Devět užitečných rad, jak ohlídat své peníze a ušetřit nemalé částky

Než si něco koupíte, podívejte se, zda byste to jinde nepořídili levněji. Zbytečné poplatky se nemusí zdát velké - v bance dáte měsíčně o stovku víc, než byste museli, u telefonního operátora další stovku, pojištění tisíc korun za rok, elektřina padesát měsíčně... Když se to na konci roku sečte, jsou to čtyři tisíce. Kdyby vám někdo ukradl peněženku s takovou hotovostí, byli byste naštvaní. A tady ty peníze dáváte dobrovolně. Nebojte se změnit dodavatele u služby, kterou už máte. Využívejte internetové kalkulačky a srovnávače cen. Zkuste třeba www.bankovnipoplatky.com (poplatky za vedení účtu), www.srovnavac.cz (pojištění), www.heureka.cz (zboží), www.srovnejenergie.cz (energie), www.tarifomat.cz (mobilní služby).

Většina z nás utrácí za maličkosti a mnohdy si to za pár minut po zaplacení vyčítá. Nemáme totiž moc přehled o celkových výdajích, a tak nám pár korun za občerstvení, za časopis, za dárek... přijde jako přiměřená částka. Jenže kdyby se to sečetlo! Pomoc je celkem jednoduchá - nenoste s sebou mnoho peněz v hotovosti a kartu si berte ze šuplíku jen na plánované nákupy.

Někteří odborníci doporučují mít dostupnou finanční rezervu tři měsíční platy, jiní dokonce šest. Realita je však taková, že spousta rodin v Česku žije od výplaty k výplatě a rezervu nemá žádnou. Pak stačí i čtrnáctidenní nemoc a je průšvih. Za finanční rezervu byste neměli brát peníze, které jsou třeba v penzijním připojištění - jsou určeny na jiný účel než řešení okamžitých problémů, a navíc přístup k nim není rychlý, výpovědní lhůta bývá tři měsíce. Rezervu si ukládejte na spořicím účtu nebo třeba na účtu banky, která poskytuje služby zdarma.

Přemýšlejte o tom, proč a nač spoříte. Rezervu mějte uloženu tak, aby byla k dispozici okamžitě. Pokud na něco konkrétního spoříte - auto, nová kuchyň, cesta kolem světa - dávejte si peníze do jiné škatulky, která třeba v pětiletém horizontu vydělává víc než spořicí účet. Hodí se stavební spoření, dluhopisové fondy. A založte si spoření i na takzvané dlouhé peníze - budou jednou tvořit významnou část vaší penze. Čím delší doba spoření přitom je před vámi, tím odvážnější v investování peněz můžete být a můžete se pustit třeba do obchodování s akciemi.



Pokud vám měsíčně z výplaty nezbývá víc než tři tisíce korun, vsaďte na jistotu. Když dva tisíce budete ukládat do stavebního spoření, jsou to peníze, které během šesti let přinesou jisté zhodnocení 3,7 procenta a ještě jsou ze zákona pojištěné. Pro lidi nad 55 let je ještě výhodnější penzijní připojištění - během pěti let lze díky státnímu příspěvku počítat se zhodnocením kolem pěti procent při ukládané tisícikoruně měsíčně.

Jestli máte v rozpočtu ještě další rezervy, nebojte se investovat. Nejjednodušším způsobem je nákup podílových fondů. Pamatujte přitom na jednoduché investorské pravidlo - vklady bezpečné a uložené na krátkou dobu nepřinášejí vysoké zisky. Dobrý výnos můžete čekat třeba při nákupu fondů akciových, ty jsou však určeny k dlouhodobému investování a počítat se musí i s rizikem propadu.

Ze zákona musíte mít povinné ručení na auto (pokud ho vlastníte) a maximálně rozumné je pojistit si odpovědnost v běžném životě, což je vlastně obdoba povinného ručení na jiné situace, než je řízení vozu. Pojištění odpovědnosti vyjde na čtyři sta korun ročně pro celou rodinu a vy máte jistotu, že když způsobíte škodu do milionu korun, zaplatí ji pojišťovna. Ostatní pojistky volte zejména podle toho, zda je potřebujete. Dobře vážit pro a proti byste měli zejména u životních a zdravotních pojistek.

Jednoduché (a nedodržované) pravidlo říká: půjčujte si jen na to, co bude mít svou hodnotu i ve chvíli, kdy splatíte. Takže stop půjčkám na spotřební elektroniku, na dovolenou, či dokonce na obvyklé nákupy. Přijatelné jsou pouze půjčky na vzdělání, na bydlení a při dobrých propočtech na podnikání. Nikdy si nepůjčujte na to, abyste mohli půjčené peníze investovat do jediného zaručeného produktu, který vám někdo nabízí. V takovém případě nejde o investici, ale o loterii.

Zaručit se za cizí půjčku je jistě znakem kamarádství, ale než to uděláte, několikrát vše zvažte. Skutečně jste ochotni úvěr splácet, když to dlužník nebude dělat? A jste si vědomi, že ručitelský závazek může být pro vás samotné problém, když si třeba budete chtít vzít hypotéku?