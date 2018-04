Radní z Velké Bíteše sedli na lep prodejci Helvagu

Tak jako ostatní obce řešili i zastupitelé Bíteše v roce 1999 jak co nejlépe zhodnotit peníze, které získali prodejem akcií energetického a plynařského distributora. Většinu z nich nechali k dispozici na střednědobé investice, a tři miliony chtěli zhodnocovat dlouhodobě. "Oslovila nás řada finančních poradců, zvažovali jsme, co by bylo nejmenší riziko, nemovitosti a provoz restaurací se nám zdálo jako dobrá možnost. Navíc firma dávala garanci," říká zástupce bítešského starosty Dalibor Kolář.

Garantovaný výnos z podnikání v nemovitostech ale jen ztěží může někdo slibovat na léta dopředu. Investice v Helvagu je vlastně normálním podnikáním. Vkladatelé včetně Velké Bíteše jsou prostě podílníky jedné z komanditních firem skupiny Helvag. A v tuto chvíli nikdo v Česku neví, jakou hodnotu majetek Helvagu má a co z něj vlastně patří českým investorům.

OVB zatupitelům přednesla, že za 12-13 let z jejich tři milionů bude 25 milionů. Ti ještě pátrali po referencích aby věděli co má dealerská OVB Allfinanz za sebou. Všechno se zdálo být solidní a v pořádku.

"Tehdy jste to mnohokrát rozpitvávali, ale dnes se zdá, že to bylo málo platné, vůbec nevíme co s penězi je," dodává Kolář. Dva roky věřili zastupitelé, že miliony, které investovali do spolku Helvag vydělávají. Ještě v lednu 2001 dostali zprávu o hospodaření Helvagu v minulém roce. Stejně jako ostatní vkladatelé do Helvagu, v Bíteši se koncem letošního srpna od právního zástupce firmy OVB dozvěděli (viz tento dopis), že management Helvagu jsou podezření ze zpronevěry.

Město se zatím nepokoušelo dostat se ke svým penězům zpátky. "Jsou tam velmi nevýhodné výpovědní podmínky. Jsme v kontaktu s právníky OVB, a doufáme, že není všechno ztraceno, v tuto chvíli ale kromě toho, co stojí v dopise od OVB nevíme vůbec nic," uzavírá Kolář.

Advokátka OVB říká, že spolupracují se zahraničím a že náklady na první pomoc bude krýt OVB. "Zatím víme jen, že jedna z firem - provozovatel restaurací je v konkursu. To ale není ten subjekt, do kterého investovali lidé z ČR," říká Blanka Doležalová. Je přesvědčena, že OVB Allfinanz se ničím neprovinil, neboť byl jen zprostředkovatelem a na produkt Hlevag žádný zvláštní certifikát nebylo potřeba.