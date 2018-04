Přivydělejte si sběrem bylin. Třeba hluchavka vynese až tisícikorunu

Kdysi jsem si v lékárně koupila sušenou mátu a uvařila si čaj. Fuuuj. Seno s tlustými stonky přelité horkou vodou se vůbec nedalo srovnávat s osvěžujícím mátovým čajem. Tehdy se však sbíralo dobrovolně-povinně ve školách a kvalita podle toho vypadala. Dnes je to jinak.

Ti, kdo byliny vykupují, tvrdí, že kvalita rostlin je dnes vysoká. A dobré jsou i ceny, které za ně sběračům platí.

Výhodou sběru bylin je, že nemusíte mít vlastní pozemek, na němž byliny pěstujete (i když ani to se nevylučuje). Sbírat byliny ve volné přírodě je povoleno. Lépe řečeno: obvykle povoleno. Nesmíte při tom ničit přírodu, dělat nepořádek, zajíždět autem, kam se nesmí, zničit celou lokalitu tím, že byliny vytrháte.

Školení mít nemusíte

Sběrač rostlin nepotřebuje žádnou speciální kvalifikaci. Stačí, když zná danou rostlinu a umí ji zpracovat. Sběrny obvykle vyhlašují, co sbírají a za kolik, ceny se během sezony nemění.

Obvyklý sesychací poměr Kořen a oddenek 1:3 až 1:4

Nať, listy 1:5 až 1:6

Květy 1:7 až 1:8 Příklad: Kontryhel, sbírá se nať. Abyste získali kilogram sušené drogy, je třeba natrhat 5 kilogramů čerstvých rostlin.

Napoprvé je dobré zajet se do „své“ výkupny představit, domluvit, co a za kolik vykupují, říci, kde budete byliny sbírat, zjistit, jestli nemají nějaké speciální podmínky - třeba jestli nepůjčují své vlastní pytle na bylinkovou úrodu.

„Sběračů je dostatek, ale pro některé druhy, například kostival lékařský, hledáme dodavatele obtížněji,“ říká Anna Vraspírová z firmy Gratineria.

Mnohdy se lidé ptají, jaké nejmenší množství má smysl do výkupu nabídnout. Záleží na druhu byliny a na domluvě, obvykle sběrny chtějí alespoň půl kilogramu sušeniny.

Aby to bylo ekonomické, musíte si spočítat, zda se to vyplatí. Rostliny můžete totiž vozit do sběrny osobně, ale mnohde je lze posílat poštou. Za desetikilový balík nepravidelného tvaru zaplatíte poště minimálně 127 korun. Pokud v tom balíku bude 10 kilogramů heřmánkového květu, dostanete za něj tisícovku. Pokud půjde o deset kilo pomerančové kůry, pokryje výplata 140 korun sotva ono poštovné.

Ti, kdo prodávají firmě Byliny Frölich, mohou využít nabídky této společnosti a zaslat byliny přepravní službou za poplatek 75 korun za pytel 25 kilogramů. Částku firma sběračům strhne z „výplaty“.

Kvůli ekonomickému zasílání sběrny doporučují do jedné zásilky dát klidně několik druhů sušených bylin. Každou do zvláštního pytle, označenou druhem, jménem sběrače, případně lokalitou sběru, podle požadavků vykupujícího.

Odesláním vše nekončí

Když firma zásilku obdrží, kontroluje kvalitu rostlin, barvu, vůni, kvalitu usušení. Když nevyhovují, zásilka letí bez náhrady do koše.

„Nebývá to často, naši stálí dodavatelé vědí, co požadujeme. Výjimečně se stává, že někdo doveze nekvalitně zpracované byliny, ty nepřevezmeme,“ popisuje Josef Nápravník ze společnosti Fytonap.

Přivýdělek? Možná to znamená daně

Letní přivýdělek je určitě prima, leč lidé by neměli zapomínat ani na méně veselé záležitosti s ním spojené. A těmi jsou daně. Úplně v klidu mohou být zaměstnanci, kteří si nepřivydělají více než 6 000 korun za rok, a lidé bez zdanitelných příjmů (penze, rodičovská, studenti), pokud nedostanou víc než 15 000 korun. Ti nemají povinnost podávat daňové přiznání, takže ani příjem z bylin nebudou nijak danit.

Kolik dostanete za byliny a plody orientační cena za kilogram bez černý, plod: 65-75 Kč

citron, kůra: 50-55 Kč

divizna velkokvětá, květ: 280-300 Kč

heřmánek lékařský, květ: 100-180 Kč

hloh obecný, plod: 30-40 Kč

hluchavka, květ: 500-1 000 Kč

jeřáb černý (aronie), plod: 80 Kč

jetel červený, květ: 150-200 Kč

lnice květel, nať: 150 Kč

mateřídouška obecná, nať: 75-80 Kč

měsíček lékařský, květ: 80-130 Kč

pomeranč, kůra: 14-18 Kč



řebříček obecný, nať s květem: 25-35 Kč

sedmikráska chudobka, květ: 180-240 Kč

pampeliška (smetanka), kořen: 50-80 Kč

třezalka tečkovaná, nať: 35-40 Kč

tužebník jilmový, nať: 35-40 Kč

Jestliže je někdo tak pilný, že finanční hranici překročí, mohl by spoléhat ještě na pravidlo, že příjmy z příležitostných činností do celkového úhrnu 30 000 korun za rok jsou od daně osvobozené. Otázkou však je, jak se bude váš finanční úřad tvářit na to, že sběr bylin je činností příležitostnou. „Pokud získáte víc, měli byste příjem uvést v daňovém přiznání a zdanit, upozorňuje daňová poradkyně Blanka Štarmanová.



Blanka Marková, též daňová poradkyně, dodává: „Pěstování či sběr léčivek by bylo možné zařadit jako zemědělskou činnost a využít výdajového paušálu 80 procent. Právě u zemědělské činnosti je to možné i u takzvaných ostatních příjmů.“

Zdravotní ani sociální pojištění u osvobozených příjmů řešit nemusíte. Pokud si vyděláte víc, bude se vás týkat nejspíš jen pojištění zdravotní (zaplatíte 13,5 procenta), protože hranice pro placení sociálního pojištění 63 685 korun je občasným sběrem bylin v podstatě nedosažitelná.