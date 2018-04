Rady: Abyste si dovolenou opravdu užili

1. Zvolte solidní cestovku

Nedbejte jen na výpravnost katalogu či webových stránek – i když i ony napovídají, s kým máte tu čest, ale hleďte i na další skutečnosti. Důležité je například to, jak umí personál odpovědět na vaše dotazy ohledně zájezdů. Cestovní kanceláři či agentuře nedělá dobré jméno, pokud její zaměstnanci sdělí pouze „kam se jede a za kolik“.

Měli by být schopni a ochotni poradit například, která místa jsou vhodná pro rodiny s dětmi, doporučit vhodný pobyt dvojici, která touží po klidu a soukromí, či zodpovědět dotazy týkající se bezbariérového ubytování. Nemusíte získat kvalifikovanou odpověď ihned na místě, ale prodejce zájezdů by ji měl v krátké době poskytnout, například zatelefonovat či poslat odpověď mailem.

2. Chtějte vidět pojištění

V cestovní kanceláři nebo agentuře požadujte, aby vám ukázali certifikát od pojišťovny o pojištění proti úpadku. Je v něm uvedeno, dokdy a u jaké pojišťovny je cestovní kancelář pojištěna. Pokud si nejste jistí pravostí certifikátu, kontaktujte příslušnou pojišťovnu s dotazem, zdali s ní cestovní kancelář skutečně smlouvu uzavřela. Vyhnete se tak situaci, kdy poté, co firma zkrachuje, zůstanete při pobytu v zahraničí „na holičkách“. Pojištění proti úpadku se uzavírá zpravidla na rok. Pojišťovny ho obnovují pouze v případě, že kancelář nebo agentura dosahuje dobrých hospodářských výsledků za předešlé období.

Pokud si klient koupí zájezd od nepojištěné společnosti, není chráněn proti jejímu úpadku a nemá nárok na jakoukoliv finanční náhradu či kompenzaci. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) proto doporučuje kupovat zájezdy pouze u pojištěných cestovních kanceláří a agentur. Přitom zájezdem se podle tuzemského zákona myslí kombinace dvou a více služeb, nikoli jen například koupě letenky nebo samostatného ubytování.

3. Smlouvu čtěte pozorně

Ve smlouvě o zájezdu nemá chybět: označení obou smluvních stran, tedy klienta a cestovní kanceláře či cestovní agentury,

místo pobytu, způsob dopravy, specifikace důležitých podmínek zájezdu, například zda je v místě zajištěna doprava, typ ubytování (pokoj s výhledem na moře), vzdálenost místa ubytování od pláže a podobně.

Podrobné podmínky ve smlouvě vyjmenovány být nemusí za předpokladu, že zde bude uveden odkaz na číslo konkrétního zájezdu v katalogu, který obsahuje zmíněné podrobnosti. Jako klient máte právo chtít, aby byl váš požadavek, na kterém jste se s cestovní kanceláří domluvili, zanesen do smlouvy.

4. Neberte horší pokoj

Vybrali jste si hotel v katalogu a po příjezdu nastalo zklamání, bydlíte jinde. Může se to stát. V cestovních smlouvách bývá většinou napsáno, že vás kancelář může ubytovat na jiném místě. Zároveň musí být ve smlouvě uvedeno, že náhradní hotel bude stejné nebo lepší kategorie.

Cestovní kanceláře si nechávají tato „zadní vrátka“ pro případ, že nastanou neovlivnitelné okolnosti, kdy v původním hotelu bydlet nelze. Například neodjeli předešlí hosté, oblast byla postižená přírodní katastrofou a podobně. Bývá zvykem, že pokud například první noc nespíte v objednaném pokoji s výhledem na moře, najdete v náhradním pokoji mísu s ovocem či jinou pozornost.

5. Nedostatky, reklamujte

I přesto, že jste se snažili vybrat zájezd co nejlépe, nemusíte být spokojeni. A to pokud služby neodpovídají těm, které jste si sjednali ve smlouvě. Nejlepší je problém ihned na místě odstranit prostřednictvím delegáta. Pokud vaše stížnosti nevyřeší, máte možnost po návratu zájezd reklamovat, a to do devadesáti dnů od jeho skončení. Reklamaci pošlete doporučeným dopisem cestovní kanceláři. Popište v něm, jaké služby neodpovídaly cestovní smlouvě.

AČCKA doporučuje: nechte si nedostatky přímo na místě pobytu potvrdit od delegáta cestovní kanceláře a nejlépe i podepsat dalšími svědky, účastníky zájezdu. Udělejte si z něj kopii a tu přiložte k reklamačnímu dopisu. Cestovní kancelář má povinnost vám na něj do třiceti dnů odpovědět. Pokud se se společností nedohodnete, může skončit celá záležitost až u soudu. V takovém případě informujt AČCKA (telefon 221580256, mail sekretariat@accka.cz).



6.Nezapomeňte na pojistku

Před odjezdem na dovolenou nezapomeňte na pojištění, a to nejen zdravotní. Vyplatí se sjednat i pojistku odpovědnosti za způsobené škody a pojištění storna zájezdu. To pro případ, že pobyt objednáváte dlouho dopředu. Pokud totiž například několik dní před odjezdem onemocníte, peníze zaplacené za zájezd „propadnou“. Těsně před začátkem pobytu totiž obvykle činí storno poplatky sto procent. Některé cestovní kanceláře nabízejí všechna pojištění hned při prodeji zájezdu. Případně si ho sjednejte individuálně.