Dvacet let ve firmě, pak vyhazov. Jak se hledá práce v tomto století

Josefe, jak se dnes hledá práce? Přišel za mnou nedávno můj příbuzný Honza. Deset let pracoval na pozici obchodního ředitele mezinárodní společnosti. A teď hledá nové místo. Staré praktiky shánění práce přes inzerci, na které byl zvyklý z minulosti, jsou však najednou mimo. Množství inzerce, speciálně na vysoce kvalifikované pozice, na hlavních pracovních portálech rapidně klesá.

Takže kam by se vlastně měl hlásit? Dostal ode mě několik praktických rad, díky kterým od dalšího týdne začal chodit po pracovních pohovorech a do měsíce a půl nastoupil na obdobnou pozici ve společnosti Coca-Cola. To vše bez jediné odpovědi na pracovní inzerát nebo zaslaný životopis. Co mu pomohlo?

1. Vytvořte si svoji on-line prezenci

Personalistů a headhunterů, kteří brázdí vody internetu hledajíce zaměstnance v různých profesích, je čím dál více. Stejně jako se mění způsob hledání práce, je jiný i u shánění zaměstnanců a personalisté jsou školeni na to, jak specialisty různých oborů v on-line světě kontaktovat. Pokud však o sobě nedáte vědět, situaci personalistům neulehčujete, a bráníte tak tomu, aby vám pracovní nabídky chodily.

Nejefektivnějším způsobem, jak se o vás svět může dozvědět, je profil na vybrané sociální síti. K tomuto účelu se v Česku nejvíce hodí profesní síť LinkedIn, kde si uživatel vytvoří profil, který je vlastně takovým on-line životopisem. Tato síť je od roku 2012 i v češtině, takže nic nebrání lidem bez znalosti cizího jazyka si takovou prezentaci založit.

2. Profil na LinkedIn vyplňte opravdu poctivě

Pokud na sebe chcete upozornit jako na kvalitního účastníka trhu práce, věnujte vytvoření LinkedIn profilu alespoň tolik času, kolik byste dali vašemu životopisu. Nezapomeňte na kvalitní fotografii, titulek, sekci souhrn a hlavně část popisující vaši kariérní historii. Personalisté vás mohou najít na základě klíčových slov reprezentujících vaše znalosti, dovednosti, pracovní pozice... Proto dbejte na to, ať těchto slov použijete na svém LinkedIn profilu co nejvíce.

Když se řekne sociální síť, tak si každý pravděpodobně představí Facebook. Ten sice vede v počtu uživatelů, má jich v Česku přes čtyři miliony, kdežto LinkedIn „pouze“ zhruba 750 000, Facebook se však řadí mezi takzvané privátní sociální sítě. To samo o sobě samozřejmě nebrání personalistům tento kanál pro vyhledávání zaměstnanců využívat. Kvůli své struktuře, která nevybízí k tak podrobnému zadávání údajů o vašich zkušenostech, se však pro přímé vyhledávání nehodí tak jako LinkedIn. Jeho využíváním však nic nezkazíte. Můžete tím trochu zvýšit šanci, že vás personalista bude schopen kontaktovat, pokud s vámi není propojený na LinkedInu.

3. Nečekejte, ale buďte aktivní

Využijte síly sociálních sítí k tomu, že budete aktivně oslovovat potenciální zaměstnavatele a personální agentury. LinkedIn vám přes pokročilé hledání umožňuje najít profily personalistů, manažerů, ředitelů nebo majitelů v konkrétních společnostech. Chtěli byste například kontaktovat pracovníka lidských zdrojů ve společnosti Škoda? Není problém. Ve vyhledávání zadejte do políčka Společnost výraz Skoda a do políčka Název výraz HR (tzn. Human Resources – česky lidské zdroje). Dostanete seznam personalistů, které můžete aktivně oslovit a zvýšit tím svoji šanci na získaní práce v dané firmě.

Nevíte, které společnosti oslovit, protože si nejste jisti, jaké podniky působí ve vašem oboru a regionu? Přepněte si hlavní vyhledávání na prohledávání společností a vyberte obor (například automobilový průmysl) a region (třeba Brno). Výsledkem bude seznam společností v automobilovém průmyslu v Brně a okolí. U nich si opět můžete najít pracovníky lidských zdrojů nebo i konkrétní manažery a spojit se s nimi. Taková LinkedIn propojení vám navíc zvýší šanci, že budete kontaktováni i jinými personalisty.

4. Nabízejte se s důstojností

To, že máte profil na LinkedInu, samo o sobě neznamená, že hledáte práci. Přes 70 procent lidí jsou takzvaní pasivní uchazeči trhu práce. To znamená, že místo neshánějí, i přesto, že se on-line prezentují. Pokud by jim však přišla ta správná nabídka, mohou ji reflektovat.

Chcete-li dát personalistům vědět, že práci aktuálně hledáte, zmiňte to na svém LinkedIn profilu, pokud tím neohrozíte současné zaměstnání. Svůj titulek si můžete změnit například na: Nabízím široké zkušenosti strojírenského technologa nebo Hledám nové pracovní uplatnění.

Při přímém kontaktování potenciálních zaměstnavatelů je strohé zaslání životopisu často málo pro odlišení se v záplavě jiných. Zkuste na sebe upozornit například videem, ve kterém shrnete základní body vašeho profesního profilu a toho, co hledáte. Být obyčejný dnes není „in“. Musíte nabídnout více.

5. Zmodernizujte si svůj životopis

I když osobně klasickým životopisům už moc času nedávám a myslím, že je brzy nahradí jiný formát, u většiny společností je stále vyžadují. Lidé v pokročilejším věku mohou za sebou mít mnoho pracovních úvazků a jejich životopis pak zabírá i několik stran. Doporučuji, aby délka životopisu nepřekročila dvě strany. Vynechejte ty nejstarší pracovní úvazky, pokud nejsou přímo relevantní.

Důležitý není jen obsah, ale i ztvárnění životopisu. Pro skutečně moderní životopis můžete využít například službu Kickresume nebo jobDNES.cz.