Rady: Jak mít peníze na stáří

1. Zvažte, jak spořit

Nejprve udělejte přehled příjmů a výdajů a rozmyslete si, kolik peněz můžete měsíčně dlouhodobě ukládat. Peníze pak investujte. Pro mladší jsou vhodné podílové fondy, pro starší penzijní připojištění, které musí trvat do 60 let věku klienta.

2. Vyberte si penzijní fond

Penzijní fond vyberte podle velikosti a podle dosahovaných výsledků v uplynulých letech. Nemusíte mít strach z omylu, pokud budete mít v budoucnosti opravdu pocit, že jste zvolili špatně, můžete přejít k jinému penzijnímu fondu.

3. Posílejte příspěvky

Podle toho, jak jste se s fondem dohodli ve smlouvě, posílejte na účet svého penzijního připojištění peníze. Nejčastěji to bývá měsíčně. Když se stane, že na splátku nemáte, nic se nestane, pokud jednu platbu vynecháte. Počítejte však s tím, že spořit musíte tak, abyste do svých 60 let uložili včas 60 měsíčních příspěvků. Jinak byste museli s žádostí o penzi počkat, dokud i druhou podmínku nesplníte.

4. Těšte se na státní podporu

Stát vaše spořicí úsilí podpoří příspěvkem. Ten začíná na padesátikoruně, pokud si sami spoříte stovku, a končí na 150 korunách, pokud si ukládáte měsíčně 500 korun.

5. Snižte si daňový základ

Kdo si chce spořit víc než 500 korun měsíčně, získá ještě jednu výhodu: bude moci platit nižší daně. Prvních 500 korun spoření přitom není daňově zvýhodněno, na ně se vztahuje státní podpora. Odečíst z daňového základu lze až to, co je „navíc“. Například při spoření 600 korun měsíčně lze snížit daňový základ o 1200 korun ročně. Maximálních 12 000 korun, si z daňového základu odečte ten, kdo měsíčně spoří 1500 korun. Skutečná výše úspory pak závisí na daňovém pásmu, ve kterém klient platí daně.

6. Když se to hodí, spořte víc

Máte-li zrovna dobré období, můžete spořit víc. Je však potřeba oznámit to penzijnímu fondu, aby zvýšené platby nepovažoval za předplatné a aby k nim žádal státní podporu ve správné výši. Platí to samozřejmě i naopak, v případě, že chcete po nějakou dobu platit méně nebo vůbec.

7. Ptejte se zaměstnavatele

Informujte se v práci, zda zaměstnavatel poskytuje těm, kdo si spoří na stáří, příspěvek. Pokud ano, požádejte o něj.