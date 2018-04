Máte odvahu a zdravý rozum? Podnikejte. Šest kroků pro úspěšný start

Dostali nápad, na nic nehleděli, vrhli se do práce bez plánů a rozvahy a uspěli. I takové podnikatelské příběhy lze najít. Ale jde o šťastné výjimky. Lepší je cestu živnostníka pečlivě naplánovat a rozmyslet. V šesti bodech vám poradíme, jak na to.

1. Uspořádejte si myšlenky

"Je důležité reálně zhodnotit příležitost na trhu, v zásadě si uvědomit, pro koho je produkt nebo služba určena a jakou reálnou potřebu lidí řeší. Zní to intuitivně a logicky, nicméně často to začínající podnikatelé podceňují," říká Adam Kočík, člen Investiční komise J&T Ventures a zároveň hodnotitel projektů v soutěži Nápad roku. Nabízí následující kroky:

Ověřte zájem zákazníků o produkt, zda jsou ochotni za něj zaplatit požadovanou cenu.



Udělejte analýza trhu: jaké přímé i nepřímé služby/produkty již existují, zda daný produkt přináší pro zákazníka nějakou přidanou hodnotu oproti stávajícím produktům, zda dokáže změnit vnímání lidí na daný produkt a zda změní chování zákazníků.

Udělejte analýzu konkurence.



Sestavte finanční plán - spočítejte, zda se projekt vyplatí po ekonomické stránce a stanovte výši předpokládaných nákladů.



Ověřte si svůj nápad, ideální je v prvotní fázi Business Model Canvas, který lze zdarma stáhnout zde.

2. Cesta na úřady

V první řadě musíte získat podnikatelské oprávnění, většinou formou živnostenského listu, který získáte na živnostenském úřadu. Pro některé dílčí živnosti je zapotřebí mít i vyjádření jiného úřadu (autodoprava), nebo založit společnost zápisem do obchodního rejstříku. Pokud si chcete být jistí, že budete mít vše potřebné, využijte třeba portálu zalozfirmu.cz nebo businessinfo.cz.

Jaké projekty mají na trhu šanci Andělští investoři a fondy sledují několik kritérií pro výběr projektů k investici: ojedinělost/inovativnost produktu či služby



unikátní řešení



složení týmu



velikost trhu, tržní příležitost



funkční příjmový model

Například Fond J&T Ventures investuje kapitál v rozmezí 1 až 10 milionů korun na projekty především v oblasti internetu, technologií, zdravotnictví, financí a nových produktů pro retailové využití.

"Některé specifické činnosti vyžadují povolení i dalších úřadů, například energetici musí na energetický regulační úřad, makléři, pojišťováci zase na ČNB. Živnostenský list stojí dnes 1 000 korun, založení firmy od 13 500 korun. Doba vyřízení živnosti je zhruba týden, v některých místech dokonce na počkání, firma trvá zhruba tři týdny," říká Petra Pavičová, hlavní organizátorka soutěže začínajících podnikatelů Rozjezdy roku a také CSR manažerka společnosti T-Mobile.

Dále se musíte přihlásit na finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, ale většinou stačí pouze návštěva živnostenského úřadu, který to vyřídí za vás.

Společnosti se musí hlásit pouze na finančním úřadu, na sociálce a u zdravotní pojišťovny v případě, že rovnou plánujete někoho zaměstnat. Výhodou je, že od 1. ledna 2014 výše minimálního základního kapitálu je u společností s ručením omezeným (s.r.o.) stanovena na jednu korunu, tudíž zakladatel nepotřebuje investovat do základního kapitálu společnosti jako dřív.

Další registrační povinnosti jsou závislé na konkrétním typu podnikání, poradí vám na živnostenském úřadu, zda musíte ještě například na hygienu, hasiče, krajský úřad...

3. Kde vzít peníze?

Každý začínající podnikatel by si měl před zahájením činnosti spočítat, jaké výdaje budou s jeho podnikáním spojené, a to alespoň na období prvních 12 až 18 měsíců. Musí si uvědomit, že do chvíle, než jeho podnikání začne generovat příjmy, bude pravděpodobně svůj projekt financovat z vlastních zdrojů. Klasický postup získávání finančních prostředků pro podnikání je:

Přihlaste se do soutěže Začínají podnikatelé mohou zkusit štěstí v soutěžích, které oceňují a podporují zajímavé projekty. www.rozjezdyroku.cz: registrovat se můžete do 24. března. Zájemci mohou využít edukačního videa Jak sepsat projekt, na on-line webináři Rozjezdů. "T-Mobile se spolu s partnery opět rozhodl podpořit začínající podnikatele, kteří se sami snaží aktivně snížit nezaměstnanost v regionech, kde je situace tíživá," říká Petra Pavičová z T-Mobile. www.napadroku.cz: zájemci se mohou hlásit do 10. května. "Soutěž je určena pro všechny, kdo mají na papíře nebo ve fázi rozjezdu zajímavý podnikatelský nápad či rozběhnutý projekt a chtějí pomoci s jeho uvedením na trh či jeho dalším rozvojem. Ať formou investice, zpětné vazby od odborníků, nových kontaktů či medializace," říká Martin Kešner, manažer soutěže Vodafone Nápad roku.

