Pět tipů, jak ukládat alespoň 10 procent příjmů na horší časy

Nejjednodušší rada je, že musíte se spořením začít. Neznamená to však, že byste měli od příštího měsíce odkládat stranou tisíce. Ideální je, jak doporučují finanční poradci, šetřit 10 procent z čistých příjmů. Pokud to dokážete, u průměrné mzdy byste tak ročně měli naspořit téměř 22 tisíc korun. Může to být základ vašeho budoucího bydlení, ale i dovolená nebo hezké Vánoce.

1. Věřte v pravidelné vklady

Lepší peníze pomalu, ale jistě našetřit než se zadlužit a riskovat, že dluh třeba kvůli ztrátě práce nedokážete splácet. Kouzlo je v pravidelnosti. První tisícovka je jako nic, když ukládáte desátou, máte už jistou finanční rezervu. A deset měsíců uplyne neuvěřitelně rychle.

2. Zkuste cíl a sázku

Stanovte si, na co spoříte. Někoho motivuje rodinná dovolená u moře, jiného nová střecha domu či kabelka Louis Vuitton. S cílem se spoří o něco snáz.

Pracovníci ING Bank dokonce radí: "Vsaďte se s přáteli nebo s partnerem, že na něco dokážete naspořit." Může se to zdát úsměvné, ale když vezmete v potaz lidskou ješitnost a touhu, aby na "naše slova došlo", dává to smysl. Funguje to, zvláště když cíl je pro okolí těžko pochopitelný, protože z jeho pohledu šetříte na zbytečnost (třeba na tu kabelku).

3. Dejte pozor na revolving

Tradičním způsobem krátkodobého spoření jsou spořicí účty, protože na kontě běžném je úrok lidově zvaný nula-nula-nic. Vskutku sazby 0,01 procenta nejsou výjimkou. Tuto praxi narušuje pouze Air Bank, která klientům aktivně využívajícím běžný účet peníze zhodnocuje aktuálně 1,8 procenta. Spořicí účet má výhodu v tom, že si z něho peníze můžete vybrat kdykoli. Na druhou stranu, úrok je vyhlašovaný na určitou dobu a banka ho může v průběhu spoření změnit.

Když víte, že peníze nebudete nějakou dobu potřebovat, můžete zvolit termínovaný vklad. Úrok je garantovaný po celou dobu termínu, vy však peníze můžete vybrat až po domluveném datu. Když tak učiníte dřív, přijdete o výnos a může vás čekat i penále.

Některé vklady jsou sjednány jako revolvingové – když nestihnete peníze vybrat nebo převést jinam, obnoví se vklad se stejným termínem. Pokud jste peníze zablokovali na týden, nebývá to problém, ale jestliže jste si sjednali výhodnější, roční nebo dvouletý termín, může být takové zadržení peněz dost nemilé.

4. Využijte příspěvky od státu

Stavební spoření už není to, co bývalo – státní podpora maximálně dva tisíce korun, úrok nic moc, poplatky a závazek na šest let. Když však peníze nepotřebujete nebo máte strach, že byste je v jiném produktu snadno utratili, je stavební spoření stále zajímavým řešením.

Víte, jak dostat osm podpor za šest let spoření? Uzavření smlouvy a první vklad si nechte až na konec roku, vložte 20 tisíc, které založí nárok na plnou státní podporu. Po šesti letech smlouvu vypovíte. Ve výpovědní lhůtě (v lednu sedmého roku) vložte ještě další vklad, plných 20 tisíc korun. I když peníze v bance budou ležet jen jeden měsíc z prvního a posledního roku spoření, budete mít nárok na plnou státní podporu i za toto období.

Dalším státem podporovaným produktem je doplňkové penzijní spoření (dříve penzijní připojištění). Ačkoli se v poslední době mluví spíše o důchodovém spoření (II. pilíř penzijní reformy), pilíř třetí rozhodně není produkt k zatracení. Naopak velmi výhodný je pro lidi, kterým zbývá do důchodu právě oněch pět let, kdy je třeba spořit. Při pravidelně ukládané tisícikoruně dosáhnete za pět let průměrného zhodnocení přes pět procent, u vkladu 300 korun dokonce téměř sedm procent ročně. Samotný výnos fondu jsme přitom počítali pouhé jedno procento – výnos navyšuje státní příspěvek. Jestli jste mladší, spoření tak výhodné nebude. Budete totiž muset spořit déle, vložíte víc vlastních peněz a ty od státu v poměru k nim nebudou tak výrazné.

5. Neinvestujte jediné peníze, které máte

Investování není pro ty, kdo na konci měsíce počítají dny do příští výplaty. Ti mohou spořit na jistotu, ale investice může znamenat i ztrátu a to by pro lidi, kteří nemají jiné rezervy, mohlo být likvidační.

Pokud jste si dokázali našetřit alespoň trojnásobek svého měsíčního příjmu (ale lépe pětinásobek) a máte jej bezpečně uložený, můžete uvažovat o investicích. Počítejte s tím, že se platí poplatek (vyjádřený procentem z vložené částky), kromě toho se může stát, že investice se nevyvede a vy nejen že nedostanete zhodnocení, ale přijdete i o část původního vkladu.

Když se však investice podaří, můžete slušně vydělat. Výhodou je i to, že pokud investici odprodáte (necháte si vyplatit vložené peníze) po době delší, než je šest měsíců, neplatíte ze zisku daň. Od roku 2014 však bude daňový pardon platit až u investic delších než tři roky.

