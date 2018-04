Finanční poradna iDNES.cz: Odpovědi na dotazy, s nimiž si nevíte rady

Co dělat se starou nevýhodnou smlouvou

Otázka: Dceři je nyní 35 let. V 18 letech si založila smlouvu na důchodové pojištění u České pojišťovny s dobou spoření 47 let, což jsme zjistili dodatečně. Můžeme s touto smlouvou nakládat bez finanční ztráty (stržení částky za vypovězení smlouvy) a například ji převést na jinou výhodnější smlouvu u jiné pojišťovny, nebo vybrat naspořené peníze?

Odpověď: Pokud jde o takovou smlouvu, jak píšete, s největší pravděpodobností moc výhodná nebude. Jde o starý typ kapitálového životního pojištění s možností čerpání renty. Tyto smlouvy se vyznačují velmi konzervativní strategií pro zhodnocování rezerv a většinou garantují klientům reálnou ztrátu. Doporučuji, aby vaše dcera poslala na pojišťovnu žádost o sdělení následujících informací:

Jaké bude celkové zaplacené pojistné na pojistné smlouvě?

Jaká bude výše jednorázového vyrovnání na konci pojištění?

Jakou výši důchodu, a jak dlouho, bude možné čerpat při dodržení pojistné doby?

Jaká je výše dosud zaplaceného pojistného?

Jaká je výše odkupného k nejbližšímu možnému termínu?

Lze převést smlouvu do splaceného stavu? Pokud ano, jaká bude výše jednorázového vyrovnání na konci pojistné smlouvy?

Jakmile získáte odpovědi z pojišťovny, doporučuji obrátit se finančního poradce, který vám poradí, jaké další kroky podniknout. S největší pravděpodobností se při výpovědi neobejdete bez ztráty, ale z pohledu využití jiných možností (doplňkové penzijní spoření, podílové fondy, s opatrností také investiční životní pojištění) vám bude taková ztráta mnohonásobně kompenzována.

Lukáš Urbánek (1980) Je absolventem technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Působí ve společnosti Partners od roku 2008 jako finanční poradce a Team Manager.

V roce 2011 se stal držitelem prestižního mezinárodního certifikátu European Financial Advisor - €FA™, který vlastní pouze několik desítek lidí v České republice.

Pokud nechcete nikam psát, tak si jen podle smlouvy porovnejte výši sjednaného důchodu a spočítejte zaplacené pojistné. Pokud je zaplacené pojistné vyšší než důchod, nemá smysl pokračovat.

Musím uzavřít novou pojistku?

Otázka: Od roku 2001 mám uzavřené Kapitálové životní pojištění pod označením K1B s připojištěním u Komerční pojišťovny KB. Po celou dobu jsem si zaplacené pojistné odečítal ze základu daně, ale nyní mi přišel od pojišťovny dopis, že to již nebude možné, že moje pojistka bude dále nastavena pouze na výběr peněz a nikoliv na možnost odečtu ze základu daně. Řešením je prý pouze nové pojištění. Prosím o radu, jak nyní postupovat.

Odpověď: Z mého pohledu na tento krok nemá pojišťovna právo. Dnes je to tak, že pojišťovny potřebují od klientů písemné vyjádření o tom, zda se rozhodli pro daňovou, nebo nedaňovou variantu. Jednostranně vám pojišťovna nesmí cokoliv nutit.

Zkuste se ještě jednou podívat na zaslané dokumenty, zda jste náhodou něco nepřehlédl. Pokud by bylo skutečně vše tak, jak píšete, doporučuji se znovu obrátit na pojišťovnu a chtít po ní vysvětlení.

Jak na snížení poplatků u životního pojištění

Otázka: Minulý rok v listopadu jsem uzavřel životní pojištění u České Pojišťovny, u Kooperativy a v ING (nyní NN). Nyní potřebuji snížit měsíční poplatky, protože mě pojištění stojí měsíčně tři tisíce korun, a to už mi nevyhovuje. Je možné snížit poplatky na částku okolo jednoho tisíce korun? Co mám pro to udělat?

Odpověď: Na detailní odpověď bych potřeboval znát více informací. Důležité je, abyste věděl, zda vůbec pojištění potřebujete. Jedna věc je snížit za každou cenu náklady na pojištění a druhá věc mít rozumně nastavenou pojistnou ochranu, která vám zajistí dostatečně stabilní situaci v případě nenadálých situací. Nejlepší by bylo vyhledat profesionála, který by tyto dvě oblasti dokázal skloubit a doporučil by vám nejlepší řešení. Zkuste vyhledat nejbližšího certifikovaného poradce (EFA) a domluvit se s ním na osobní konzultaci, abyste se vyvaroval dalších chyb.

Obecně lze říci, že rozpětí pojistného si můžete určit libovolně. U vámi zmiňovaných pojišťoven od 500 korun výše. Vy máte všechna pojištění v režimu investičního životního pojištění, které je spojeno s poměrně vysokými poplatky za vedení, uzavření a investování. Pokud si vyberete jednu z těchto pojišťoven, tak asi velkou chybu neuděláte. Všechny jsou velice podobné.

Do zbývajících pojišťoven pak stačí zajít a smlouvy vypovědět, nebo výpovědi poslat poštou. Do dvou měsíců od počátku, je možné smlouvy vypovědět bez výpovědní lhůty, jinak je výpovědní lhůta šest týdnů. Určitě počítejte s tím, že přijdete o zaplacené pojistné. Já osobně preferuji spíše pojištění rizikové, kde se žádná finanční rezerva nevytváří.

