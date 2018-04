Pět rad pro lidi přes padesát, jak v práci vyniknout nad mladšími

1. Neustále se vzdělávejte

Vzdělání není užitečné jen tehdy, když ho potřebujete v současné práci. Je to základní požadavek. Pouze v minimu oborů můžete zůstat experty, po kterých je poptávka, pokud se stále neučíte a nevyvíjíte.

Odložte výmluvy na stárnoucí mozek, mladí zase mají hlavu plnou sexu nebo hudby a také musí učení zvládnout. Neumíte-li anglicky ani přečíst e-mail a na počítači končíte s uložením textového souboru, pak rozhodnutí zaměstnavatele dát přednost mladšímu uchazeči, který ovládá jazyky i počítače bezvadně, není možná diskriminací, ale jeho racionální volbou.

Neustálé vzdělávání vás udržuje otevřené změně. Cvičí mozek i pro další pracovní aktivity. Nejlepší způsob, jak se ke vzdělávání donutit, je nikdy s ním nepřestat.

2. Naučte se procházet změnou

Pokud někdo pracuje 15 či 20 let u jednoho zaměstnavatele, pak si natolik zažije mnohé zvyky (i zlozvyky), že se bude jen obtížně přizpůsobovat jiné práci, kde se věci prostě dělají jinak. Kdo vícekrát změnil pracovní místo, ví, že na každém se musí učit něco nového. Tuší, jak si se změnou poradit. A proto se jí nebojí. Tyto schopnosti ale nelze získat jinak než právě větší změnou, kterou byste měli udělat alespoň několikrát v pracovním životě.

3. Nevnímejte pracovní svět optikou věku

Když budete u pohovoru působit sympaticky a aktivně, s vnitřním přesvědčením, že vás daná práce, firma nebo obor zajímá – tedy ne že jen potřebujete překlenout pár let do důchodu – svou šanci na přijetí radikálně zvýšíte. Totéž učiníte, pokud se u pohovoru nebudete věnovat vyprávění, jak vás bývalý zaměstnavatel propuštěním po tolika letech zklamal. Nepovídejte jen o minulosti, ale dejte najevo také zájem o budoucnost.

Máme práci pro každého Vyberte si ze žhavých pracovních nabídek na jobDNES.cz.

Jestliže se nedokážete zbavit přesvědčení, že „pouze my starší víme, jak běží svět“, a neskousnete, že váš šéf je o dvacet let mladší, vaše šance na získání práce nebudou nejvyšší. Možná máte výrazně mladšího zubaře a nevadí vám to. Tak proč by to měl být problém u šéfa nebo u kolegy?

Přestaňte vnitřně posuzovat pracovní svět optikou mladší-starší a ostatní už se tak nebudou dívat na vás. Přestaňte používat fráze jako: To si nemůžeš pamatovat nebo Však počkej, až budeš starší.

4. Stýkejte se s lidmi různého věku

Vyhněte se pracovnímu styku pouze se svými vrstevníky. Snažte se, abyste byli v kontaktu s lidmi výrazně mladšími i staršími. Aktivně pěstujte kontakty s kolegy a známými z nejrůznějších oblastí. Moderně se tomu říká networking.

Díky tomu budete nejen umět jednat s různými typy lidí, ale mnozí z nich vám možná v budoucnu pomohou najít práci. A u pohovoru s personalistou o dvacet let mladším bude poznat, že jste na takový věkový rozdíl zvyklí.

5. Připravujte si alternativy

Zamyslete se, jak rizika nezaměstnanosti po padesátce eliminovat. Možná si můžete v případě vyhazovu otevřít malou živnost, kterou léta plánujete. Nebo byste mohli vypomoci v rodinném obchůdku. Třeba se to nestane. Je ale vhodné mít několik alternativ, na které se můžete dlouhodobě a paralelně se svou prací připravovat (studiem, získáváním dovedností nebo sháněním informací).