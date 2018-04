Pět rad, jak ohlídat věci na tuzemské dovolené a finančně netratit

S klasickou pojistkou neuspějete. Pojišťovny sice kola pojišťují, ale obvykle jen v místě trvalého bydliště, ne na cestách. Připojistit kolo na výletě si můžete u Allianz (v rámci tuzemského cestovního pojištění), u Slavie (pojištění domácnosti, pojištěno i odcizení z uzamčeného stojanu na cestách). Česká pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna nabízejí i individuální pojištění kol. U kola v hodnotě 15 tisíc korun by vás však roční pojistné přišlo zhruba na tisícovku a počítat musíte ještě se spoluúčastí.

Za kolo zaparkované u restaurace na místě, které je k tomu určené, ručí provozovatel restaurace. "Standardem by měl být kvalitní stojan, který umožňuje opření i zamčení kola rámem, a zapůjčení zámku. V řadě objektů označených "Cyklisté vítáni" se kola uzamykají ve speciální místnosti či pod dohledem kamery," vysvětluje Petr Kazda z projektu Cyklisté vítáni. Žádost o náhradu škody uplatněte u provozovatele, aby mu pojišťovna škodu proplatila, bude třeba věc ohlásit policii.

Pozor: Když si kolo necháte mimo stojany, opřené o zábradlí, provozovatel odpovědnost nenese. Pokud restaurace stojany nemá, je dobré se zeptat, kam si máte kola uložit.

Kdyby se úraz stal vinou lanového centra (selhalo by zajištění, trenér by klienta nepoučil o bezpečnosti...), mohli byste po provozovateli požadovat odškodné. Pokud je to však skutečně nešťastná náhoda, na událost se vztahuje klasické úrazové pojištění. Pozor však na to, které sporty zahrnuje právě vaše pojistka -některé netypické aktivity, jež chce člověk v rámci dovolené vyzkoušet, bývají ve výlukách – třeba bungee jumping, zorbing, paragliding. Ani provozovatelé obdobných atrakcí přímo na místě žádné speciální pojištění nenabízejí.

Pozor: Jestli nemáte úrazové pojištění a uvažujete o sportovních aktivitách během dovolené, ptejte se po krátkodobé pojistce. Nabízejí ji například Allianz, Česká pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, Uniqa a Česká podnikatelská pojišťovna.

Na vodě je běžné, že se lodě ukotví u břehu a jde se na hrad, na oběd nebo jen tak na procházku. Za takto odložené věci vám však nikdo neručí a co víc, vy sami budete muset uhradit škodu půjčovně lodí (polyetylenová kánoe stojí kolem 14 000 korun). Stejné je to i v případě, že loď "utopíte" pod jezem. Pojišťovna vám nezaplatí nic, protože věc nebyla ve vašem majetku, a nepomůže vám ani pojištění odpovědnosti, protože to poškození vypůjčených věcí z pojistných událostí vylučuje.

Ani půjčovny lodí nemají na ztrátu během plavby žádné pojištění. "Pokud někdo k vypůjčení lodi připojištění nabízí, je to pojistka proti poškození. To je však pro klienty zbytečný výdaj, protože moderní lodě jsou nerozbitné," vysvětluje David Chadim z půjčovny lodí a raftů Kanak.

Pozor: Loď nenechávejte bez dozoru, lepší je jezdit v partě a u zakotvených lodí nechávat hlídače. V kempu nechávejte lodě na místech, které určil provozovatel, jen tak po něm v případě krádeže můžete chtít náhradu škody.

Jízdní kolo můžete ve vlaku přepravit jako spoluzavazadlo (cena je 25 korun za vlak nebo 50 korun za den). V takovém případě si cestující kolo nakládá a vykládá sám, jeho starostí je i dohled během cesty. Když využijete služby úschova během přepravy (30 korun za vlak, 60 korun na celý den), předáte při nástupu kolo zaměstnanci do označeného vozu a následně si ho při výstupu u vagonu vyzvednete. Při přestupu si kolo musíte přendat sami, nemůže se tedy stát, že by bylo zaměněno během jízdy.

Pokud při přepravě dojde k poškození (třeba při neopatrné manipulaci), je možné podat reklamaci a žádost o náhradu škody na Generálním ředitelství ČD na úseku zákaznické péče. Při reklamaci a žádosti o náhradu škody je třeba mít originály použitých přepravních dokladů (jízdenku, doklad o přepravě kola, případně i rezervaci), ideální je potvrzení o poškození od personálu.

Pozor: Poškození zdokumentujte, předložte příslušné doklady za opravu. Dražší, s kolem pevně nespojené součásti sundejte, například cyklocomputer, pumpičku, osvětlení… České dráhy na svých stránkách upozorňují, že neručí za škody vzniklé ztrátou takových věcí.

Pořadatelé festivalů se zapřísahají, že dělají vše pro to, aby se podobné věci stávaly co nejméně. "Zavádíme osvětlení, organizujeme bydlení tak, aby lidé, kteří se znají, měli stany u sebe. Každý rok navyšujeme počet členů ostrahy. Jsme v kontaktu s policií," popisuje Michal Thomes, ředitel festivalu Rock for People.

Pokud už se krádež stane, pořadatelé se sice snaží pomoci (telefonáty, jídlo, pití…), za škodu však podle svých slov nenesou odpovědnost. Podle advokáta Tomáše Pelikána však provozovatel kempu odpovědnost má, pokud jste věci měli na místech, které k odkládání obvykle slouží. A nemůže se jí zprostit jednostranným prohlášením (například Za odložené věci neručíme).

Náhrada škody je omezena, pokud jde o cennosti, klenoty a peníze, a to do výše pět tisíc korun. Za ostatní věci však limitována není. Poškozený by tudíž měl uplatnit náhradu škody u provozovatele kempu, měl by být schopen prokázat, co mu bylo odcizeno, vhodné je přivolat policii. Provozovatel kempu by pro takové případy měl být pojištěn. Pokud s ním není řeč, musíte sami zvážit, zda se vám finančně i časově vyplatí obrátit se na advokáta a spolu s ním na soud. Negativně se k situaci stavějí i pojišťovny. Připouštějí jen možnost plnění z pojistky domácnosti, ale to pouze v případě, že by šlo o loupežné přepadení – tedy situaci, kdy by zloděj vzal věci za použití násilí. Samozřejmě i pak musí událost vyšetřovat policie.

Pozor: Na hromadných akcích využívejte úschoven a uzamykatelných boxů. Bydlete spolu s partou, snažte se, aby vždy někdo byl v okolí stanů.