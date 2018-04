Psycholog radí, jak zatočit s únavou v práci

, aktualizováno

Většinou se to stává po poledni. Najednou se cítíte hrozně unavení a oči se vám zavírají. Potřebovali byste si na chvilku odpočinout, natáhnout se, ale to nejde, jste přece v práci. A kolegové nesmí nic poznat. Je to zimní únava, nebo máte nějaký vážnější problém?