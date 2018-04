Rady: aby vaše peníze nezmizely přes web

1.Volte nejvyšší bezpečí

Chránit účet pouze heslem je sice nejjednodušší, ale raději se naučte používat třeba šifrovací kalkulačku. Není to zase o tolik složitější – v podstatě půjde o to, že nebudete zadávat číselné údaje a svoje hesla přímo na web, ale do elektronické kalkulačky, které vám teprve vygeneruje číslo k zadání na web.

2.Zabezpečte svůj počítač

Používat počítač bez ochranných programů jako jsou antiviry nebo firewall je holý nerozum. Dokáží totiž zabránit tomu, aby se vám do počítače dostaly viry nebo aby jiné programy sbíraly a rozesílaly údaje z počítače, včetně toho na jaké stránky chodíte a jaká používáte hesla.

3.Chovejte se bezpečně

Nikomu neříkejte svá hesla, nereagujte na podezřelé maily, týkající se peněžních operací. I kdyby se tvářily, že jsou z vaší banky, vše si telefonicky ověřte.

4.Používejte jen svůj počítač

Nikdy se k internetovému účtu nepřihlašujte z cizího, natož veřejného počítače. Platí to i pro počítače v zaměstnání nebo internetové kavárně.

5.Schovejte si doklady

Kontrolujte pravidelně, co se na účtu děje. Schovejte si doklady o platbách a porovnávejte je s výpisy. Při podezření se obraťte na banku.

6.Pozor na platby kartou

O peníze z účtu můžete přijít i ve chvíli, kdy platíte po internetu kartou. Na nezabezpečených webech může někdo získat a posléze zneužít data týkající se karty. Proto kartu na internetu používejte jen u prověřených obchodníků. Vyhýbejte se rizikovým webům, jako jsou kasina, stránky s pornografií a podobně.