Vlastní zdroje - vlastní úspory, boostrapping (financování svépomocí z jiných než tradičních externích zdrojů) nebo finanční prostředky od rodiny, přátel a bláznů (z anglického „FFF“ Family, Friends and Fools).

Cizí zdroje - v další fázi, kdy podnikání generuje určité příjmy, je možné se pro získání dalších peněz obrátit na business anděly (soukromé investory) či fondy rizikového kapitálu (Venture Capital fondy). "Obě tyto skupiny investorů investují peníze do společností výměnou za podíl v dané společnosti. Jejich cílem je zhodnocení investice ve střednědobém horizontu 3 až 5 let," říká Adam Kočík z J&T Ventures a dodává, že andělé a VC fondy mnohdy neposkytují pouze finanční prostředky na rozvoj firmy, ale též osobní zkušenosti, obchodní kontakty a strategické vedení, které je pro podnikání stejně důležité jako finance.

Business Angels jsou většinou úspěšní podnikatelé, kteří poskytují finanční zdroje na rozjezd podnikání, a to zejména v oboru, v kterém sami podnikají. Zaměřují se na financování jednoho či malého počtu podnikatelských nápadů.



Venture kapitálové fondy (VC fondy) jsou investiční fondy, které mají od investorů finanční kapitál pod správou a investují jej do začínajících podniků. VC fondy se liší ve velikosti investice a v tom, v jakém období rozvoje podniku kapitálově vstoupí do společnosti. Může to být tzv. Seed a Early stage Fondy (raná fáze rozvoje podniku, investice od 500 000 do 10 000 000) a Growth Fondy (investují později, kdy podnik již vydělává a chce získat další finanční zdroje pro rychlý růst, zahraniční expanzi...)

Bankovní financování - je možné využít také úvěr od banky, ale ta půjčí až v případě, že prokážete dlouhodobou životaschopnost vašeho podnikání. Někdy stačí i dobře připravený podnikatelský projekt.

4. Jakých chyb se vyvarovat?

Nezapomínejte si připomínat cílovou skupinu, na kterou svůj produkt či službu míříte. "Často se setkávám s odpovědí: My máme produkt pro všechny. Tudy cesta opravdu nevede, podívejte se na to, pro koho primárně je vaše služba určena, komu nejvíce pomůže vyřešit nějaký problém či situaci. Na tuto cílovou skupinu potom zaměřte i komunikaci. Tato cílová skupina je pro vás ta nejdůležitější, ta která ji bude kupovat a dále doporučovat," upozorňuje Petra Pavičová.

Krok za krokem, jak uvažovat:

Nechoďte na trh se složitým produktem či službou, která neřeší reálnou potřebu lidí, nebo řeší potřebu velmi malé, limitované skupiny lidí, případně potenciální zákazníci nejsou za dané řešení ochotni zaplatit požadovanou cenu.



Podívejte se na tržní prostředí realisticky.



Sestavte si funkční tým zaměstnanců.



Nepodceňujte výši provozních nákladů, nastavte si správně zálohy na energie, vyberte výhodný tarif na telefon...



Odhadněte reálně čas, který budete muset podnikání věnovat. Počítejte s delší pracovní dobou než jen osm a půl hodiny.



Podělte se o svou práci ze zaměstnanci či externími spolupracovníky. "Začínají podnikatelé mají často tendenci všechno zvládnout sami, nebrat zaměstnance, šetřit na externích konzultacích. Tím se zahrabou do administrativy a problémů běžného provozu a nezbývá jim čas se nadechnout, zamyslet, upravit, revidovat nebo přeplánovat podnikatelský plán," říká Petra Michalská, MSE Happiness Manager v České spořitelně, která pomáhá malým a středním firmám.



Neotálejte dlouho s prvním krokem. Je jasné, že první krok je tím nejtěžším, ale na druhou stranu, jestli uspějete, to nepoznáte jinak, než že se do toho pustíte.

5. Chci zkusit franšízu

Výhodou franšízy může být, že se jedná zpravidla o zavedenou značku, která má zajištěný odbyt. Je tak možné získat od počátku určitý trh, na který by začínající nezkušený podnikatel nemohl dosáhnout nebo jej budoval dlouho.

"Nevýhodou je omezování v rozhodování, nutnost podřídit se jednotnému konceptu a vyšší kontrole a také placení poplatků. Vše také závisí na místním posouzení podmínek, zda franšízový koncept má v dané lokalitě potenciál být úspěšný. Může se jednat o specifický produkt, který místní komunitu neláká," říká Petra Pavičová, podle níž by pak mohla být ztráta z podnikání ještě vyšší, než kdyby to člověk zkusil sám.

6. Mám to "zabalit"?

"V případě, že během jednoho roku u internetových projektů a až dvou let u ostatních projektů nemáte pravidelně rostoucí tržby či pravidelně rostoucí přírůstek uživatelů či zákazníků, je potřeba minimálně důkladně zrevidovat obchodní plán a strategii. Případně projekt ukončit," radí Adam Kočík.

A Petra Michalská z České spořitelny k tomu dodává: "Je to hrozně těžké, protože se do podnikání pouštíme plni ideálů a s vírou, že to zvládneme. Ale umět to dobře a včas zabalit je také umění. Riskovat, že do nekontrolovatelných dluhů pošlu celou svoji rodinu, je pitomost."