Kam s pravidelnou investicí?

Otázka: Pobírám starobní důchod, který ještě nepotřebuji. Kam nejlépe pravidelně investovat tyto peníze, abych o ně nepřišla, ale aby z nich bylo i něco víc.

Odpověď: Nabídka možností je příliš veliká na to, abych vám mohl dobře poradit. Využít můžete klasické bankovní účty a vklady přes stavební spoření až po investice do cenných papírů. Doporučuji osobní konzultaci s finančním poradcem, který vám navrhne individuální řešení na základě získaných informací o vaší současné majetkové a finanční situaci, představách o blízké budoucnosti, rizicích.

Děti a stavební spoření

Otázka: Jak jsem se dočetl, pokud jako rodič uzavřu stavební spoření pro své dítě, jsou to peníze dítěte. Výpověď smlouvy u nezletilého dítěte povolí jen opatrovnický soud. Jestliže peníze uložím kamkoliv jinam (na účet, termínovaný vklad) je to v pořádku. Ale co když náhodou bude dítě v 18 letech „zlobit“ (začne holdovat alkoholu, drogám, koupí si motorku), tak to mu je také musím dát? Proč nemají rodiče možnost tyto peníze za určitých okolností dítěti nedat?

Odpověď: Vašemu rozhořčení rozumím. Podle právníků, se kterými jsem se na toto téma bavil, je to tak, že i v minulosti byly tyto peníze našich dětí, ale praxe byla jiná. Finanční instituce to neřešily a konkrétně stavební spořitelny vyžadovaly pouze při výpovědi stavebního spoření dítěte podpis obou zákonných zástupců dítěte. Nový občanský zákoník vše zpřísnil a možná lépe definoval. Mně osobně vadí to, že tato změna se týká všech smluv. I těch uzavřených před rokem 2014. Spousta rodičů musí přehodnotit situaci.

Podle nového občanského zákoníku je důležité, aby rodič vystupoval jako řádný hospodář a o majetek dítěte se pečlivě staral. Takže není podmínkou, že musíte dítěti jeho majetek spravovat pomocí stavebního spoření, ale může to být kdekoliv jinde, kde tento majetek bude stále ve vlastnictví dítěte.

Na opatrovnický soud tedy můžete doručit novou smlouvu na dítě (spoření, investice) a zároveň výpověď stavebního spoření, kde bude jednoznačně uvedeno, na který účet a kterému majiteli (dítěti) účet patří. V takovém případě není důvod, aby soud tuto změnu nepovolil.

To, že si dítě může za tyto peníze v 18 letech koupit například motorku, jak uvádíte, to je druhá strana mince tohoto opatření. Proto v současné době doporučuji klientům žádné spoření na děti neuzavírat.

Abych byl objektivní, na druhou stranu existuje i mnoho případů, kdy naopak dítě trpí kvůli nezodpovědnosti svých rodičů. V takových případech je ochrana majetku správná.

Přeplacení stavebního spoření

Otázka: Mám uzavřené stavební spoření na cílovou částku 150 tisíc korun. Vkladem na konci roku 2014 jsem cílovou částku překročila o 20 tisíc. Co z toho pro mne vyplývá?

Odpověď: Překročením cílové částky ztrácíte nárok na státní příspěvek. Při dnešním postupu stavebních spořitelen lze očekávat, že vás bude stavební spořitelna kontaktovat kvůli změně parametrů smlouvy, případně vám smlouvu vypoví. Konkrétně záleží na stavební spořitelně a aktuálnímu přístupu k takovým smlouvám.

Pokud budete chtít ve stavebním spoření pokračovat, lze navýšit cílovou částku, ale musíte počítat s tím, že se vám sníží úroková sazba pro úročení vkladů.

Jaké argumenty na banku fungují?

Otázka: Končí mi fixace hypotéky a nechce se mi opouštět banku, protože mi vyhovuje, ale nenabízí mi takovou úrokovou sazbu jako konkurence. Existuje nějaká možnost, jak banku přesvědčit, aby mi dala lepší sazbu?

Odpověď: Při výročí fixace je potřeba počítat s tím, že první nabídka úrokové sazby (od stávající banky) na další období nebude ta nejlepší. Proto je dobré mít připravenu protinabídku od jiné banky a požádat svoji banku o přehodnocení stanoviska. Konkurenční nabídku vám může zpracovat třeba finanční poradce.

Pokud se ovšem nepodaří vyjednat lepší podmínky, pořád existuje možnost refinancování, které lze v dnešní době vyřešit téměř bez nákladů. Účet si můžete nechat u stávající banky, u nové banky však budete používat další účet pouze pro splátku hypotéky a třeba na platbu dalších trvalých příkazů. Tím splníte všechny podmínky pro užívání běžného účtu a s ním spojenou slevu na úrokové sazbě.

Zaměstnanecký benefit v podobě pojištění

Otázka: Měl bych přijmout nabídku zaměstnavatele na benefit, kterým je buď životní, nebo penzijní pojištění? Nabízí mi příspěvek 500 korun, ale já nemám nic uzavřené. Co když z práce odejdu, budu muset peníze vracet? Je mi 42 let a pracuji jako vedoucí směny ve výrobní firmě.

Odpověď: Zaměstnavatel má pouze dvě možnosti, kam může zaměstnancům přispívat, a to na životní pojištění, nebo doplňkové penzijní spoření (dříve penzijní připojištění). Pro vás doporučuji doplňkové penzijní spoření z následujících důvodů: