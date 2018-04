Radost ze zisků vyprchává – a může být hůř

Propad akciových trhů se ani v posledním týdnu nezastavil, když v USA nepomohly ani lepší makroekonomické zprávy, hlavně za nezaměstnanost - právě lepší indikátory totiž posílily obavy o dřívějším zvýšení úrokových sazeb. Investorům přidělává vrásky také prudký nárůst ceny ropy, což by mohlo zbrzdit celou globální ekonomiku. Pro akcie jsou tu však i lepší zprávy. Některé technické indikátory, např. nárůst počtu akcií, které dosáhly nového 52-týdenního minima, ukazují na dno pesimistické nálady. Od současné korekce by se mohly „levné“ akcie opět vydat směrem vzhůru. Ani cena ropy nemusí růst i v dalším období (o rekordních cenách ropy více ZDE). Vyšší poptávka po ropě je totiž dorovnávána vysokým růstem produkce ropy, hlavně v zemích bývalého Sovětského svazu. I pokles zásob ropy v USA nemusí být příčinnou k dalšímu růstu ceny, spíše k trvalejšímu setrvání cen na současné úrovni.

Všechny akciové fondy ze statistiky UNIS skončily týden se ztrátou. Nejlépe, což znamená s nejmenší ztrátou, si vedly sektorově zaměřené fondy ČP Investu. ČPI Nové ekonomiky (-0,38 %), ČPI Fond farmacie a biotechnologie (-1,0 %) a ČPI globálních značek (-1,6 %). Nejvíce ztratily dva největší akciové fondy ISČS Sporotrend (-6,6 %) a ČSOB Akciový mix (-3,3 %). Oba tyto fondy však mají stále dostatečný náskok v

Dow Jones

Industrial Average Index 30 akcií s tradicí 107 let poprvé od listopadu 1999 (do indexu byly tenkrát zařazeny např. Microsoft a Intel) přistoupil ke změně svého složení. Společnosti AIG, Pfizer a Verizon Communications vystřídaly v bázi indexu vyřazené společnosti Eastman Kodak, AT&T a International Paper. Změna proběhla k datu 8. dubna 2004.

roční výkonnosti (+32,5 %, resp. 25,2 %).

Se stejně nepříznivými výsledky skončily i ostatní druhy fondů. Dluhopisové i smíšené. Všechny dluhopisové fondy pro drobné klienty také zůstaly v červených číslech, což je důsledek růstu výnosů dluhopisů v celém regionu od Německa až po Polsko a Maďarsko. Na spodních příčkách žebříčku skončily nejvíce rizikové fondy ISČS Trendbond (-1,3 %) a IKS Plus bondový (-0,97 %). Jedinými dluhopisovými fondy, které v roční výkonnosti dosahují kladné hodnoty, jsou ČSOB Bond mix (+0,28 %) a hlavně ČPI korporátních dluhopisů (+1,51 %).

Ani to však nestačí na fondy peněžního trhu, které všechny v ročním horizontu vydělaly více. Na špici se stále drží ISČS Sporoinvest s necelými 2,2 %, i Živnobanka Sporokonto, který je se svými 1,61 % na pátém místě, dosahuje vyššího výnosu. Fond Živnobanka Sporokonto tento týden překonal ostatní retailové peněžní fondy, když získal 0,03 %, zatímco dva fondy IKS Peněžní trh (-0,04 %) a ČPI OPF Peněžní (-0,05 %) skončily se zápornou výkonností.

U smíšených fondů, kterým se dařilo jen o trochu lépe než fondům akciovým (průměrná výkonnost činí -1,26 %), jsou zajímavější údaje za prodané a odkoupené

podílové listy. Minulý týden totiž ze všech smíšených fondů investoři více peněz vybrali, než do nich vložili. Z domácích smíšených fondů tak odteklo 124 mil. Kč. Z dluhopisových fondů zmizelo dalších 116 mil. Kč. Jistým překvapením by mohly být čisté prodeje za akciové fondy, neboť z nich za týden odteklo 64 mil. Kč. Tento obrat z relativně vysokých přírůstků v minulých měsících má však na svědomí pouze 76 milionový odliv z fondu ISČS Sporotrend. V porovnání s velikostí fondu (1,32 mld. Kč) však vůbec nejde o významnou částku. Protože do ostatních fondů přibyly nové investice (celkem 12 mil. Kč) nelze patrně příliš spojovat odliv z ISČS Sporotrendu se současným propadem domácího i zahraničních trhů.

Celkové čisté prodeje za fondy z UNIS tak skončily (přes 301 mil. Kč nových investic do ISČS Sporoinvestu) v záporném teritoriu na -31 mil. Kč. S odlivem z domácích fondů kontrastuje celkových +132 mil. Kč za fondy ze skupiny KBC (z toho nově nabízené zajištěné fondy získaly 85 mil. Kč). Do ING fondů přibylo celkem 67 mil. Kč, ovšem v poněkud jiné struktuře, než jsme byli zvyklí z minulosti. Do ING Českého akciového fondu přibylo necelých 77 mil. Kč (za reinvestiční i dividendovou mutaci), ovšem z dalších fondů investoři spíše odcházeli.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI F. nové ekonomiky -0,38% ISČS SPOROTREND -6,59% ČPI F. farmacie a biotech. -1,00% ČSOB Akciový Mix -3,29% ČPI globálních značek -1,60% Živnobanka akciový fond -2,33% Dluhopisové Živnobanka NADAČNÍ 0,03% ISČS TRENDBOND -1,31% ČSOB Bond Mix -0,22% IKS Plus bondový -0,96% Živnobanka obligační fond -0,30% ČSOB nadační -0,92% Fondy fondů IKS Fond fondů -3,47% ISČS GLOBALTREND -3,53% Peněžního trhu ČSOB výnosový 0,03% ČPI OPF Peněžní -0,05% Živnobanka Sporokonto 0,02% IKS Peněžní trh -0,04% ISČS SPOROINVEST 0,01% Smíšené J&T OPPORTUNITY SKK 0,07% IKS Balancovaný -4,11% AKRO energetiky 0,02% ČSOB středoevroproský -3,56% AKRO kapitálových výnosů 0,00% ČSOB Křišťálový fond -2,24% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 301,5 ISČS SPOROTREND -76,5 ČPI korp. dluhopisů 7,5 ISČS SPOROBOND -66,2 IKS Světových indexů 3,9 AKRO energetiky -52,9

Zdroj: UNIS ČR