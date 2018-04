Nehledejte v penězích štěstí, nepřinesou vám ho, říká odbornice

Lidé spojují sebe a své štěstí s množstvím peněz, které mají. Ty samy o sobě, ale žádné štěstí nepřináší. Pro spokojený a šťastný život je nutné se odosobnit od peněz. Člověk by se měl vrátit k základům: k čemu vlastně peníze slouží, co vyjadřují a jaká je jejich role v životě člověka.

1 Peníze jsou prostředek směny

Penězi se dá vyjádřit hodnota věci nebo služby, kterou nabízíme, prodáváme nebo nakupujeme mezi sebou navzájem. Na co jsme však při směně “trochu” zapomněli, je skutečná potřeba dané věci v našem životě. Nespočet “výhodných” nabídek, reklam a mediálních ataků nás nutí kupovat více než skutečně potřebujeme.

Kolikrát jsme si odnesli výhodný nákup 2 za cenu 1, nebo zlevněné zboží, které jsme neměli v plánu vůbec kupovat. Nebo finanční službu či produkt v rámci nějakého balíčku, protože dnes je to za poloviční cenu, nebo dokonce zdarma. Takto utracené peníze, jsou zcela mimo naši kontrolu, a v určitém okamžiku nám budou chybět.

Americký psycholog Abraham Harold Maslow již v minulém století vytvořil takzvanou Pyramidu lidských potřeb, pomocí níž vysvětloval chování člověka při uspokojování svých potřeb. Vycházel z toho, že člověk nejdříve potřebuje uspokojit své fyziologické potřeby - hlad, žízeň, potřebu bezpečí, jistoty, potřebu sounáležitosti, uznání, úcty a nakonec potřebu seberealizace.

Marcela Hrubošová Vlastní společnost Finance pro radost, která se zabývá poradensko-konzultační činností v oblasti podnikání a vzdělávací činností na poli finanční gramotnosti.

Vede semináře a mentoruje začínající podnikatele.

V minulosti pracovala ve státní správě a na manažerských pozicích ve finančních domech.

www.financeproradost.cz

Za nejvyšší stupeň považoval Maslow potřebu seberealizace, kterou označuje jako lidské snažení uskutečnit své schopnosti a záměry. Seberealizací naplníme náš potenciál a staneme se tím, kým se máme stát.

Seberealizované lidi viděl psycholog jako ty, kteří vnímají dobře skutečnost a snášejí nejistotu, dokážou přijímat sebe i druhé takové, jací jsou, chovají se a také myslí spontánně, dokáží se zaměřit více na problém než na sebe samé. Mají také smysl pro humor, jsou tvořiví a dokáží odolávat společenským nátlakům, disponují dostatečnými mezilidskými vztahy, a dokáží pohlížet na život objektivně.

Nikde v pyramidě se nenachází potřeba peněz. To znamená, že peníze jsou pouze nástrojem, a to spíše v úrovni prvního a druhého stupně pyramidy, a to jen do chvíle, kdy budeme moci pokrýt své potřeby jiným nástrojem či směnou, než jsou peníze.

2. Peníze jsou skóre “hry” zvané život

Jestli chcete jít v pyramidě života směrem nahoru a žít šťastný a spokojený život, musíte si uspokojit základní fyziologické potřeby a nastavit si tok peněz tak, aby vás dělal finančně nezávislými.

Jak toho dosáhnout? Existuje řada způsobů, já nabízím dva nejzákladnější:

Šetřit se nedaří? Spočítejte si, jak si se spořením vytvořit rezervu na horší časy.

Pravidlo 1-7-2: jedná se o poměr rozdělení vašeho měsíčního příjmu. 10% z každé výplaty vyplaťte sami sobě, tím se odměníte za celoměsíční práci. Můžete si koupit cokoliv vás napadne a udělá vám radost, je to opravdu čistě jen pro vás. 70% je režie, která pokrývá vaše základní životní potřeby, jako je jídlo, oblečení, bydlení (nájem, splátka hypotéky, elektřina, plyn, voda, pojištění) a zbývajících 20% si vždy odložte jako rezervu, na kterou nikdy nesaháte.

Vaše největší manévrovací pole je pak v oblasti 70%. Tady se snažte nastavit všechny vaše výdaje tak, abyste utráceli s rozumem (optimálně a efektivně). Na co nemáte, to si prostě nekupujte. Pamatujte vždy na tuto základní poučku: “Kdo neumí šetřit, nebude umět ani splácet.”

Oblast 10% a 20% jsou pevně dány. Oblast 10% vám dává pocit potěšení a radosti, které ke svému šťastnému a spokojenému životu nutně potřebujete. 20% vám dává pocit bezpečí, kdyby nastaly nějaké hodně špatné a nenadálé časy (například ztráta zaměstnání, vážná nemoc)





jedná se o poměr rozdělení vašeho měsíčního příjmu. 10% z každé výplaty vyplaťte sami sobě, tím se odměníte za celoměsíční práci. Můžete si koupit cokoliv vás napadne a udělá vám radost, je to opravdu čistě jen pro vás. 70% je režie, která pokrývá vaše základní životní potřeby, jako je jídlo, oblečení, bydlení (nájem, splátka hypotéky, elektřina, plyn, voda, pojištění) a zbývajících 20% si vždy odložte jako rezervu, na kterou nikdy nesaháte. Vaše největší manévrovací pole je pak v oblasti 70%. Tady se snažte nastavit všechny vaše výdaje tak, abyste utráceli s rozumem (optimálně a efektivně). Na co nemáte, to si prostě nekupujte. Pamatujte vždy na tuto základní poučku: “Kdo neumí šetřit, nebude umět ani splácet.” Oblast 10% a 20% jsou pevně dány. Oblast 10% vám dává pocit potěšení a radosti, které ke svému šťastnému a spokojenému životu nutně potřebujete. 20% vám dává pocit bezpečí, kdyby nastaly nějaké hodně špatné a nenadálé časy (například ztráta zaměstnání, vážná nemoc) Pravidlo vytvářet si pasivní příjem: Jedná se o příjem, který vám plyne bez ohledu na to, zda jste fyzicky přítomni, například příjem z pronájmu (nemovitosti - domu, bytu, půdy, movitých věcí), příjmy z autorských honorářů, příjmy z internetového obchodování, příjmy z investic (podíly ve firmách, akcie).

Hledejte takové zdroje pasivního příjmu, které vám budou přinášet peníze pravidelně na měsíční bázi. Jen tak se stanete finančně nezávislými a peníze pak nebudou pouze nástrojem k uspokojování vašich potřeb, ale k vytváření vašeho bohatství, které vám umožní osvobodit se a postoupit o úroveň výše. K tomuto vám pomůže vaše vytvořená rezerva (20% z měsíčního příjmu).

3. Peníze jsou vyjádřením smysluplnosti, toho co děláte

Pokud vykonáváte nějakou práci, poskytujete nějakou službu či prodáváte nějaký produkt, a nejste spokojeni s odměnou, kterou za to dostáváte, pak je na zvážení, zda tato vaše činnost pokrývá potřeby lidí kolem vás a přináší jim skutečný užitek a přidanou hodnotu. Pokud zjistíte, že ne, pak je potřeba svou činnost modifikovat nebo se vydat zcela novým směrem. Co nejhoršího můžete udělat, je zůstat stát a čekat, že se to samo změní.