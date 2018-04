Finanční poradna iDNES.cz: Odpovědi na dotazy, s nimiž si nevíte rady

Jak využít stavební spoření?

Otázka: Založil jsem v minulosti vnukům stavební spoření. Je možné jej po šesti letech ukončit s tím, že částka k vyplacení zůstane jako jistina pro spoření v dalším šestiletém období?

Odpověď: Neznám konkrétně vaši situaci, ale spoření přes stavební spoření doporučuji pečlivě zvážit. Pro delší spoření jsou výhodnější jiné nástroje. U starších smluv je možné ve stavebním spoření pokračovat. Určitě v takovém případě spořte až do dospoření cílové částky, protože nové smlouvy mají již nižší úrok.

Výběr bankovního účtu pro studenta

Lukáš Urbánek (1980) Je absolventem technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Působí ve společnosti Partners od roku 2008 jako finanční poradce a Team Manager.

V roce 2011 se stal držitelem prestižního mezinárodního certifikátu European Financial Advisor - €FATM, který vlastní pouze několik desítek lidí v České republice. Lukáš Urbánek, finanční expert

Otázka: Dcera odešla studovat na vysokou školu. Chtěla bych jí zařídit účet u banky, ale nevím, jaký by byl výhodný.

Odpověď: S výběrem účtu to není jednoduché. Pokusím se vám poskytnout alespoň několik tipů:

1) Předně se pokuste zeptat ve své bance. Pokud jste s účtem spokojená vy, možná by mohla být spokojená i vaše dcera.

2) Zkuste si porovnat nabídky na webu.

3) Účet pro studenta by měl být co nejlevnější ve všech směrech. Dobré je, aby byl zdarma. Případné poplatky za výběry hotovosti z cizích bankomatů jsou sice limitující, ale dají se obejít třeba službou Cash Back (výběr hotovosti při platbě nad 300 Kč u obchodníka). Pokud nebude účet zcela zdarma, nenechte se zlákat výhodným úročením. Většinou vám úroky ušlé poplatky nevynahradí. Internetové bankovnictví, mobilní bankovnictví, bezkontaktní platební karta jsou dnes již naprostou samozřejmostí u všech bank. Některé banky nabízejí speciální účty pro studenty a ty jsou většinou výhodnější než klasické účty (více čtěte zde).

Jak investovat do podílových fondů?

Otázka: Zajímalo by mne, v jakém případě se vyplatí investovat do podílových fondů. Jaká je minimální vhodná částka a jaká je doba, po kterou peníze investovat?

Odpověď: Případů, kdy se vyplatí investovat do podílových fondů, je spousta. Stejně tak je řada situací, kdy se to nevyplatí nebo to není vhodné. Minimální investice je 300 korun a délka není nikterak omezená. Čím dynamičtější strategie, tím je doporučen delší investiční horizont.

Jestli nemáte žádné zkušenosti s investováním, tak bych vám doporučil konzultaci s odborníkem pro tuto oblast. Nejlépe, aby to byl poradce s certifikátem EFA, který má dostatečný přehled a poskytuje také investiční poradenství.

Možnosti pro konzervativní spoření

Otázka: Mám založené stavební spoření, penzijní připojištění a dostatečnou rezervu na spořícím účtu (minimálně šest platů), přesto bych si ráda dávala stranou buď asi 500 korun měsíčně, nebo občas nárazově větší částku. Během dvou let bych ráda začala řešit vlastní bydlení, případně založení rodiny. Můžete mi poradit, jak zhodnotit tyto peníze, případně který produkt by byl pro mne nejvhodnější ? Jsem hodně konzervativní, co se týká rizika.

Odpověď: Předem vám chci pogratulovat k vaší finanční rezervě. Je vidět, že myslíte na budoucnost a snažíte se být na vše připravena. U dvouletého horizontu s konzervativní strategií se toho moc vymyslet nedá. Státní dluhopisy jsou kvůli nízkým výnosům nepoužitelné a ostatní cenné papíry taktéž. Asi vás zklamu, ale doporučil bych spořící účet, například Sberbank, Air Bank. V horizontu dvou let, s úložkou 500 korun nic lepšího nevymyslíme.

