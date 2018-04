Zadlužil se, aby splatil dluh za rodiče. Teď je na pokraji bídy

Oba Milanovi rodiče přišli loni o práci. Aby mohli vyjít s penězi do dalšího měsíce, řešili to půjčkou. Jedna ale nestačila, proto si vzali druhou a splácení úvěrů jim začalo přerůstat přes hlavu. "Pak si naštěstí našel práci alespoň otec," říká Milan. Jenomže dluhy byly již vysoké, celkem 160 tisíc korun.

Milanovi bylo rodičů líto. Měl v té době stabilní a dobře placenou práci, a aby si ji udržel, potřeboval si koupit automobil. Rodičům proto nabídl řešení jejich problému: "Vezmu si vyšší úvěr, zaplatím váš dluh a za zbytek si pořídím auto." Rodiče nic nenamítali. A tak si Milan půjčil 250 tisíc korun se splatností na sedm let a za rodiče dluhy uhradil.

Během dalších měsíců se ale rodinné vztahy vyhrotily. Na půjčku totiž zůstal sám a rodiče se tvářili, že je to již jen jeho problém. "V jednom kuse jsem se s nimi hádal, až jsem to nevydržel a odstěhoval se od nich. Žiji teď v garsonce, kde je měsíční nájem pět tisíc korun. Po uhrazení splátky úvěru a všech dalších nutných výdajů na bydlení mi z 15tisícového příjmu zůstávají na živobytí dva tisíce korun," přibližuje mladý muž svou finanční krizi.

Svízelnou finanční situaci zhorší ztráta zaměstnání

Aby toho nebylo málo, přišel teď o práci. "Od 1. října se půjdu přihlásit na pracovní úřad. Nenechávám nic náhodě, hledám si nové místo, jak ale řešit finanční problém? Když prodám auto, celý dluh to nesmaže. Přivítám každou pomoc a radu," požádal redakci iDNES.cz.

Co dělat v takové situaci? Existuje nějaké východisko? A je postoj rodičů, za které Milan uhradil vysoký dluh, v pořádku? Zeptali jsme se odborníků z Poradny při finanční tísni, advokáta Libora Basla z advokátní kanceláře Baker & McKenzie, finanční poradkyně Moniky Fundové z Broker Consulting a odborníků z ČSOB, u které má Milan úvěr.

Co dělat : Rady odborníků

1. Informujte věřitele, požádejte o pomoc s řešením

Úvěr, který si Milan vzal u ČSOB, nebyl pojištěný proti neschopnosti ho splácet kvůli ztrátě zaměstnání. Milan by měl proto ihned začít s bankou jednat a nečekat, až nebude mít na splátky. Na pobočku banky je potřeba přinést písemné vysvětlení složité životní situace a připojit i potvrzení úřadu práce, které doloží aktivní hledání nové pracovní příležitosti.

Může se hodit Hledáte novou nebo lepší práci? Na jobDNES najdete přes 17 tisíc pracovních nabídek.

Jestliže banka uvidí, že je Milan aktivní a nestrká ve složité životní situaci hlavu do písku, může mu povolit takzvanou restrukturalizaci úvěru. Toto řešení sice půjčku celkově zdraží, ale sníží splátku, a tím i měsíční zátěž na domácí rozpočet.

Požádat soud, aby povolil vyhlásit Milanovi osobní bankrot, v tomto případě nejde. "Milan by musel mít minimálně dva závazky u dvou různých věřitelů," upozorňuje David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni, která poskytuje bezplatné poradenské služby.

2. Žádejte o odklad splátek jistiny a prodloužení splatnosti

Milan si půjčil peníze pouze u jednoho věřitele, a to u ČSOB. Úvěr ve výši 250 tisíc korun má od května 2011 se splatností na sedm let a měsíčně splácí 5 000 korun (včetně poplatků za správu úvěru a pojištění pro případ trvalé invalidity a smrti). Ve složité životní situaci může banku písemně požádat buď o odklad splátek jistiny na šest měsíců, případně o prodloužení splatnosti úvěru nejlépe na 10 let, nebo o kombinaci obou možností.

"Věřitel bude při svém rozhodování přihlížet k úvěrové historii klienta a k tomu, zda i v minulosti hradil své závazky řádně. Pokud rozhodne kladně, snížení splátek a rozvržení splácení úvěru na delší dobu by pomohlo Milanovi vyspravit současný napjatý měsíční rozpočet. Odklad splátek by mu zase mohl pomoci překlenout situaci, pokud by se mu nepodařilo nalézt ihned nový navazující příjem," přibližuje Michaela Bonková z Poradny při finanční tísni.

