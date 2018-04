Haló? Prosím? Kdo volá? Jak správně telefonovat v práci

Možná se vám to už stalo. Sešli jste se s kolegou či klientem na pracovním obědě a dotyčný skoro celou schůzku protelefonoval. To sice lze chápat, ale jen do určité míry.

"Měla by platit přiměřenost. Telefonování při pracovním obědě s kolegy z kanceláře na pracovní témata bych nepovažoval za nic neobvyklého. Témata soukromá bych ovšem odložil na později, nemusíte-li zrovna řešit ztrátu klíčů, ukradené auto nebo dítě zapomenuté ve školce," říká odborník na etiketu Vladimír Smejkal.

Jak na to? Důležité hovory vyřizujte vestoje, lépe se soustředíte. Vsedě je vaše řeč více ležérní.

V úvodu pozdravte, představte se celým jménem a firmou, pro níž pracujete a pamatujte, že způsobem, jakým telefonujete, ji reprezentujete.

V telefonu byste měli znít mile a důvěryhodně, rozhodně nežvýkejte, nepijte, ani nejezte, dávali byste tím najevo pohrdání druhou stranou.

V případě, že se během rozhovoru přeruší spojení, vždy se znovu ozve ten, kdo volal první.

Rozhovor řídí společensky významnější osoba - žena, šéf nebo starší člověk. Hovor také ukončuje.

Jde-li však o významnější schůzku, tedy například s důležitým klientem, telefon by měl zůstat vypnutý a schovaný. "Použil bych ideálně funkci, která se na iPhone jmenuje Nerušit, ostatní telefony ji budou mít také, kdy volajícím odesílá zprávu o zaneprázdněnosti, tiché zprávy (SMS, maily) přijme a my vidíme, kdo nám volal a psal. Totéž platí i pro schůzky osobní, zejména když jde o intimní večer u sklenky vína," říká Vladimír Smejkal, který je také spoluautorem knihy Lexikon společenského chování

Pokládání telefonů na stůl v restauraci je vhodné pouze při pracovním sezení s kolegy či partnery. "Budu-li ale čekat opravdu důležitý hovor, omluvím se společnosti a na stůl jej položím," dodává odborník na etiketu.

Volat v open space? Hlavně potichu!

"Prosím tě, Věro, mluv do toho telefonu trochu potišejc, já se musím soustředit!" Běžný výkřik na pracovištích, kde sedí v jedné místnosti víc lidí – telefonování v open space je dost citlivá věc, pokud tedy nepracujete zrovna v call centru... Je-li hlavní náplní práce intelektuální činnost, obvykle vyžadující soustředění, musíte dodržovat určitá pravidla.

Zásadně by měly být všechny telefony nastaveny na tiché zvonění, vibrování či cokoliv, co neruší okolí. Hlasitý song, který vydává kolegův telefon, dokáže opravdu mnoho lidí značně vytočit. Pracovní hovory logicky každý vyřizuje na svém pracovním místě, ovšem tiše a decentně. Soukromé telefony, které jsou krátké a nerušící, lze také tolerovat.

"Pokud ale nezvládáte emoce, telefonujete s nahluchlou tetou nebo hodláte vylíčit, co jsme předchozí noc dělali s partnerem či partnerkou, pak je nezbytné místnost, kde jsou další lidé, opustit a vyhledat intimnější prostor. Pozor ale na toaletu. Ta nemusí být místem intimním: známé se stalo, že vyřizovala tajný a důvěrný telefon sedíc v kabince a do vedlejší se usadila největší drbna na pracovišti. Hádejte, jak to dopadlo," dodává Vladimír Smejkal.

