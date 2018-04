Radujme se, daně máme, podělte se!

Odbytné, odkupné, nebo-li to, co vám bude vyplaceno při zrušení smlouvy - tabu většiny agentů i samotných pojišťoven. A to nejen kvůli vysokým storno poplatkům ze strany pojišťovny, ale i kvůli daňovým sankcím. Jak se jim nejlépe vyhnout?