V případě, že banka povolí odklad splátek jistiny na šest měsíců, mohl by Milan splácet jen úroky a poplatky. Podle orientačních výpočtů, které provedla ČSOB, by tak platil měsíčně zhruba 2 557 korun. Pokud banka povolí i prodloužení splatnosti na 10 let, sníží si tím Milan měsíční splátku zhruba na 3 850 korun (včetně pojištění a poplatků za správu úvěru). "Za povolení restrukturalizace a dodatek k úvěrové smlouvě zaplatí 1 000 korun," dodává Pavla Hávová, mluvčí ČSOB.

3. Požádejte rodiče o vrácení peněz do dvou let od poskytnutí

Úvěr ve výši 250 tisíc korun je skutečně jen a jen dluhem Milana. V tom mají jeho rodiče pravdu. "Nicméně syn poskytl rodičům peníze na splacení jejich dluhu ve výši 160 tisíc korun, a tudíž má vůči nim odpovídající právní nároky. Základním principem totiž je, že mezi příbuznými fungují až na výjimky stejné právní vztahy jako mezi jakýmikoliv jinými lidmi," upozorňuje advokát Libor Basl z advokátní kanceláře Baker & McKenzie. Jak dodává, v zásadě mohou nastat tři situace: buď šlo ze strany Milana o dar rodičům, nebo jim poskytl půjčku anebo jim poskytl půjčku bez jakékoliv dohody.

A co to znamená? Pokud šlo o dar a rodiče se k synovi chovají tak, že porušují dobré mravy, může Milan požadovat vrácení daru. Jestliže šlo o půjčku, může syn požadovat peníze zpět po uplynutí dohodnuté doby. V případě, že rodičům poskytl peníze bez jakékoliv dohody, jedná se o plnění bez právního důvodu a o bezdůvodné obohacení ze strany rodičů. V takovém případě může požadovat okamžité vrácení peněz, a to do dvou let od poskytnutí finančních prostředků rodičům.

"Doporučuji, aby se syn pokusil s rodiči dohodnout na vrácení poskytnutých prostředků, a to třeba i formou dohodnutého splátkového kalendáře. Pokud se syn s rodiči nedohodne, může se rozhodnout postupovat soudní cestou a požadovat zpět vrácení poskytnuté částky," říká advokát Libor Basl.

4. Na úřadu práce se zajímejte i o sociální dávky

Pokud se Milanovi nepodaří najít práci hned, bude muset vyžít z podpory v nezaměstnanosti, tu bude dostávat ale nejvýše po dobu pěti měsíců.

Protože vydělával v posledním zaměstnání 15 tisíc korun čistého, první dva měsíce dostane 9 750 korun měsíčně (65 procent z čistého příjmu), následující dva měsíce 7 500 korun (50 procent z čistého příjmu) a poslední měsíc, kdy tento poměr klesá na 45 procent, dostane jen 6 750 korun.

Spočítejte si: Příspěvek na bydlení

Na úřadu práce je potřeba se zajímat i o možné sociální dávky, na které vznikne při nízkém příjmu nárok. Na krytí nákladů na bydlení tak Milan může dosáhnout například na příspěvek na bydlení. Dávka je nově vyplácena prostřednictvím sKarty a žádá se o ni na úřadu práce.

5. Uvažujte o prodeji auta, peníze dejte na spořicí účet

V případě, že banka nepovolí restrukturalizaci úvěru a rodiče se budou zdráhat začít synovi vracet peníze, měl by Milan uvažovat o prodeji auta.

Nepřehlédněte Reality test spořicích účtů

"Pořídil si ho kvůli zaměstnání, a protože o práci přišel, tento důvod pominul. Bude to možná bolet, ale auto již není nezbytnou věcí v jeho životě," říká finanční poradkyně Monika Fundová z poradenské společnosti Broker Consulting.

Zároveň radí, aby prostředky, které získá z prodeje automobilu, vložil na spořicí účet a každý měsíc jimi doplňovat výši podpory v nezaměstnanosti. Bude tak moci bez problémů hradit všechny potřebné výdaje, včetně splátek. "Určitě není vhodné tyto peníze použít na částečné umoření úvěru. Tím by se jeho situace nevyřešila, protože by mu i tak zůstala poměrně vysoká měsíční splátka, na kterou by kvůli nízkým příjmům nezbývalo dost peněz," uzavírá poradkyně.