Nabouraná motorka a náhrada škody

Otázka: Včera mi před firmou, kde pracuji, zničil řidič dodávky zaparkovaný motocykl. Motocykl je rok starý (najeto 5 800 km). Je pro mě lepší to řešit z povinného ručení viníka, nebo z mé havarijní pojistky? A lze zbytek ceny motocyklu, protože plnou cenu mi pojišťovna nedá, vymáhat soudně po viníkovi?

Odpověď: Doporučuji se domluvit s vaší pojišťovnou. V rámci asistenční služby by měli být schopni pomoci. Logické je požadovat úhradu po viníkovi bez ohledu na to, jestli bude platit jeho pojišťovna nebo ne. Vaše pojišťovna by vám mohla zaplatit rozdíl a ten potom bude sama po viníkovi vymáhat. Pokud nebude úhrada škody dostatečná, určitě je možné náhradu vymáhat po viníkovi soudně. Jako poškozený na tom přece nemůžete být hůře než před nehodou.

Mimořádná splátka hypotéky

Otázka: Mám hypotéku u České spořitelny, kterou jsem si vzal v roce 2011 na částku 530 tisíc korun, na 30 let. Loni jsem refinancoval na fixační dobu pěti let s úrokem 3,09 %. Slyšel jsem, že pokud chci vložit mimořádnou splátku, musím zaplatit poplatek 10 % z částky. Nevím, jak se počítá výše úroku, kterou zaplatím v případě mimořádného splacení. Je výhodnější řádně splácet, nebo vložit mimořádnou částku? Ušetřím tím na úrocích i přesto, že musím zaplatit 10 % z té částky?

Odpověď: Sice nevím, jaký máte aktuální zůstatek úvěru, ale orientačně platíte měsíčně úrok asi 1 300 korun. Pokud provedete mimořádnou splátku 100 tisíc korun, zaplatíte sankci 10 tisíc korun. Úroky klesnou na cca 1 100 korun, to znamená úsporu asi 2 400 korun za rok. Do konce fixace vám zbývají čtyři roky. Z tohoto laického odhadu můžu říci, že se vám to nevyplatí. Bude lepší si nechat hotovost a volně s ní disponovat (vložit na spořící účet) a mimořádnou splátku provést až k výročí fixace. Pokud budete chtít mít stoprocentní jistotu, požádejte svoji banku o modelaci splátkového kalendáře v případě, že provedete mimořádnou splátku.

Bankovní karty v zahraničí

Otázka: Dcera odjíždí do USA na studijní pobyt. Můžete mi poradit, jakou platební kartu jí mám zařídit? Můžete mi doporučit i jiný způsob vybírání peněz? Jedná se o částky přibližně 300 dolarů za měsíc.

Odpověď: Kartu můžete mít buďto debetní nebo kreditní. Debetní karta je poskytována standardně k běžnému účtu a lze s ní platit pouze do výše zůstatku na účtu. Kreditní karta má předem stanovený limit (úvěrový rámec), který lze využít. A pokud se peníze na kartu nevrátí včas, platí se úrok.

Obecně by neměl být v USA problém platit jakoukoliv kartou, kterou vám vydá banka u nás (Visa, MasterCard aj.). Co pro vás bude asi důležité, je možnost výběru bez poplatku. Například Unicredit Bank nabízí možnost výběru z bankomatů bez poplatku po celém světě, AirBank zase v Evropské unii. Je tedy potřeba hledat nejlepší variantu.

Dceři bych doporučil založit běžný účet v českých korunách. Vy byste byl takzvaný disponent a měl tak přístup k účtu včetně internetového bankovnictví. Budete tak mít dobrý přehled a moci tak i doplňovat hotovost na účet dcery.