypoték, osobních účtů a platebních karet. Od března banka garantuje pevnou výši splátky hypotečního úvěru, a to po celou dobu jeho trvání. Dále následovaly inovované balíčky služeb a nový sazebník. Ceník banka zjednodušila, například zavedla pouze čtyři různé tarify za jednotlivé transakce.

Patrně největším "trhákem" ale bylo zavedení tzv. image platebních karet Visa Classic. Držitelé těchto karet si mohou libovolně vytvořit jejich design, například si na ni mohou umístit vlastní fotografii.

Hodnocení analytika: pevná výše splátky hypotéky 100 %

běžné účty a ceník 75 %

image platební karty 25 %

GE Money Bank

Nejvíce změn si GE Money Bank přichystala v úvěrech, osobních účtech a internetovém bankovnictví. Už v únoru představila nová "balíčková" konta Genius Active a Genius Active + a zájemcům o tyto účty nabídla dokonce pomoc se změnou banky, resp. převodem jejich účtu. Brzy na to představila další produkt, tentokrát však mezi úvěry – refinancování hypoték neboli hypotéku na hypotéku.

Banka v polovině roku inovovala svou Internet Banku. Tu rozšířila o tzv. karetní servis (možnost sledovat prostřednictvím internetbankingu transakce realizované platebními kartami, a to jak debetními, tak kreditními). Své úvěrové portfolio také banka obohatila o Konsolidaci půjček zajištěnou nemovitostí.

Unikátní novinkou pak bylo zřízení zabezpečeného internetového chatu. Díky němu mohou stávající klienti banky, ale i anonymní uživatelé s GE Money Bank komunikovat. Zájemci tak rychle získají zcela konkrétní informace o svých záležitostech v bance, stejně jako požadované formuláře v elektronické podobě.

Hodnocení analytika: běžné účty 75 %

pomoc s převodem účtu 75 %

hypotéka na hypotéku 50 %

internetbanking 100 %

konsolidace půjček 75 %

chat s klienty 100 %

Komerční banka

Ani Komerční banka (dále jen KB) nestála v inovačním boji stranou. Na jaře představila svou Flexibilní hypotéku (umožňuje odložit či přerušit splácení úvěru podle potřeb klienta) a nové balíčky "vše v jednom" – Extra a Premium konto. V létě čekalo několik novinek na držitele platebních karet. Nejprve banka nabídla možnost změny PINu prostřednictvím bankomatů, pak přidala i volbu vlastního designu platební karty. Na podzim připravila KB hypotéku 2 v 1 a hypotéku bez dokladování příjmů.

Hodnocení analytika: hypotéky 100 %

běžné účty 75 %

změny PINu 100 %

image platební karty 25 %

mBank

V ČR působí teprve od 25. listopadu, a tak její služby doposud nejsou kompletní. Přinesla však s sebou jako první takřka bezplatné bankovnictví. Na český bankovní trh tak vstoupila s běžným bankovním účtem mKonto a spořicím účtem eMax.

Hodnocení analytika: mKonto 100 %

spořicí účet eMax 100 %

Poštovní spořitelna

První novinkou Poštovní spořitelny (dále jen PS) bylo počátkem roku spuštění prodeje úvěrů v bankomatech (po zadání svého požadavku a kontaktu následuje oslovení poradcem banky). Červenec byl ve znamení spořicího účtu Červené konto. Dále byly zavedeny tzv. Bankzóny na poštách (místa zaměřená výhradně na prodej služeb PS). V září se banka zaměřila na podporu používání platebních karet, vznikl tak Věrnostní program (obdoba Bonus programu ČS).

Hodnocení analytika: úvěry přes bankomat 25 %

spořicí účet 75 %

Bankzóny 50 %

Věrnostní program 50 %

Raiffeisenbank a eBanka

Rok 2007 byl pro spojovanou eBanku a Raiffeisenbank obdobím změn především v úvěrové oblasti. Už v březnu představila Raiffeisenbank tzv. variabilní hypotéku (jakási obdoba kontokorentu zajištěného nemovitostí), v létě pak Turbo hypotéku (splácení úvěru kdykoliv mimořádně bez poplatku) a umožnila získat hypoteční úvěr až do výše 120 % hodnoty nemovitosti.

V nabídce spojených bank se objevil i nový účelový úvěr na bydlení, vzdělání a zdravotní péči (až do 2 milionů korun) a specializovaný produkt konsolidace úvěrů.

Hodnocení analytika: hypotéky 75 %

účelový úvěr 100 %

konsolidace půjček 75 %

UniCredit Bank

Banka vznikla 5. listopadu 2007 spojením HVB Bank a Živnostenské banky, proto většina novinek byla uvedena na trh až po tomto datu. Mezi nimi stojí za zmínku Konto Mozaika (klient si sestavuje konto z vybraných služeb), hypoteční úvěry Start, Plus, Flexi a Twin (ty umožňují např. odklad splátek jistiny o rok, bezsankční mimořádné splátky apod.). UniCredit Bank také představila novou službu – Art Banking, tj. poradenství v oblasti umění pro tzv. privátní klienty.

Hodnocení analytika: běžné účty 75 %

hypotéky 75 %

Art banking 50 %

Volksbank

Své produktové portfolio obohatila Volksbank v loňském roce o telefonní bankovnictví Phone banking. Rozšířila také nabídku v oblasti hypotečních úvěrů – o možnost refinancování a předhypoteční úvěr. Ani ve Volksbank už není třeba dokládat příjmy při žádání o hypotéku.

Ve VolksbankShopech (pobočky banky v OD Kaufland) se objevilo o spořicí účet vylepšené Aktiv konto Plus, širší je i nabídka úvěrů, a to jak díky Půjčce na domácnost, tak díky Malé hypotéce.