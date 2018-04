Finanční gramotnost: Pět rad, jak letos o Vánocích tolik neutratit

Osobně dodržuji několik pravidel, které mi zajistí klidné svátky, aniž bych se nervovala, že mám v peněžence prázdno.

1. Naslouchající čas

Už od listopadu naslouchám, co trápí mé blízké, co je těší, co zajímá, co se jim líbí, po čem touží a o každém si udělám malou poznámku. Když budete pozorní, zjistíte, že vám příbuzní a přátele sami nevědomky napoví, jaké věci by jim udělaly radost. Takže je pak snadné je obdarovat.

Marcela Hrubošová Vlastní společnost Finance pro radost, která se zabývá poradensko-konzultační činností v oblasti podnikání a vzdělávací činností na poli finanční gramotnosti.

Vede semináře a mentoruje začínající podnikatele.

V minulosti pracovala ve státní správě a na manažerských pozicích ve finančních domech.

www.financeproradost.cz

Ušetřím si tak hodně času stráveného blouděním po obchodech a marným tápáním, co komu koupit. Nehledě na velkou finanční úsporu, protože na dárky si díky seznamu mohu udělat finanční limit, mohu porovnat ceny v kamenných a internetových obchodech, a nemusím hned zruinovat celý účet. Navíc mám 100% jistotu, že svým dárkem zaboduji a obdarovanému udělám opravdu radost.

2. Nikdy nekupuji „dárky pro dárky“

To znamená, že nedávám dárky jen proto, abych něco dala. Všichni to dobře známe: vázy, které se nám nelíbí, šampon nebo voňavka, které nám nevoní, svíčky, které se nám nikam nehodí a spousta dalších zbytečných věcí. Tyto dárky vydrancují peněženku a navíc zaplní šuplíky a skříně zbytečnostmi.

Co byste nechtěli dostat vy, nedávejte ani nikomu dalšímu. Dárek má obdarovanému udělat radost a navodit štěstí, nikoli ho přivést do rozpaků a trapné situace, kdy bude muset k dárku vymyslet ještě nějakou pozitivní řeč a lhát.

3. Pozor na dárkové poukazy

Opatrnosti nezbývá ani u obdarovávání dárkovými poukazy. Je to nejdražší „dar nedar“. Asi všichni máme zkušenost s dárkovým poukazem, který najdeme při velikonočním úklidu nevyčerpaný a s propadlým datem. V takovém případě jsou to vyhozené peníze s nulovým výsledkem. Obdarovaný sice dar dostal, ale aby se zněl skutečně potěšil, nás bude stát vedle investice, ještě nějaký ten čas připomínání.

4. Nikdy nekupuji na dluh

Jsem vychována pod heslem: na co nemám, to si nekupuji. A pokud po určité věci toužím, pak si na ni začnu šetřit.

Žijeme v době, kdy je všeho dostatek, a pokud je věc v obchodě dnes, bude tam s velkou pravděpodobností i za půl roku, dost možná i za lepší cenu.

Vánoce jsou čas lákadel, akcí a novinek, na něž si dnes můžete velmi jednoduše půjčit. A řada lidí to také dělá. Ovšem z praxe vím, že kdo neumí šetřit, nebude umět ani splácet. Než se rozhodnete pro jakékoliv utrácení na splátky, dvakrát zvažte, jestli je to nutné. Méně je někdy více a dobře zvolené dárky, byť podle vašeho mínění třeba malé, mohou přinést krásnější a bohatší Vánoce vám i příbuzným.