Jak zabodovat na pracovní schůzce? Zkontrolujte zuby a pozor na úsměv

V šuplíku pracovního stolu manažerů, obchodníků, nebo prostě všech lidí, kteří často diskutují s ostatními, by neměl chybět zubní kartáček a pasta. Kdo ho tam nemá, patří podle knihy Profesionální image ke kancelářským barbarům. Stane se, že po pracovním obědě ulpí mezi jedničkami kus špenátu a vy se smějete na poradě, aniž byste tušili, jak strašlivý pohled z druhé strany to je. Péče o zuby je v českých manažerských kruzích zatím prý velmi nedostatečná.

Autorky knihy Susan Bixlerové a Nancy Nix-Riceové radí čistit si zuby po obědě a před každou pracovní schůzkou. A pokud jste typ člověka, kterému se mezi zuby zachycují všechny možné zbytky jídla, měli byste mít ještě někde v kapse schovanou dentální nit.

Pokud se chcete přiblížit americkému vzoru, kde jsou na zuby všichni extrémně hákliví a nepěstěným chrupem opovrhují, objednejte se dvakrát ročně na profesionální čištění a také na bělení zubů. Přijde vás to sice na pěkný "majlant", ale směle pak můžete vyrazit se zářivým úsměvem na všechny porady světa.

S úsměvem vyčkejte

Ale zase s ním příliš neplýtvejte. Silou úsměvu se zabývají i vědci, kteří vytvořili škálu různých typů úsměvů a rozdělili je do mnoha skupin: na hřejivé a studené, měkké a napnuté, skutečné a hrané... Jak vyladit ten pracovní?

Podle autorky knihy Jak mluvit s kýmkoliv o čemkoliv Leily Lowndesové nesmí být úsměv především zbrklý. V minulosti se radilo každému, kdo si vzal slovo před publikem, okamžitě roztáhnout pusu od ucha k uchu. Toto okamžité zazubení však podle ní nemá pro dnešní sofistikované obecenstvo žádnou váhu.

S úsměvem se musí vyčkat. Nesmíte vypadat tak, že se smějete na každého, koho potkáte. Místo toho se při setkání s kolegou či klientem nejprve zadívejte do jeho tváře. Pak udělejte pauzu a poté se do něj vpijte očima. Je to takový úvod. Následně nechte, aby úsměv zaplavil vaši tvář a přelil se do vašeho pohledu.

To zpoždění na zlomek vteřiny druhého přesvědčí, že váš úsměv je nefalšovaný a určený jen jemu. Když dokážete pomalu vykouzlit široký úsměv, budete mít v pracovním i osobním životě velkou výhodu a budete vypadat důvěryhodněji.

S poznámkami na vizitkách okouzlíte

Rada pro muže Zvažte, jakou kravatu si před odchodem do práce uvážete. Měla by dodat osobitost a švih. Žluté kachničky nebo myšák Mickey, byť darovaní z lásky, vyvolají jen uchechtávání kolegů v kuchyňce. Univerzálním materiálem pro kravaty je čisté hedvábí, nebo směs vlny a hedvábí. Kvalitu poznáte podle fixační vložky, má být jemná a bytelná. A podle diagonálního střihu napříč vlákny.

Tradiční barvou kravaty jsou odstíny červené, ideálně burgundská, rezavá či slézová. Pěkná je námořnická modrá, žlutá, tmavošedá, černá.

Nejlepší vzory jsou tkané světlé puntíky o velikosti špendlíkové hlavičky či fuláry, tedy drobné, rovnoměrně rozmístěné geometrické motivy.

Kolegy a partnery nezískáte jen zářivým úsměvem, ale i připomenutím určité zkušenosti v pravou chvíli. Je to jednoduchý trik. Stačí mít u sebe pero a pohybovat se na zajímavém večírku. Korzujete a seznamujete se s lidmi různého zaměření a z různých firem. Tu se zapovídáte s bankéřem, tamhle zase s "píáristou", s obchodním ředitelem a jeho manželkou, která peče fantastické koláče a má cukrárnu...

Víte, že byste se na ně někdy mohli pracovně obrátit, že se vám takový kontakt hodí. Vyměníte si tedy vizitky. Za pár měsíců si na setkání vzpomenete, najdete vizitku a píšete: "Před půl rokem jsme se potkali na večírku banky a já se teď na vás obracím s prosbou.... a tak dále. Váš e-mail však mnohem lépe zapůsobí, když v něm třeba někde na konci zmíníte něco osobního, něco, o čem jste se tehdy na tom večírku bavili. Ale jak si na to vzpomenou v záplavě jiných informací?

Ve chvíli, kdy na večírku dostanete vizitku, nenápadně si na její zadní stranu poznamenejte něco o dotyčném člověku. Třeba to, že se zmiňoval, že jeho nejoblíbenější víno je Sylvánské zelené, nebo že četl výbornou knihu. Nebo že má rád sushi. A v e-mailu to pak zmíníte. "Měl jste od té doby někde nějaké dobré Sylvánské zelené?" Nebo "Četl jste od té doby zase nějaký výborný román, který byste mi doporučil?" Takovou poznámkou získáte přízeň každého.

Čistíte si v práci zuby?